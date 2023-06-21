Realme bir süredir Narzo 60 serisi üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefonlar Amazon tarafından duyuruldu. Detaylara bakalım.

Amazon, Realme Narzo 60 serisi için bir internet sitesi hazırladı. Bu sitede Narzo 60 hakkında bazı tanıtım görüntüleri bulunuyor. Tanıtım görüntülerinden bir tanesinde Narzo 60 serisinin 250.000’den fazla fotoğrafı depolamaya yetecek depolama alanının olacağından bahsediliyor. Ufak bir matematik hesabıyla bu depolama alanının 256 GB olduğu ortaya çıkıyor.

Realme Narzo 60 5G, geçtiğimiz günlerde Geekbench testinde görüntülenmişti. Test sonuçlarına göre Narzo 60 5G, RMX3750 model numarası ile piyasaya sürülecek. Kaputun altında ise MediaTek Dimensity 6020 yonga seti bulunacak. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik edecek. Akıllı telefon Geekbench’in tekli çekirdek testinde 714 puan alırken çoklu çekirdek testinde 1868 puan aldı.

Önceki Nesil: Realme Narzo 50

Narzo 50 5G, 6.6 inç büyüklüğünde 90hz ekran yenileme hızına sahip IPS LCD bir ekran ile birlikte geliyordu. MediaTek Dimensity 810 yonga setine sahip olan akıllı telefon LPDDR4x RAM ve UFS 2.1 dahili depolama seçeneklerine sahipti. Kamera tarafında ise akıllı telefon ikili bir arka kamera kurulumuna sahipti. Bu arka kamera kurulumunda 48 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik sensörü yer alıyordu. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyordu. Pil tarafında 5000 mAh büyüklüğünde bir pil sunan Narzo N50 oldukça iddialı özelliklerle piyasaya sürülmüştü.