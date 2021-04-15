Genel
BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak: Nasıl üye olunur? Ne izlenir?
Türkiye merkezli çevrim içi dizi ve film izleme platformu BluTV, tarafından yapılan açıklamaya göre sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlere kapanacağımız bu hafta sonu için tüm platform içerikleri ücretsiz olarak izlenebilecek.
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Online içerik izleme platformu olan BluTV, ardı arkasına yayınladığı dizi ve filmlerle herkesin gönlünü fethetmişken, Covid-19 nedeniyle Ramazan ayı boyunca uygulanacak hafta sonu kısıtlamasında izleyicilerine büyük bir jest yapıyor. Yayınlanan Twitter gönderisine göre BluTV, 16-17-18 Nisan tarihlerinde herkese ücretsiz hizmet verecek.
Artan vaka sayılarıyla birlikte sağlığımız için gelen yeni kısıtlamalarda keyfinizi yerine getirebilmek için 16-17-18 Nisan’da kapımız herkese açık. Arkanıza yaslanın ve 10.000 saatten fazla içeriğin tadını ücretsiz çıkarın. Keyifli seyirler. 🎥💙 pic.twitter.com/5bMzZ0j3zg
— BluTV (@BluTV) April 14, 2021
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Artan vaka sayılarıyla birlikte sağlığımız için gelen yeni kısıtlamalarda keyfinizi yerine getirebilmek için 16-17-18 Nisan’da kapımız herkese açık. Arkanıza yaslanın ve 10 bin saatten fazla içeriğin tadını ücretsiz çıkarın. Keyifli seyirler” ifadeleri kullanıldı.
BluTV, kampanyadan faydalanmak isteyenlere özel şifreyi de paylaştı. Hafta sonu geçerli olacak ücretsiz erişim kampanyasından faydalanmak isteyen kullanıcılar, ‘blutvizliyorum’ şifresiyle sisteme giriş yapabilecek. Kampanya 18 Nisan’da, saat 00.00’da sona erecek.
BluTV hesabı nasıl açılır?
İçeriklere erişmek için BluTV’de bir hesap oluşturmanız gerekiyor. İşte hesabı açmak için yapmanız gerekenler;
- www.blutv.com adresine giriş yaptıktan sonra üst kısımda yer alan ”Ücretsiz İzle”ye tıklayın
- Açılan forma bilgilerinizi girdikten sonra ”Kayıt Ol” butonuna tıklayın.
- ”Devam Et” butonuna tıklayarak devam edin.
- ”Onayla” butonuna basın.
- ”İzlemeye Başla” butonuna basın. İyi seyirler!
BluTV platformundaki en popüler diziler
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Saygı
Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, toplumdaki sapkınlık ve kötülüklerin içine sıkışmış iki genç olan Helen ve Savaş ile kesişir. Helen ve Savaş başlarına gelen olaylar sebebiyle adaletin elinden kaçanların peşine düşmeye karar verir. Bunu öğrenen Ercüment Çözer ise saygısızlara savaş açan bu ikiliye kendini polis olarak tanıtarak onların güvenini kazanmaya çalışır.
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Masum
Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar… Haluk Bilginer, Okan Yalabık, Ali Atay, Nur Sürer, Serkan Keskin ve Tülin Özen’in başrollerini paylaştığı; yönetmenliğini Seren Yüce’nin üstlendiği; Berkun Oya’nın ‘Bayrak’ adlı oyunundan uyarlanan Masum’da kimin masum olduğunu bulmak kolay olmayacak.
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Alef
Yönetmen koltuğunda Emin Alper’in oturduğu mistik bir suç dizisi olan Alef, İstanbul’da bulunan bir ceset ve ardından hızla gelişen başka cinayetlerin peşine düşen iki dedektifin hikayesini anlatıyor. Birbirine oldukça zıt karakterlere sahip olan bu iki dedektifi canlandıran Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın karakterlerine bir üniversitenin öğretim görevlisi olan Yaşar’ın katılmasının ardından ekip yüzyıllardır saklı kalan bir olayla karşı karşıya kalıyor. Yaşadığımız toprakların tarihinden esinlenen mistik ögeler ile dolu olan Alef, aksiyon ve heyecanı bu öğeler ile harmanlayarak izleyiciye sunuyor.
