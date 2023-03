BBK Grup içerisinde yer alan Oppo’nun alt markası Realme, bir süre öncesinde Realme 10 Pro+, Realme GT 2 ve GT 2 Pro telefonlarını duyurmuştu. Orta segment içerisinde amiral gemisi katili olarak konumlandırılan bu cihazlar, satışa sunuldu. Şimdi gelin hep birlikte Realme’nin telefonlarının fiyatlarına ve özelliklerine yakından bakalım.

Realme 10 Pro+ Fiyat ve Özellikleri

Realme 10 Pro+ 12GB 256GB versiyonu 14.999 TL fiyatında satışa sunuldu. Realme 10 Pro ve 10 Pro Plus farklı özelliklerle birbirlerinden ayrılsalar da temelde benzer bir tasarımı benimsiyorlar. Pro Plus modelinde özelliklere bakarsak ekranda parmak izi okuyucusu sunuluyor. Yine Pro Plus modelinde 2160 Hz PWM karartma ve yüzde 93.65 ekran gövde oranı yer alıyor.

Telefonun Pro Plus MediaTek Dimensity 1080 yongasına yer veriliyor. 6nm süreciyle üretilen işlemcide iki 2.6 GHz ARM Cortex-A78 ve altı 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ve Mali-G68 MC4 grafik arabirimine yer veriliyor.

Kamera tarafında ise iki telefon arasında çok da fark bulunmuyor. Telefonların ön tarafında her iki modelde de 16 Megapiksel özçekim kamerası yerleştirilmiş durumda. Arka tarafta ise Pro modelde 108 Megapiksel standart kamera ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan çift, Pro Plus modelinde 108 Megapiksel standart, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörlerden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

Realme GT 2 ve GT 2 Pro Fiyat ve Özellikleri

Realme GT 2 12GB 256GB 14.999 TL, Realme GT 2 8GB 128GB 12.999 TL, Realme GT 2 Pro 8GB 128GB 12.999 TL, 12GB 256GB 22.999 TL fiyatlarıyla satışa çıktı.

GT 2 Pro MWC’de karşımıza çıkan Realme GT 2 Pro, gücünü Qualcomm‘un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim teknolojisi ile elde edilen bu CPU, 3.0 GHz frekans hızına ve Adreno grafik işlem birimine sahip. RAM kısmına baktığımızda ise 8 / 12 GB LPDDR5 bellek bizleri karşılıyor. Aynı zamanda 128 /256 GB UFS 3.1 depolama alanı da bu cihazda yer alıyor.

Ekran tarafında ise 6.7 İnç AMOLED bir panel bizleri karşılıyor. 1440×3216 (QHD+) çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 526 PPI yoğunluğunda ve 120Hz tazeleme hızını destekliyor. Kamera tarafında da beklentileri karşılayan Realme GT 2 Pro, 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel geniş açı ve şu an için kaç Megapiksel olduğu belli olmayan makro kamera ile geliyor. Ön tarafta ise 32 Megapiksel özçekim kamerası bizleri karşılıyor. Kamerada en çok dikkat çeken kısım ise mikroskop olarak karşımıza çıkıyor.

MWC’de karşımıza çıkan Realme GT 2, gücünü Qualcomm‘un Snapdragon 888 işlemcisinden alıyor. 5 nm üretim teknolojisi ile elde edilen bu CPU, 2.84 GHz frekans hızına ve Adreno grafik işlem birimine sahip. RAM kısmına baktığımızda ise 8 GB LPDDR5 bellek bizleri karşılıyor. Aynı zamanda 128 GB UFS 3.1 depolama alanı da bu cihazda yer alıyor.

Ekran tarafında ise 6.62 İnç AMOELD bir panel bizleri karşılıyor. 1440×3216 (FHD+) çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 398 PPI yoğunluğunda ve 120Hz tazeleme hızını destekliyor. Kamera tarafında da beklentileri karşılayan Realme GT 2 Pro, 50 Megapiksel ana kamera, bir adet çözünürlüğü bilinmeyen geniş açı ve Megapiksel makro kamera ile geliyor. Ön tarafta ise 16 Megapiksel özçekim kamerası bizleri karşılıyor.