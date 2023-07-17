Realme bir süredir tablet pazarına girmek için çalışıyordu. Bu bağlamda Realme Pad isimli tabletini piyasaya süren marka şimdi de Realme Pad 2 üzerinde çalışıyor. Çinli şirket yeni tabletinin lansman tarihini açıkladı. Detaylara bakalım.

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Markanın resmi olarak paylaştığı görsele göre Realme Pad 2, 2K çözünürlüğe sahip olacak. Bu ekran 40Hz / 60Hz / 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve 10 bit renk desteği sunacak. IPS LCD panele sahip olacak olan ekran 11.5 inç büyüklüğünde olacak.

Paylaşılan görsele göre Realme Pad 2, 19 Temmuz tarihinde tanıtılacak. Marka bu lansmanında aynı zamanda Realme C53 isimli uygun fiyatlı akıllı telefonunu da piyasaya sürecek.

Bundan önceki sızıntılarda Realme’nin yeni tableti olacak olan Realme Pad 2, Hindistan’ın BIS sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Sertifikasyon sitesine göre Realme Pad 2, Bluetooth 5.2 ile birlikte gelecek. Aynı zamanda FCC sertifikasyon sitesinde de görüntülen Realme Pad 2 RMP2205 model numarasına sahip olacak. FCC sertifikasına göre Realme Pad 2, 8360 mAh büyüklüğünde bir batarya ile birlikte gelecek. Bu batarya 33W hızında şarj olacak.8360 mAh büyüklükte batarya günümüzde bir tablet için gayet yeterli. 33W kablolu şarj hızı yerine 67W kablolu hızlı şarj desteği görsek daha iyi olabilirdi. Çünkü 33W şarj hızına sahip bir adaptörle 8360 mAh doldurmak birkaç asır sürebilir.