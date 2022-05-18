OPPO, ilk tablet modeli olan OPPO Pad ile pazara oldukça güçlü bir şekilde giriş yapmıştı. Firma, Mart ayında tanıttğı ilk tablet modelinin satışlarından memnun gibi görünüyor. Öyle ki, firma yeni bir tablet modelini duyurmaya hazırlanıyor. OPPO Pad Air olarak adlandırılacak model, Çin’de bir teknoloji mağazasının reklamında ortaya çıktı.

Arka tasarımının, abisi OPPO Pad’e ve yakın zamanda tanıtılacağı kesinleşen OPPO Reno8’e olan benzerliğiyle dikkat çeken cihazda tek bir kamera olduğu görülüyor. Ayrıca cihazın arkasında karanlıkta fotoğraf çekmeyi kolaylaştıran bir flaş ışığı da bulunmuyor. Firmanın OPPO Pad Air’ı giriş seviyede konumlandırmak istediği düşünülürse, bunların kabul edilebilir olduğu söylenebilir.

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Reklamda da görüldüğü üzere, 23 Mayıs tarihinde yapılacak etkinlikte, firmanın internet sitesine yakalanan OPPO Reno8 serisi ve OPPO Enco R kablosuz kulaklık modeliyle beraber tanıtılacak olan OPPO Pad Air’ın donanım özellikleri hakkındaysa henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Ancak ortaya çıkan bazı sızıntılar, cihazın Qualcomm’un giriş seviye işlemcisi olan Snapdrargon 680 yonga setine, 10.36 inç büyüklüğünde yüksek tazeleme hızı desteğine sahip olmayan Full HD+ çözünürlüklü bir ekrana, 7100 mAh büyüklüğünde bataryaya ve 18 Watt’lık şarj desteğine sahip olacağını gösteriyor. Bu özellikler pek de etkileyici olmasa da cihazın giriş seviye bir modelden beklediğimiz özelliklere sahip olduğunu söylemeliyiz. Ayrıca cihazın fiyatının da buna göre belirleneceğini belirtelim.

OPPO, bu cihazı kendi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren realme’nin ilk tablet modeli olan realme Pad’in satışta olmadığı pazarlar için satışa sunabilir. Zira giriş seviye Android tablet pazarı, şimdilik Samsung’un Galaxy Tab A serisi modelleri tarafından domine ediliyor. Bu durumun OPPO Pad Air ile değişip değişmeyeceği ise merak konusu olmuş durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OPPO, yeni tablet modeli olan OPPO Pad Air’ı ülkemizde de satışa sunmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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