Vivo, sessiz bir şekilde Çin pazarına sunduğu Vivo Y78m modeli ile Y78 serisine yeni bir ürün ekledi. Bu seri zaten Vivo Y78 ve Y78+ gibi cihazları içeriyor. Yeni Vivo Y78m, bu yılın mayıs ayında duyurulan Y78 modelinin aynısıdır. İki telefon da temelde renk seçenekleri ve konfigürasyonlar açısından farklılık gösteriyor.

Vivo Y78m, 6,64 inç büyüklüğünde, 1080 x 2388 piksel FHD+ çözünürlüğe sahip bir LCD panel ile geliyor. Bu panel, 19,9:9 en boy oranı, 1500:1 kontrast oranı, DCI-P3 renk gamı ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Marka, cihazın ekran-gövde oranının yüzde 91,06 olduğunu iddia ediyor.

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Ön tarafta, Vivo Y78m’de 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Arka yüzünde ise 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel portre lensi bulunuyor. Cihaz, Android 13 işletim sistemi ve FunTouch OS 13 arayüzü ile çalışıyor ve yan tarafta yerleştirilmiş bir parmak izi sensörüne sahip.

Vivo Y78m’nin içinde, Dimensity 7020 yonga seti bulunuyor, ki bu aslında Dimensity 930’un yeniden markalanmış bir versiyonu olarak kabul edilebilir. Y78 modelinin üç farklı versiyonu mevcut: 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama. Ancak yeni Y78m modeli sadece 12 GB RAM + 256 GB depolama konfigürasyonuyla sunuluyor.

Y78 modeli, 5.000mAh bataryası için 44W hızlı şarj desteği sunuyor. Çift SIM kart desteği, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi gibi çeşitli özellikler de bulunuyor. Çin pazarında, Vivo Y78m yalnızca 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneğiyle 275 dolar fiyatla sunuluyor.