Realme, Hindistan’da yeni bir Narzo telefonunu tanıtmaya yavaştan başladı. Teaser’da “Mission X” ve “End Speed Anxiety” ifadeleri yer alıyor. Telefonun arka tasarımı, geçtiğimiz hafta Hindistan’da tanıtılan Realme 11 5G serisine benziyor.

Telefonda 6,72 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli ekran, MediaTek Dimensity 6100+ yonga seti ve 5000mAh kapasiteli pil gibi özellikler beklenmektedir. Ancak telefonun RAM ve depolama seçeneklerinde farklılıklar olabilir.

Hatırlatmak gerekirse Realme 11 5G modelinde ISOCELL HM6 sensörlü ve 3x kayıpsız yakınlaştırma yeteneğine sahip 108 MP arka kamera bulunuyordu. Oysa Realme 11X 5G’de 64 MP arka kamera bulunuyor. Hangi kamerayı kullanacağı belirsiz olsa da, çift arka kamera düzenlemesi olduğundan ikincil bir 2 MP portre kamerasının da olabileceği düşünülüyor.

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Realme Narzo 60x 5G modeli, realme.com ve fiziksel mağazaların yanı sıra Amazon.in üzerinden de satışa sunulacak ve Eylül’ün ikinci haftasında tanıtılması planlanmaktadır. Kesin lansman tarihi yakın bir zamanda duyurulacak.

Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmeyen bu telefonun uygun fiyat ile piyasayı karıştırması bekleniyor. Bakalım Çin ve Hindistan pazarında Realme’nin bu hamlesi sonrasında Redmi ve Vivo gibi isimlerden nasıl bir karşılık gelecek? Bekleyip göreceğiz.