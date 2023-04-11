Realme’nin Realme Narzo N55 isimli yeni modelini 12 Nisan saat 12.00’da tanıtması bekleniyor. Bu zamana kadar geçen süre zarfında akıllı telefonun birtakım özellikleri sızdırıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefonun kamera özellikleri gözler önüne serildi. Detaylara bakalım.

Açıklanan resmi bilgiye göre Realme Narzo N55, 64 MP çözünürlükte bir ana kamera ile birlikte gelecek. Bu ana kamerada OmniVision OV64B birincil sensör kullanılacak. Tüm bunların yanı sıra amiral gemisi seviyesinde gece çekimi ve otomatik odaklama desteği Realme Narzo N55’te bulunacak.

Görselden göründüğü üzere akıllı telefonun bir adet daha kamerası bulunuyor. Ancak bu kameranın özellikleri henüz bilinmiyor.

Realme Narzo N55 hakkında daha önceden de sızıntılar olduğunu söylemiştik. Bu sızıntılara göre akıllı telefon iPhone’ların dinamik ada benzeri bir özelliğine sahip olacak. Ekran tarafında ise Narzo N55, IPS LCD bir panele sahip olacak.

Realme Narzo N55 kaputun altında henüz bilinmeyen bir yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip bir bataryadan alacak. Akıllı telefonun beş farklı varyasyonu bulunacak:

4 GB RAM + 64 GB dahili depolama

4 GB RAM + 128 GB dahili depolama

6 GB RAM + 64 GB dahili depolama

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama

Akıllı telefonun diğer özellikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Bakalım Oppo, Vivo, Xiaomi gibi markalar Realme’nin yeni akıllı telefonu karşısında nasıl bir yol izleyecek.