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Sıfır Bir
Sıfır Bir, Adana’daki suç dolu hayatlarını arkalarında bırakarak İzmir’e yerleşen Savaş, Cihat ve Azad’ın hikayesini anlatıyor. Adanalı çete lideri Savaş, Cihat ve Azad ile birlikte şiddet dolu geçmişlerini arkalarında bırakmaya karar verir. Üç arkadaş hayatlarında yeni bir başlangıç yapmak için Adana’dan ayrılıp, İzmir’e yerleşirler ve burada kendilerine bir oto yıkamacı açarlar. Ancak onlar geçmişlerinden ne kadar uzak kalmak isteseler de kendilerini yeniden savaşın ortasında bulurlar.
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7 Yüz
BluTV’nin bir diğer cesur projelerinden olan 7 Yüz, insanlığın cebelleştiği 7 günaha atfen, her bölümde bu günahlardan birini işleyen temasıyla 7 farklı hikayeyi bizlere anlatıyor. Kendinizi, farklı karakterler ve farklı olayların geçtiği 7 kısa film izliyor gibi de düşünebilirsiniz. Genco Erkal, Melisa Sözen gibi önemli isimleri bu hikayelere taşıyan yapım, size pek çok duyguyu yaşatarak uzun süre aklınızda kalacak. Hatta bu yapım o kadar sevildi ki İnsanlar İkiye Ayrılır isimli uzun metraj bir film olarak, ikinci bir proje ile seyirci karşısına çıktı.
BluTV’nin ilk özel yapım filmi olarak da dikkat çeken İnsanlar İkiye Ayrılır, Antalya Film Festivali’nden ödülle dönmeyi de başardı. Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın’ın başrollerde olduğu filmde, sisteme karşı sert bir eleştiri mevcut. Bankaların türlü sebeplerden peşine düş(e)medikleri borçları satın alıp, tahsil etmeyi kendine misyon edinmiş bir şirkette çalışan Duygu ve Bahadır’ın yollarının Ceren’le kesişmesiyle değişen farklı hikayelerin ele aldığı konular, oldukça göz açıcı ve ilgi çekici.
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Chernobyl
Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Chernobyl, Ukrayna’da Çernobil nükleer santralindeki patlamayı ve patlama sonrasında yaşanan sarsıcı olayları konu ediniyor. Günümüzde hala etkilerini hissettiğimiz, ülkemizdeki kanser vakalarındaki artışta büyük etkisi olduğu düşünülen bu acı olayın detaylarını merak ediyorsanız, Chernobyl’i izlemelisiniz.
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Game of Thrones
George R.R. Martin’in çok satan kitaplarından uyarlanan, David Benioff ve D.B. Weiss’in yaratıcısı olduğu HBO yapımı fenomen dizi; Westeros’un mistik toprakları ve Yedi Krallık’ın kontrolü için mücadeleye giren 9 soylu ailenin taht oyunları ve düşmanlıklarının anlatıldığı sonsuz bir macera. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran, IMDB’de En Çok Oylanan Diziler Listesi’nde ilk sırada yer alan ve 2011 yılında ilk bölümünün yayınlanmasının ardından 8 sezondur her bölümü ayrı bir televizyon olayına dönüşen dizinin çekimleri Kuzey İrlanda, İzlanda, Fas gibi dünyanın çeşitli yerlerinde yapıldı. Kit Harington, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Lena Headey, Maisie Williams, Sophie Turner, Aidan Gillen ve çok daha fazla başarılı oyuncuyu kadrosunda bulunduran Game Of Thrones, televizyon tarihinin en iyi yapımlarından biri. Dizi 2 yıl üst üste En İyi Dizi ve En İyi Senaryo dahil sayısız Primetime Emmy ödülünün de sahibi.
