Akıllı Telefonlar
Realme Q2 GeekBench’te görüntülendi!
Realme’nin orta seviyede konumlandıracağı Realme Q2 ailesiyle ilgili sızıntılar gün geçtikçe çoğalıyor. Geçtiğimiz günlerde Q2 Pro modelinin deri bir arka panele sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Bugün ise bu ailenin 13 Ekim’de düzenlenecek bir lansmanla tanıtılacağı ortaya çıkarken Q2, GeekBench adlı testte görüntülendi.
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Şu ana kadar ailenin Q2 ve Q2 Pro modellerinden oluşacağı ile ilgili bilgiler elde etmiştik. Farklı modellerin olup olmayacağı merak konusuyken bu fiyat/performans modelleriyle ilgili bilgilerimiz gün geçtikçe artıyor.
Realme Q2 ailesi neler sunuyor?
Her ne kadar cihazlarla ilgili şu anki bilgilerimiz kısıtlı olsa da farklı kaynaklardan elde edilen sızıntılarla bazı özellikler ortaya çıktı. GeekBench’te görüntülenen Realme Q2, RMX2117 model numarasıyla ortaya çıktı. Bu teste göre MediaTek Dimensity 800U yonga setiyle gelecek olan telefon, 6 GB RAM’e ve Android 10 işletim sistemine de sahip olacak. Uygun fiyatlı ve dahili 5G SIM desteğine sahip olan bu işlemcinin yanı sıra arayüz olarak ise şirketin Realme UI 2.0’ı varsayılan olarak sunması bekleniyor.
Realme Q2 Pro hakkında çok daha az bilgiye sahibiz. Ancak Q2 konusunda durum tamamen böyle değil. Aynı RMX2117 model numarasıyla bir cihaz TENAA’da görülmüştü. Bu platforma göre Q2, 6.5 inçlik Full HD+ kalitesinde LCD bir ekrana sahip olacak. Cihazda arkadaki 48 MP’lik ana kameraya eşlik eden 8MP’lik muhtemelen geniş açı ve 2MP’lik yardımcı kameranın yanı sıra önde de 16 MP’lik özçekim kamerası bulunacak. Ayrıca 30W hızlı şarj ile kısa sürede doldurulabilen 4900 mAh’lik batarya da telefonın artılarından biri olarak öne çıkıyor.
Q2 ile beraber tanıtılacak olan Q2 Pro ise ilgili ise oldukça az bilgimiz olması lansmana heyecan taşımamıza sebep oluyor. Realme’nin bu yeni fiyat/performans ailesinin başarılı olup olmayacağını ise zaman gösterecek.
Akıllı Telefonlar
EMUI 11, 10 Huawei cihaz ile genel testlerine başlıyor!
Huawei, EMUI 11’in herkese açık testini 10 model için başlattı. Huawei P40 serisi, Mate 30 serisi ve MatePad Pro bu teste katılabilecek. 22 Ekim‘de duyurulması beklenen Mate 40 serisinin de EMUI 11 ile geleceğini tahmin ediyoruz.
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Hangi Huawei cihazlar EMUI 11 testine uyumlu olacak?
- Huawei P40
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40 Pro+
- Huawei Mate 30
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Mate 30 RS Porsche Design
- Huawei MatePad Pro
- Huawei MatePad Pro 5G
11 Eylül‘de Huawei Geliştirici Konferansı‘nda EMUI 11 resmi olarak kullanıcılara sunuldu. Bu yeni EMUI sürümü, farklı Huawei cihazların ara bağlantısını gerçekleştirmek için Hongmeng 2.0‘ın dağıtılmış teknolojisinden yararlanıyor. Yeni sürümde çoklu ekran iş birliği daha işlevli bir hale getirildi. Mobil uygulamaların çoklu pencere içeriği bilgisayarlarda da sorunsuz şekilde çalışabilecek.
Geliştirilmiş çoklu ekran iş birliği, öğrenciler için de oldukça kullanışlı bir özellik olacak. Örneğin, öğrenciler bir taraftan canlı dersi izlerken diğer taraftan dersin önemli noktalarını kolayca not alabilecek. Tıpkı telefonda olduğu gibi tablet-bilgisayar özelinde de bu özellikler kullanılabiliyor. Bununla birlikte tabletin kalemi ile not tutmak ve etkileşime girmek çok daha işlevli hale geliyor.
