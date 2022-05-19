OPPO’nun çatısı altında faaliyletlerini sürdüren realme, ana vatanı olan Çin’de ortaya çıkan haberlere göre ilk tablet modeli olan realme Pad’i yenilemek istiyor. Yeni cihaz, önceki model gibi giriş seviyede konumlandırılmayacak. Öyle ki, yeni realme Pad modelinin ortaya çıkan bazı donanım özellikleri cihazın artık üst seviye Android tablet pazarında yarışacağını gösteriyor!

Snapdragon 870 ve 120 Hz Tazeleme Hızı Destekli Ekran ile Geliyor!

Aynı segmentte yer alan Android tabletlerde görmeye alıştığımız 120 Hz değerinde yüksek tazeleme hızı destekli ekrana sahip olması beklenen cihazın ekranı aynı zamanda QHD+ çözünürlüğe de sahip olabilir. Bu ekran çözünürlüğünün genelde görmeye alıştığımız Full HD+’tan daha keskin görüntüler sunacağını ve oldukça iyi bir multimedya deneyimi sunacağını söylemek mümkün. Ekranda kullanılan panel teknolojisinin ise IPS LCD olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Cihazın fiyatı hakkındaki söylentiler göz önünde bulundurulduğunda, bunun beklenen bir durum olduğunu söylemek mümkün.

Realme Başkan Vekili Xu Qi tarafından segmentinin kralı olarak tanımlanan cihazın donanım özellikleriyse henüz kesin değil. Cihazın kesin olan tek özelliği, içerisinde yer alan işlemci gibi görünüyor. Zira, Xu Qi cihazın Snapdragon 870 yonga setini en uygun fiyata sunan tablet modeli olacağı bilgisini de paylaşmıştı.

Snapdragon 888 veya 8 Gen 1 gibi ısınma ya da pil tüketimi sorunu yaşamadan yüksek performans vaat eden bu işlemcinin realme’nin yeni tablet modelinde kullanılması doğru bir hamle olacaktır.

Yeni modelde, batarya konusunda bir iyileştirme de bekleniyor. Bunda Snapdragon 870’in önceki modelde kullanılan MediaTek Helio G80’e göre verimlilik anlamında nispeten daha iyi bir işlemci olmasının yanında, cihazın önceki modele göre artan pil kapasitesi de etkili olabilir. Bir tablet için büyük sayılabilecek 8360 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olması beklenen cihaz, Snapdragon 870 sayesinde batarya konusunda iyi işler çıkarabilir. Ancak bunda ekran boyutu ve ekran çözünürlüğü gibi faktörlerin de etkili olduğunu belirtmekte fayda var.

Firmanın güncel akıllı telefonlarından biri olan GT Neo3’ün ünlü manga serisi Naruto’ya özel olarak üretilmiş bir versiyonu ile beraber bu ay sonunda tanıtılacağı tahmin cihazın, ilk olarak Çin pazarında satışa sunulması bekleniyor. Eğer cihaz gerçekten uygun bir fiyatla satışa sunulursa, ülkemiz gibi pazarlarda önemli satış rakamlarına ulaşabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce realme’nin yeni tablet modeli ülkemizde de satışa sunulmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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