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The Big Bang Theory
Deneysel fizikçi Leonard Hofstadter ile teorik fizikçi Sheldon Cooper ev arkadaşıdır ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde görev almaktadırlar. Bir de onların enstitüden doktorası olmayan uzay mühendisi ve tuhaf iş arkadaşı olan Howard Wolawitz ile en iyi arkadaşı Hintli Rajesh Koothrappali vardır. Bu arkadaşlar günlerini bilim kurgu filmleri ve dizileri izleyerek, karakteristik oyunlar oynayarak ve Sheldon’a katlanarak geçirmekteydiler. Ta ki Leonard ve Sheldon’ın karşı dairelerine sarışın bir güzel olan Penny taşınana kadar. Bu yeni sarışın komşuları garsonluk yapmaktadır ve oyunculuğa iligisi vardır. IQ’su bizimkilerin yakınından bile geçmeyen Penny, sosyal yaşantı olarak da ikilinin asla anlamlandıramadığı bir sevidedir. Leonard’ın Penny’ye ilgi duyması ile hayatları arkadaşların hayatları değişir. Bu durumdan tek şikayetçi olan Sheldon’dır.
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Friends
1994 yılında yayınlanmaya başlayıp 2004 yılına kadar bir ekran efsanesi haline gelen dizi; karakterleriyle birbirinden farklı altı kişilik bir arkadaş grubunun New York’taki maceralarını anlatıyor. Zengin bir ailenin moda aşığı kızı Rachel, paleontolog Ross, kardeşi ve grubun temizlik takıntılı aşçısı Monica, oyunucu olmak için o denemeden bu denemeye koşan çapkın Joey, ne iş yaptığı bilinmeyen grubun en sarkastiği Chandler ve vejeteryan, batıl inançlı, grubun en ilginç karakteri Phoebe..
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Euphoria
Bir grup Amerikalı gencin seks, uyuşturucu, travma ve sosyal medyayla çevrili dünyalarındaki çetrefilli hayatlarını, romantik birlikteliklerini ve arkadaşlık ilişkilerini anlatan dizi; 17 yaşındaki Rue’nun hikayesine odaklanıyor. Rue, yaz boyunca ortadan kaybolmuştur ve arkadaşları aşırı dozdan öldüğüne artık emindir. Ancak o, yazı değişik bir rehabilitasyon merkezinde geçirmiştir. Bir ev partisinde yaşanan olaylardan sonra Rue’nun hayatına bazı şeylerin değişebileceğini gösteren yeni biri girer.
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Akıllı Telefonlar
Realme Q3 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı!
Realme Q3 olduğu iddia edilen bir akıllı telefon ile alakalı yeni söylentiler ortaya çıktı. Q serisinin yeni üyesi olacağı tahmin edilen akıllı telefonun kullanacağı işlemciler söylentilere göre belli oldu. Görünüşe göre Realme, Q3 modeli ile birlikte seriyi amiral gemisi katili konumuna yerleştirecek. Performansı ile dikkat çekmesi beklenen akıllı telefonun batarya şarj özellikleri de ortaya çıktı. Akıllı telefon piyasaya hatırı sayılır bir şarj desteği ile gelecek gibi gözüküyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz; BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak: Nasıl üye olunur? Ne izlenir?
Realme Q3 amiral gemisi katili olabilir!
Realme akıllı telefon dünyasındaki varlığını güçlendirmek istiyor. Çinli teknoloji devi özellikle çıkardığı fiyat performans ürünleri ile adından sıkça söz ettirdi. Piyasada aktif olmak için çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi, yeni bir model ile daha kullanıcılarının karşılayacak. Çinli teknoloji sitesi MyDrivers, firmanın amiral gemisi katili sınıfına bir model çıkaracağını iddia etti. Son dönemlerde sayısı artan bu akıllı telefonlara olan ilgi de firmanın dikkatinden kaçmamışa benziyor. Amiral gemisi akıllı telefonlara nazaran daha ucuz olan bu cihazlar, performans açısından da orta seviyenin oldukça yukarısında kullanıcılarını karşılıyorlar. Hal böyle olunca özellikle Çinli üreticiler bu kategoriye daha fazla yatırım yapmak istiyorlar. O firmalar arasında yerini alacağı iddia edilen Realme de, yine iddialara göre çalışmalara başladı. Firma Q serisinin bir sonraki üyesini amiral gemisi katili seviyesine çekmek istiyor. Yani Realme Q3 ile birlikte serinin çehresi değişebilir.
