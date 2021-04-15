BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak: Nasıl üye olunur? Ne izlenir?

Türkiye merkezli çevrim içi dizi ve film izleme platformu BluTV, tarafından yapılan açıklamaya göre sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlere kapanacağımız bu hafta sonu için tüm platform içerikleri ücretsiz olarak izlenebilecek.

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Online içerik izleme platformu olan BluTV, ardı arkasına yayınladığı dizi ve filmlerle herkesin gönlünü fethetmişken, Covid-19 nedeniyle Ramazan ayı boyunca uygulanacak hafta sonu kısıtlamasında izleyicilerine büyük bir jest yapıyor. Yayınlanan Twitter gönderisine göre BluTV, 16-17-18 Nisan tarihlerinde herkese ücretsiz hizmet verecek.

Artan vaka sayılarıyla birlikte sağlığımız için gelen yeni kısıtlamalarda keyfinizi yerine getirebilmek için 16-17-18 Nisan’da kapımız herkese açık. Arkanıza yaslanın ve 10.000 saatten fazla içeriğin tadını ücretsiz çıkarın. Keyifli seyirler. 🎥💙 pic.twitter.com/5bMzZ0j3zg — BluTV (@BluTV) April 14, 2021

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Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Artan vaka sayılarıyla birlikte sağlığımız için gelen yeni kısıtlamalarda keyfinizi yerine getirebilmek için 16-17-18 Nisan’da kapımız herkese açık. Arkanıza yaslanın ve 10 bin saatten fazla içeriğin tadını ücretsiz çıkarın. Keyifli seyirler” ifadeleri kullanıldı.

BluTV, kampanyadan faydalanmak isteyenlere özel şifreyi de paylaştı. Hafta sonu geçerli olacak ücretsiz erişim kampanyasından faydalanmak isteyen kullanıcılar, ‘blutvizliyorum’ şifresiyle sisteme giriş yapabilecek. Kampanya 18 Nisan’da, saat 00.00’da sona erecek.

BluTV hesabı nasıl açılır?

İçeriklere erişmek için BluTV’de bir hesap oluşturmanız gerekiyor. İşte hesabı açmak için yapmanız gerekenler;

www.blutv.com adresine giriş yaptıktan sonra üst kısımda yer alan ”Ücretsiz İzle”ye tıklayın

adresine giriş yaptıktan sonra üst kısımda yer alan ”Ücretsiz İzle”ye tıklayın Açılan forma bilgilerinizi girdikten sonra ”Kayıt Ol” butonuna tıklayın.

”Devam Et” butonuna tıklayarak devam edin.

”Onayla” butonuna basın.

”İzlemeye Başla” butonuna basın. İyi seyirler!

BluTV platformundaki en popüler diziler

Saygı

Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, toplumdaki sapkınlık ve kötülüklerin içine sıkışmış iki genç olan Helen ve Savaş ile kesişir. Helen ve Savaş başlarına gelen olaylar sebebiyle adaletin elinden kaçanların peşine düşmeye karar verir. Bunu öğrenen Ercüment Çözer ise saygısızlara savaş açan bu ikiliye kendini polis olarak tanıtarak onların güvenini kazanmaya çalışır.

Masum

Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar… Haluk Bilginer, Okan Yalabık, Ali Atay, Nur Sürer, Serkan Keskin ve Tülin Özen’in başrollerini paylaştığı; yönetmenliğini Seren Yüce’nin üstlendiği; Berkun Oya’nın ‘Bayrak’ adlı oyunundan uyarlanan Masum’da kimin masum olduğunu bulmak kolay olmayacak.

Alef

Yönetmen koltuğunda Emin Alper’in oturduğu mistik bir suç dizisi olan Alef, İstanbul’da bulunan bir ceset ve ardından hızla gelişen başka cinayetlerin peşine düşen iki dedektifin hikayesini anlatıyor. Birbirine oldukça zıt karakterlere sahip olan bu iki dedektifi canlandıran Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın karakterlerine bir üniversitenin öğretim görevlisi olan Yaşar’ın katılmasının ardından ekip yüzyıllardır saklı kalan bir olayla karşı karşıya kalıyor. Yaşadığımız toprakların tarihinden esinlenen mistik ögeler ile dolu olan Alef, aksiyon ve heyecanı bu öğeler ile harmanlayarak izleyiciye sunuyor.

Sıfır Bir

Sıfır Bir, Adana’daki suç dolu hayatlarını arkalarında bırakarak İzmir’e yerleşen Savaş, Cihat ve Azad’ın hikayesini anlatıyor. Adanalı çete lideri Savaş, Cihat ve Azad ile birlikte şiddet dolu geçmişlerini arkalarında bırakmaya karar verir. Üç arkadaş hayatlarında yeni bir başlangıç yapmak için Adana’dan ayrılıp, İzmir’e yerleşirler ve burada kendilerine bir oto yıkamacı açarlar. Ancak onlar geçmişlerinden ne kadar uzak kalmak isteseler de kendilerini yeniden savaşın ortasında bulurlar.

