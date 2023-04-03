Çinli teknoloji devi realme, yeni nesil Narzo akıllı telefonunu göstermeye başladı. Yayınlanan yeni görsel, telefonun ekranını ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıyı gösteriyor. Amazon.in’deki teaser’a göre narzo N55 olacak. Şirket geçen yıl narzo 50 serisini piyasaya sürmüştü ancak bu yeni narzo N serisindeki ilk telefon olacak. realme, telefonun her zamankinden daha güçlü yeni nesil teknoloji olacağını söylüyor.

Teaserdaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere telefonun 90Hz yenileme hızına, 64MP arka kameraya, 16MP ön kameraya ve 33W hızlı şarj desteğine sahip bir ekrana sahip olması bekleniyor.

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Söylentilere göre telefonun Prime Black ve Prime Blue renkleri, 4GB RAM + 128GB depolama, 6GB RAM + 64GB/128GB depolama ve 8GB RAM + 128GB depolama seçenekleriyle geleceği ve 12 Nisan’da piyasaya çıkması bekleniyor. İlk realme narzo N serisi telefon hakkında daha fazla detayı önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.

Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz bilinmeyen bu model firmanın Çin ve Hindistan’daki yeni kozu olacak. Realme’nin sevilen Narzo serisinin yeni modelinin uygun fiyatlı olarak gelmesi bekleniyor. Realme’nin bu hamlesi sonrası Vivo, OPPO ve Xiaomi gibi isimlerin de uygun fiyatlı telefonlarını bu ay içerisinde tanıtıp satışa sunması bekleniyor.