Geçtiğimiz yıl Q2 ve Q2 Pro modellerini tanıtan firma, cihazları orta seviyeye konumlandırmıştı. Uygun fiyatına rağmen 5G özelliğini dahi sunmaktan geri kalmayan akıllı telefon, kullanıcıların beğenilerini toplamayı başarmıştı. Hal böyle olunca firma, Q serisinin yeni modelini daha güçlü bir performans ile piyasaya çıkarmak istiyor. İddialara göre akıllı telefonun işlemcisi belli oldu. Firma Realme Q3 modelinde MediaTek yapımı işlemciye yer verecek. Akıllı telefonun gücünü Dimensity 1100 işlemcisinden alacağı iddia ediliyor. Amiral gemisi cihazlarla rekabet edebilme yeteneğine sahip olan işlemcinin Snapdragon 870‘den daha performanslı olduğu konuşuluyor. Özellikle işlemcinin çoklu çekirdek performansında rakiplerinin oldukça üstünde olduğu iddia ediliyor. 6 nm‘lik mimariyle dikkat çeken yonga seti, 5G özelliğini de bünyesinde bulunduruyor. Bununla birlikte akıllı telefonda günümüz neslinde olan özelliklerinde yer alacağı iddia ediliyor. Örneğin cihazın Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve UFS 3.1 depolama özelliklerinin çoğuna bünyesinde yer vereceği düşünülüyor.
Realme Q3 modelinin bataryası ortaya çıktı!
Teknik özellik olarak amiral gemisi katili olarak adlandırılan akıllı telefonun bataryası da ilgili haberde ortaya çıktı. Merakla beklenen Realme Q3, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yine iddialara göre cihaz 65W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Pil kapasitesi olarak çok da farklı veya büyük rakamlara sahip olmayan cihaz, hızlı şarj konusunda görünüşe göre iddialı. Bununla birlikte akıllı telefonun kutu içerisinden de 65W‘lık şarj cihazının çıkacağı iddia ediliyor. Görünüşe göre firma, kullanıcılara ek masraf oluşturmak istemiyor. Akıllı telefonun tasarım detayları da yine iddialardan oluşmakta. MyDrivers‘ta yer alan habere göre cihaz, stilistik tasarım anlayışına sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun ekranın 120 Hz olacağı iddia edilmekte. Bununla birlikte akıllı telefonun arka tarafında da dörtlü kamera kurulumu kullanıcılarını karşılayacağı iddia ediliyor. Her ne kadar cihazın kağıt üstünde üst düzey görünen hatları olsa da, firma fiyat performans açısından duruma göre bazı özellikleri büyük ihtimal ile kısmak zorunda kalacak.
RAM ve depolama kapasiteleri de belli olmayan akıllı telefon, bu konularda piyasa standartlarını korur gibi gözüküyor. . Tüm bunların yanı sıra iddiaların kaynağı site, Realme Q3 ile alakalı bir de fiyat tahminini paylaştı. Sitede yer alan habere göre akıllı telefon, 300 dolar civarında fiyat etiketine sahi olacak. Daha önceki modelleri ile orta seviye rekabetinde yer alan firma, artık gözünü bir üst kulvara dikti böylelikle. Çıkış tarihi belli olmayan akıllı telefonun ilerleyen zamanlarda daha detaylı bilgileri bizlere sunacağı iddia ediliyor. Firma geçtiğimiz günlerde Q2 5G modeli için yaptığı paylaşımda Q3 serisi için de küçük bir ipucu verdi. Firma Q3 serisi için “çok yakında” ibaresine paylaşımında yer verdi. Bakalım firma yeni amiral gemisi katili ile piyasada taşları yerinden oynatmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Genel
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Bakmakta fayda var: 2021’de General Mobile GM 9 Pro Kullanmak!
