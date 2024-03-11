Çinli teknoloji devi realme, realme narzo 70 Pro’ modelinin merakla beklenen lansmanını 19 Mart’ta gerçekleştireceğini müjdeledi. Şirket, bu yeni akıllı telefonun, görkemli Duo Touch Glass tasarımı ve etkileyici özellikleriyle dikkat çekeceğini doğruladı. Özellikle, telefonun Air Gesture desteğine sahip olacağı zaten açıklanmıştı.

Geçmişte, realme’nin narzo serisindeki yeni üst düzey telefonunun, geçen yılın başarılı modeli narzo 60 Pro’nun halefi olacağı ve 5G teknolojisini destekleyeceği doğrulanmıştı. Ancak, şimdi daha fazla ayrıntı gün yüzüne çıktı. Üçlü arka kamerasıyla dikkat çeken narzo 70 Pro, ana kamera için OIS’li 50MP Sony IMX890 1/1,56″ sensörünü barındıracak. Bu, önceki modelde bulunan 100MP Omnivision sensörünün yerini alacak ve fotoğrafçılık deneyimini daha da ileri taşıyacak.

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realme’nin yakın zamanda piyasaya sürdüğü realme 12 Pro+ modeli, aynı IMX890 sensörüne ve matris kamera düzenlemeli üçlü arka kameralara sahipti. Bu durum, Realme narzo 70 Pro’nun, realme 12 Pro+’ın geliştirilmiş ve yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini gösteriyor. Ancak, dikkat çeken bir nokta var: periskop telefoto kamera bu modelde bulunmuyor gibi görünüyor. Bu durum, diğer sensörlerde bazı değişiklikler olabileceğini işaret ediyor. Ayrıca, telefonun yeşil renk seçeneğinin bulunması da dikkat çekiyor.

Teknik özelliklere göz attığımızda, 6,7 inç FHD+ 120Hz kavisli AMOLED ekran, güçlü Snapdragon 7s Gen 2 SoC, 12 GB’a kadar RAM, Android 14 işletim sistemi ve 67W SuperVOOC hızlı şarj desteğiyle donatılmış 5000mAh’lik bir pilin beklendiğini görüyoruz.

realme narzo 70 Pro, lansmanının ardından realme.com ve çeşitli çevrimdışı mağazalarda yerini alacak. Ayrıca, Hindistan’daki tüketicilere ulaşmak için Amazon.in üzerinden de satışa sunulacak. Bu, realme’nin Hindistan pazarındaki güçlü varlığını bir kez daha vurguluyor ve akıllı telefon kullanıcılarına heyecan verici bir seçenek sunuyor.