7 Yüz

BluTV’nin bir diğer cesur projelerinden olan 7 Yüz, insanlığın cebelleştiği 7 günaha atfen, her bölümde bu günahlardan birini işleyen temasıyla 7 farklı hikayeyi bizlere anlatıyor. Kendinizi, farklı karakterler ve farklı olayların geçtiği 7 kısa film izliyor gibi de düşünebilirsiniz. Genco Erkal, Melisa Sözen gibi önemli isimleri bu hikayelere taşıyan yapım, size pek çok duyguyu yaşatarak uzun süre aklınızda kalacak. Hatta bu yapım o kadar sevildi ki İnsanlar İkiye Ayrılır isimli uzun metraj bir film olarak, ikinci bir proje ile seyirci karşısına çıktı.

BluTV’nin ilk özel yapım filmi olarak da dikkat çeken İnsanlar İkiye Ayrılır, Antalya Film Festivali’nden ödülle dönmeyi de başardı. Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın’ın başrollerde olduğu filmde, sisteme karşı sert bir eleştiri mevcut. Bankaların türlü sebeplerden peşine düş(e)medikleri borçları satın alıp, tahsil etmeyi kendine misyon edinmiş bir şirkette çalışan Duygu ve Bahadır’ın yollarının Ceren’le kesişmesiyle değişen farklı hikayelerin ele aldığı konular, oldukça göz açıcı ve ilgi çekici.

Chernobyl

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Chernobyl, Ukrayna’da Çernobil nükleer santralindeki patlamayı ve patlama sonrasında yaşanan sarsıcı olayları konu ediniyor. Günümüzde hala etkilerini hissettiğimiz, ülkemizdeki kanser vakalarındaki artışta büyük etkisi olduğu düşünülen bu acı olayın detaylarını merak ediyorsanız, Chernobyl’i izlemelisiniz.

Game of Thrones

George R.R. Martin’in çok satan kitaplarından uyarlanan, David Benioff ve D.B. Weiss’in yaratıcısı olduğu HBO yapımı fenomen dizi; Westeros’un mistik toprakları ve Yedi Krallık’ın kontrolü için mücadeleye giren 9 soylu ailenin taht oyunları ve düşmanlıklarının anlatıldığı sonsuz bir macera. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran, IMDB’de En Çok Oylanan Diziler Listesi’nde ilk sırada yer alan ve 2011 yılında ilk bölümünün yayınlanmasının ardından 8 sezondur her bölümü ayrı bir televizyon olayına dönüşen dizinin çekimleri Kuzey İrlanda, İzlanda, Fas gibi dünyanın çeşitli yerlerinde yapıldı. Kit Harington, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Lena Headey, Maisie Williams, Sophie Turner, Aidan Gillen ve çok daha fazla başarılı oyuncuyu kadrosunda bulunduran Game Of Thrones, televizyon tarihinin en iyi yapımlarından biri. Dizi 2 yıl üst üste En İyi Dizi ve En İyi Senaryo dahil sayısız Primetime Emmy ödülünün de sahibi.

The Big Bang Theory

Deneysel fizikçi Leonard Hofstadter ile teorik fizikçi Sheldon Cooper ev arkadaşıdır ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde görev almaktadırlar. Bir de onların enstitüden doktorası olmayan uzay mühendisi ve tuhaf iş arkadaşı olan Howard Wolawitz ile en iyi arkadaşı Hintli Rajesh Koothrappali vardır. Bu arkadaşlar günlerini bilim kurgu filmleri ve dizileri izleyerek, karakteristik oyunlar oynayarak ve Sheldon’a katlanarak geçirmekteydiler. Ta ki Leonard ve Sheldon’ın karşı dairelerine sarışın bir güzel olan Penny taşınana kadar. Bu yeni sarışın komşuları garsonluk yapmaktadır ve oyunculuğa iligisi vardır. IQ’su bizimkilerin yakınından bile geçmeyen Penny, sosyal yaşantı olarak da ikilinin asla anlamlandıramadığı bir sevidedir. Leonard’ın Penny’ye ilgi duyması ile hayatları arkadaşların hayatları değişir. Bu durumdan tek şikayetçi olan Sheldon’dır.

Friends

1994 yılında yayınlanmaya başlayıp 2004 yılına kadar bir ekran efsanesi haline gelen dizi; karakterleriyle birbirinden farklı altı kişilik bir arkadaş grubunun New York’taki maceralarını anlatıyor. Zengin bir ailenin moda aşığı kızı Rachel, paleontolog Ross, kardeşi ve grubun temizlik takıntılı aşçısı Monica, oyunucu olmak için o denemeden bu denemeye koşan çapkın Joey, ne iş yaptığı bilinmeyen grubun en sarkastiği Chandler ve vejeteryan, batıl inançlı, grubun en ilginç karakteri Phoebe..

Euphoria

Bir grup Amerikalı gencin seks, uyuşturucu, travma ve sosyal medyayla çevrili dünyalarındaki çetrefilli hayatlarını, romantik birlikteliklerini ve arkadaşlık ilişkilerini anlatan dizi; 17 yaşındaki Rue’nun hikayesine odaklanıyor. Rue, yaz boyunca ortadan kaybolmuştur ve arkadaşları aşırı dozdan öldüğüne artık emindir. Ancak o, yazı değişik bir rehabilitasyon merkezinde geçirmiştir. Bir ev partisinde yaşanan olaylardan sonra Rue’nun hayatına bazı şeylerin değişebileceğini gösteren yeni biri girer.