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PROFILO BD3257W2NN AD 2K A+ Enerji Sınıfı 505L NoFrost Buzdolabı Beyaz
Profilo’nun bu buzdolabı tam tamına 500 litrelik (371 litre soğutma, 85 litre dondurma) bir hacme sahip. Ayrıca 8 kilogramlık dondurma kapasitesi ile kullanması daha kolay alt bölmesi mevcut. İç tarafındaki özelliklerine baktığımızda ise Süper soğutma özeliği, süper dondurma özelliği,2 adet Fresh çekmecesi – Dalgalı tabanı ile meyve ve sebzeleri saklamak için ideal ortam,3 x Yumurtalık sizleri karşılıyor. Sizde bu buzdolabına göz atmak ve 5099 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
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HOOVER HFDN bulaşık makinaası A+++ enerji sınıfında olası ile dikkat çekiyor. 12 farklı programa sahip (Eko, Buhar, Genel, Hızlı 39′, Hızlı 29′, Ön Yıkama, Hijyen+, Total Care, Yoğun, Günlük, Gece, Kristaller) olan makine ayrıca bir takım özel niteliklere de sahip. Bunlar 16 Kişilik Kapasite, Yapay Zeka, Wi-Fi, Bluetooth, Otomatik Açılır Kapak, Kayar Yazılı Ekran. 41dB lik gürültü emisyonu olan bu modele siz de göz atmak ve 3199 TL’te ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
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Akıllı Telefonlar
2021’de General Mobile GM 9 Pro Kullanmak!
2021 yılında kullanmak serimize bu seferde General Mobile GM 9 Pro konuk oldu. Eylül 2018’de tanıtılan model Tür kullanıcılar içinde önemli bir yer arz ediyordu. Çünkü orta seviyede bir çok markanın cihazı varken Genaral Mobile’ın böyle bir telefon piyasa sunması oradaki rekabeti kızıştırdı. Gelin hep beraber 2021’de bu General Mobile GM 9 Pro kullanılır mı hep berber göz atalım.
Bakmakta fayda var: General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6
General Mobile Türkiye’de üretlen yerli markalarımızdan Casper, Reeder ve Vestel’den ayrı olarak pazar payı daha yüksek olan bir markaydı. Hatta çok daha öncesine gidersek eğer General Mobile Google ile Android One projesine dahil olmadan önce de bir çok akıllı telefon projesine imza atmıştı. Dünyanın ilk 3G teknolojisine sahip çift hatlı telefonu olan DST3GCOOL ile Plus X 2008 Teknoloji Ödülleri‘nden ‘Yenilikçi Ödülü’nü almıştı. Discovery modelleri ile akıllı telefon pazarında kendilerine iyice yer edindiren ve adından da sıkça bahsettiren marka Google ile birlikte Android One kapsamında iş birliği yaparak dünyada da kendisinden söz ettirmişti. Android One projesi kapsamında sırasıyla; General Mobile 4G, General Mobile 4G (Çift Sim Kartlı Versiyonu), General Mobile GM 5 Plus, General Mobile GM 5, General Mobile GM 5 D, General Mobile GM 6, General Mobile GM 8, General Mobile GM 8 GO, General Mobile GM 9 PLUS, General Mobile GM 9 PRO, General Mobile GM 10 ve en güncel olarakta General Mobile GM 20 ve General Mobile GM 20 Pro telefonları mevcut.