EMUI 11 ile Smooth Link özelliği de çok daha iyileştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkacak. Ayrıca AI desteği de geliştirilmiş olarak kullanıcılara sunulacak. Geliştirilmiş yapay zeka, gerçek zamanlı olarak diller arası çeviriyi destekleyecek.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A42 5G, teknik özellikleriyle sızdırıldı!
Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Samsung Galaxy A41‘in yeni modeli olacak olan Galaxy A42 5G, teknik özellikleriyle birlikte görüntülendi. Galaxy A41 çıktığı dönemde şirketin beklediği ilgiyi görmedi. Bu yüzden şirketin Galaxy A42‘ye oldukça önem vereceği tahmin ediliyor. Cihazın duyurulacağı tarih henüz belli olmasa da teknik özellikleri ve tasarımı hakkında pek çok bilgi bulunuyor.
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Samsung Galaxy A42 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Samsung Galaxy A42 5G, Mi 10T Lite‘ın ardından Snapdragon 750G kullanacak olan ikinci telefon olacak. Cihazın 6,6 inçlik HD+ çözünürlüklü Super AMOLED bir ekranı bulunuyor. Telefonun 4/6/8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri mevcut. Bu depolama alanı microSD kart ile birlikte 1 TB’a kadar genişletilebiliyor. Galaxy A42 5G, ön tarafta 20 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığı bulunan selfie kamerasına sahip olacak.
Galaxy A42 5G, 48 MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram aralığına sahip ana kamera ile gelecek. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığı bulunan ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Diğer iki kamera ise 5 MP çözünürlüklü makro kamera ve derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor. Cihazın 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bataryası bulunuyor. Telefonun siyah, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut. Galaxy A42 5G, Avrupa’da 360€ (425$) fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone kullanıcıları, telefonlarının 5G’yi desteklediğine inanıyor!
Çoğu ülkede 5G ağları henüz emekleme döneminde olmasına rağmen, tüm iPhone kullanıcıları bunu bilmiyor. Dahası, çoğu akıllı telefonlarının zaten 5G’yi desteklediğinden emin.
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iPhone kullanıcıları, 5G’ye sahip olduklarını zannediyor!
Yakın tarihli bir Küresel Kablosuz Çözümler (GWS) anketi, iPhone sahiplerinin neredeyse yarısının (% 49) telefonlarının beşinci nesil özellikli olduğuna inandığını gösteriyor.
Ankete katılanların %29’u akıllı telefonlarının 5G’yi destekleyip desteklemediğini bilmiyor. Bu yıl yeni bir cihaz alanlardan bahsedecek olursak, %24’ü akıllı telefonlarının 5G ağına bağlı olup olmadığından emin değil. Ayrıca %38’i operatörlerinin kendi bölgelerinde 5G bağlantısı sunup sunmadığını bilmiyor.
Mevcut nesil Apple iPhone cihazlarının beşinci nesil ağı desteklemediğini ve Apple’ın yeni nesil telefonlarını bununla donatmayı planladığını belirtmek gerekiyor.
Apple, 5G Maliyetini azaltmak için iPhone 12 bileşenlerinin fiyatını düşürecek
Analist Ming-Chi Kuo’nun yeni bir araştırma raporuna göre Apple, 5G teknolojisinin artan maliyetlerini dengelemek için iPhone 12 bileşenlerinin fiyatlarını düşürmeyi ve akıllı telefonlar için perakende fiyatlarını yükseltmeyi hedefliyor.
Analist, yeni akıllı telefonlara tam 5G desteği eklemenin bileşen maliyetlerini 125-135 dolar artıracağını söyledi. Dolayısıyla şirket, diğer bileşenlerin maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor.
Bu arayış Apple’ı ilk olarak pil kartına yönlendiriyor. Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, daha az katman içeren daha basit, daha kompakt bir tasarıma doğru ilerliyor. iPhone 12 için üretilmesi planlanan hibrit kart, iPhone 11 serisindeki muadil bölümden %40 daha ucuz olacak.