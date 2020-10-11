EMUI 11, 10 Huawei cihaz ile genel testlerine başlıyor!

Huawei, EMUI 11’in herkese açık testini 10 model için başlattı. Huawei P40 serisi, Mate 30 serisi ve MatePad Pro bu teste katılabilecek. 22 Ekim‘de duyurulması beklenen Mate 40 serisinin de EMUI 11 ile geleceğini tahmin ediyoruz.

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Hangi Huawei cihazlar EMUI 11 testine uyumlu olacak?

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

11 Eylül‘de Huawei Geliştirici Konferansı‘nda EMUI 11 resmi olarak kullanıcılara sunuldu. Bu yeni EMUI sürümü, farklı Huawei cihazların ara bağlantısını gerçekleştirmek için Hongmeng 2.0‘ın dağıtılmış teknolojisinden yararlanıyor. Yeni sürümde çoklu ekran iş birliği daha işlevli bir hale getirildi. Mobil uygulamaların çoklu pencere içeriği bilgisayarlarda da sorunsuz şekilde çalışabilecek.

Geliştirilmiş çoklu ekran iş birliği, öğrenciler için de oldukça kullanışlı bir özellik olacak. Örneğin, öğrenciler bir taraftan canlı dersi izlerken diğer taraftan dersin önemli noktalarını kolayca not alabilecek. Tıpkı telefonda olduğu gibi tablet-bilgisayar özelinde de bu özellikler kullanılabiliyor. Bununla birlikte tabletin kalemi ile not tutmak ve etkileşime girmek çok daha işlevli hale geliyor.

EMUI 11 ile Smooth Link özelliği de çok daha iyileştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkacak. Ayrıca AI desteği de geliştirilmiş olarak kullanıcılara sunulacak. Geliştirilmiş yapay zeka, gerçek zamanlı olarak diller arası çeviriyi destekleyecek.