Bu telefonlar arasında en güçlü en dolu diye tabir edebileceğimiz telefon ise General Mobile GM 9 PRO. Çünkü ekranı, işlemcisi kamerası, pili ve ses gibi özellikleriyle gerçekten dikkat çekti. Çıktığı zaman 2899TL fiyatıyla tartışılan model, sonrasında fiyatı 1350TL gibi rakamlara düşerken günümüzde döviz kurlarının da etkisiyle tekrardan 2400TL seviyelerine yükseldi. Türk tüketicisinin de zamanında çokça tercih ettiği modelin özelliklerine birde yakından bakalım.
Öncelikle telefonun tasarımdan başlayacak olursak arka taraftan Apple iPhone 7 Plus ve 8 Plus modellerine benzediğini söylemek mümkün. Ön tarafta ise alt ve üstte birer parmak boşluk ve yanlarda ince çerçeve olacak şekilde dizayn edilmiş. Arka ve ön tarafı camla korunan modelin yan çerçeveleri ise alüminyumdan yapılma. Ses açma kapama ve güç tuşundan farklı olarak bir de direk video çekimine erişim sağlayacak tuş bulunuyor. 3.5mm kulaklık girişi, type-C bağlantı yuvasıyla birlikte alttaki hoparlör ve üst taraftaki ahizeden stereo hoparlör çıkışı sağlıyor.
Ekrana baktığımızda ise 6.01″ Full HD AMOLED HDR destekli bir ekran bulunuyor. Bu ekranın verdiği görüntüler orta seviyede bulunan bir telefona göre gerçekten iyi olduğunu söyleyebiliriz. HDR destekli olması sayesinde YouTube, Amazon Prime ve Netflix’te destekli olan içerikleri tüketmek zevkli bir hale geliyor. Günümüzün popüler özelliklerinden olan 90Hz-120Hz-144Hz gibi ekran tazeleme oranlarına sahip olmasa da herhangi bir ekran sorununu olmaması gayet iyi.
İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 660 bulunduran General Mobile GM 9 PRO’ya , 4GB RAM 64 GB hafıza eşlik ediyor. Bu hafızayı da SD kart ile 256GB’ ye kadar arttırabiliyorsunuz. Yüksek grafikli oyunlarda takılmalar yaşatsa da düşük grafikli oyunlarda hala akıcı bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca ağır oyunları da düşük grafiklere aldığınızda akıcı bir deneyim sunuyor. Günlük kullanımda herhangi bir sorunu olmayan model için tel problemin güncelleme almayışı olduğunu söylersek yanlış olmaz. Sadece bir ana güncelleme alabilen model son olarak Android 9 güncellemesini almış ve 2019 Mart’ta son güvenlik güncellemesini almış. Android One olup güncellemenin kesilmiş olması gerçekten üzücü.
Batarya tarafında ise 1.5 senelik bir cihaz olmasının yanında (kullanıcıya bağlı) 3800mAh pilin hakkını veriyor desek yanlış olmaz. Çünkü bu batarya gün boyu sizi rahat bir şekilde götürüyor. Yaklaşık 15 saat bekleme ve 7 saat ekran süresi veren telefon 15W hızlı şarjı destekliyor. Günümüzde 15W değerin geride kalıyor olduğunu da söylemek gerekiyor.
Kamera kısmında ise dxOmark’tan 90 puanlık bir skor ala kamera fotoğraf anlamında iyi işler çıkarıyor. Ancak kamera arayüzünün sadeliği, deklanşör hızının yavaşlığı yüzünden fotoğraf çekmek zorlaşıyor. Video kısmında ise 4K çekim yapabiliyor. Bunun yanında 1080/60fps çekimler yapmakta mümkün.
Ses konusunda ise Stereo hoparlörün olması gerçekten güzel. Ayrıca Dolby Vision destekli olması da kendi ses profilinizi ayarlamanıza imkan veriyor. Film, dizi izlemek, müzikleri direk hoparlörden dinlemek keyif verici hale geliyor.
Sizce 2021 yılında hala General Mobile GM 9 PRO kullanılır mı? Hala kullananlar var mı?
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Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
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Yazan: serdengecti, 2 hafta önce
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Yazan: butiksevda, 4 hafta önce
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