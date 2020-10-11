Realme Q2 GeekBench’te görüntülendi!

Realme’nin orta seviyede konumlandıracağı Realme Q2 ailesiyle ilgili sızıntılar gün geçtikçe çoğalıyor. Geçtiğimiz günlerde Q2 Pro modelinin deri bir arka panele sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Bugün ise bu ailenin 13 Ekim’de düzenlenecek bir lansmanla tanıtılacağı ortaya çıkarken Q2, GeekBench adlı testte görüntülendi.

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Şu ana kadar ailenin Q2 ve Q2 Pro modellerinden oluşacağı ile ilgili bilgiler elde etmiştik. Farklı modellerin olup olmayacağı merak konusuyken bu fiyat/performans modelleriyle ilgili bilgilerimiz gün geçtikçe artıyor.

Realme Q2 ailesi neler sunuyor?

Her ne kadar cihazlarla ilgili şu anki bilgilerimiz kısıtlı olsa da farklı kaynaklardan elde edilen sızıntılarla bazı özellikler ortaya çıktı. GeekBench’te görüntülenen Realme Q2, RMX2117 model numarasıyla ortaya çıktı. Bu teste göre MediaTek Dimensity 800U yonga setiyle gelecek olan telefon, 6 GB RAM’e ve Android 10 işletim sistemine de sahip olacak. Uygun fiyatlı ve dahili 5G SIM desteğine sahip olan bu işlemcinin yanı sıra arayüz olarak ise şirketin Realme UI 2.0’ı varsayılan olarak sunması bekleniyor.

Realme Q2 Pro hakkında çok daha az bilgiye sahibiz. Ancak Q2 konusunda durum tamamen böyle değil. Aynı RMX2117 model numarasıyla bir cihaz TENAA’da görülmüştü. Bu platforma göre Q2, 6.5 inçlik Full HD+ kalitesinde LCD bir ekrana sahip olacak. Cihazda arkadaki 48 MP’lik ana kameraya eşlik eden 8MP’lik muhtemelen geniş açı ve 2MP’lik yardımcı kameranın yanı sıra önde de 16 MP’lik özçekim kamerası bulunacak. Ayrıca 30W hızlı şarj ile kısa sürede doldurulabilen 4900 mAh’lik batarya da telefonın artılarından biri olarak öne çıkıyor.

Q2 ile beraber tanıtılacak olan Q2 Pro ise ilgili ise oldukça az bilgimiz olması lansmana heyecan taşımamıza sebep oluyor. Realme’nin bu yeni fiyat/performans ailesinin başarılı olup olmayacağını ise zaman gösterecek.