Realme cephesi, Realme P1 ve Realme P1 Pro’nun piyasaya sürülmesiyle yeni bir akıllı telefon kategorisine adım attı. Her iki telefon da büyük ve canlı ekranlara, uzun pil ömrüne ve hızlı şarja odaklanarak kullanıcı deneyimini ön planda tutuyor. Uygun fiyata güçlü telefon arayanlar buraya.

Realme, Yeni P Serisi Akıllı Telefonları Realme P1 ve Realme P1 Pro Modellerini Tanıttı

Realme P1 ve P1 Pro, FHD+ çözünürlüğe ve son derece akıcı 120Hz yenileme hızına sahip büyük 6,7 inç AMOLED ekranlarla geliyor. P1 Pro, kavisli ekranıyla daha sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Her iki model de en yüksek 2.000 nit parlaklıkla dış ortamlarda bile mükemmel görünürlük sağlıyor.

Realme P1, MediaTek Dimensity 7050 yonga setiyle donatılmış durumda ve 6 GB veya 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama alanına sahip. Büyük kardeşi P1 Pro ise Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti ile gelirken, bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Her iki telefon da Realme UI 5.0’ı çalıştırıyor ve Android 14 işletim sistemini temel alıyor. Realme cephesi bu cihazları en yeni Android sürümü ile piyasaya sürmüş durumda.

Her iki telefonda da yüksek kaliteli fotoğraflar için Sony’nin LYT600 sensörünü kullanan 50 MP’lik bir ana sensör bulunuyor. P1 Pro, daha geniş bir yelpazedeki fotoğraf ihtiyaçlarını karşılamak için 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP makro lensle birlikte geliyor.

Ayrıca, her iki modelde de 16MP ön kamera bulunuyor. Uzun ömürlü 5.000 mAh pil her iki telefonu da destekliyor ve Realme’nin 45W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisiyle hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.

Realme P1, Phoenix Kırmızısı ve Tavus Kuşu Yeşili renk seçenekleriyle gelirken, P1 Pro Phoenix Kırmızısı ve Papağan Mavisi renk seçeneklerine sahip.

Realme P1 fiyatı ise oldukça uygun. Realme P1, 6 GB/128 GB modeli için yaklaşık 191 dolardan başlayan fiyatlarla sunulurken, P1 Pro’nun 8 GB/128 GB yapılandırması için başlangıç ​​fiyatı 263 dolar. Her iki telefon da bu ay sonuna kadar Hindistan’da satışa sunulacak.

Eğer Realme cephesi bu cihazları ülkemize getirirse oldukça yüksek satış rakamları yakalayacaktır. Realme P serisi uygun fiyatları ve gelişmiş donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme’nin yeni canavarları nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!