Genel
Realme Narzo 10 tanıtımı koronavirüs nedeniyle ertelendi!
Realme tarafından tanıtılması beklenen Narzo 10 modeli için üzücü haber geldi. Telefonun tanıtım tarihi koronavirus salgını sebebiyle ertelendi.
Etkinliği çevrimiçi ortamda gerçekleştirmeyi planlayan şirket, Hindistan’da bugünden itibaren geçerli 21 günlük bir sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi nedeniyle planlarını rafa kaldırdı.
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Erteleme kararını Hindistan ofisinin CEO’su Madhav Sheth duyurdu. Sheth, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda: “Dün saygıdeğer başkanımız tarafından yapılan duyuru doğrultusunda, Realme Narzo serisi de dahil olmak üzere tüm yeni ürün duyurularımızı erteleme kararı aldık. Zaman ailemize ve kendimize odaklanma zamanı. Evinizde kalın, güvende olun ve yerel yetkililerle işbirliği yapın.” ifadelerini kullandı.
Realme Narzo 10 teknik özellikleri
- 6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde ekran
- Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80 12nm yonga seti (2 x 2GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8GHz 6x Cortex-A55)
- ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU grafik birimi
- 3GB LPDDR4x RAM / 64GB eMMC 5.1 depolama
- 4GB LPDDR4x RAM / 128GB eMMC 5.1 depolama
- realme UI tabanlı Android 10 işletim sistemi
- 48 Megapiksel + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel 4cm makro + 2 Megapiksel arka kamera
- 16 Megapiksel ön kamera
- Parmak izi okuyucusu
- Boyutlar: 164.4 x 75.x 9.0mm
- Ağırlık: 195g
- Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C
- 18W hızlı şarj desteki 5.000 mAh kapasiteli batarya
Salgın nedeniyle birçok firma lansmanlarını online platformalara taşımıştı. Ancak bazı ülkelerin sokağa çıkma yasağı kararı alması nedeniyle söz konusu online lansmanların da yapılamaz hale getirdi. Son olarak Realme, Narzo 10 modelinin tanıtımı için Hindistan yönetiminin kararları doğrultusunda hareket edecek.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 lansmanı gecikebilir!
Apple‘ın yeni telefonu iPhone 12, çıkmadan Corona virüsten etkilendi. Eylül ayında tanıtımı yapılması beklenen cihazın lasmanı, dünya genelinde etkisini sürdüren salgın nedeniyle ertelenebilir.
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Zorunlu bir erteleme söz konusu.
Akıllı telefon dünyasının başlıca vazgeçilemeyen değeri olan Apple, yeni iPhone 12 serisini çıkarırken zorluklarla karşılaşabilir. Corona virüsün etkisini hızla hissettirdiği dünyamızda yaşayan insanların neredeyse yarısı sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde. Bu durum karşısında ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar yaşanmakta. Maalesef ki çoğu firma fabrika ve mağazalarını kapatmak zorunda kaldı. Bu firmalar arasında yer alan Apple da dünya genelinde bu durumdan muzdarip. Zira Çin‘de mağazalarını yeni yeni açmaya başlayan firma bu sene çıkaracağı yeni cihazlarını tanıtmakta ve satmakta aceleci davranmayabilir. Nikkei Asia‘da yer alan habere göre Apple, iPhone 12 ve diğer ürünlerinin tanıtımı ve satışları için bir erteleme yapabileceği belirtildi. Firmanın karantina sebebiyle lansmanı gerçekleştirememesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Eylül ayı uzak gibi gözükse de salgın hastalığa dair herhangi bir çözüm bulunamaması firmayı bu yönde karar almaya itecek olabilir. Habere göre Apple üretim bandında bazı malzemelerine salgın nedeniyle geç ulaşacak. Bu gecikmenin tanıtım kısmında da bir ertelemeye neden olacağı söz ediliyor. Hatta yine aynı sitede yer alan habere göre firmanın en kötü senaryo olarak 2020 içerisinde herhangi bir cihaz tanıtımı yapmaması da masada ki ihtimaller arasında. Çünkü firma lansman yapsa bile üretim için sağlıklı bir ortam elde edememe ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.
Çoğu çalışanını evlerine göndererek ofislere gelme zorunluluğunu kaldıran Apple, salgının yayılmasını engellemek için elinden geleni yapıyor. Bu iddialar karşısında yorum yapmayı şu an için tercih etmeyen Apple‘ın, son kararını mayıs ayında vereceği gelen bilgiler arasında. 5G ile çıkması beklenen iPhone 12 serisinin bu ertelenme ile karşı karşıya kalması hayranları tarafından nasıl karşılanacak merakla bekleniyor. Corona virüsünün bu kadar etkili olduğu şu dönemde firmaların alacakları kararları ve gelişmeleri merakla takip ediyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Phone tasarım detayları sızdırıldı!
Lenovo Legion Phone oyuncu odaklı bir telefon olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Cihazın tasarımına ait olduğu iddia edilen bazı görseller sızdırıldı.
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Kırmızı ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği!
Dünyanın en önemli bilgisayar üreticilerinden olan Lenovo da, bir süredir akıllı telefon pazarında önemli işler yapmakta. Oyuncu telefonu ile akıllı cihaz pazarına farklı bir koldan daha devam etmek isteyen firma kolları sıvadı. Pricebaba isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Lenovo Legion Phone tasarımsal olarak ve bazı teknik açılar bakımından sızdırıldı. Ortaya çıkan görsellere göre cihaz günümüz cihazlarına nazaran daha kalın çerçeveli ve çentiksiz yapıyla bizleri karşılıyor. Aynı zamanda siyah ve kırmızı olmak üzere iki renk seçeneği ile karşımıza çıkacağı iddia ediliyor.
Cihazın teknik özellik bakımından da bazı detayları da ortaya çıktığı iddia ediliyor. Snapdragon 865 ile gelmesine kesin gözüyle bakılan cihazın aynı zamanda 55 W hızlı şarj desteklediği konuşuluyor. 144 Hz ekran paneline sahip olması beklenen oyuncu telefonu Legion, gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olacak. Lenovo‘nun bu soğutma sistemini telefonun tasarımında da sık sık hatırlatacağı sızıntıda yer almakta. Aynı zamanda cihazın iki adet şarj girişi olduğu da tasarımda ortaya çıktı. Şarj girişlerinin iki tane olmasının sebebi olarak da oyun oynarken de kullanıcıların istediği şekilde telefonu rahatça tutabilmesi gösterilmiş. Çıkış tarihi hala belli olmayan cihazın sızdırılan ayrıntılarıyla birlikte daha fazla detayını öğrenmiş olduk. Bakalım oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkan Lenovo Legion Phone bizlere başka neler sunacak.
Genel
Yeni Dacia Sandero’nun dış tasarımı dijital ortamda hayal edildi!
Halen daha çalışmaları devam eden Dacia Sandero‘nun muhtemel tasarımına ait serbest bir tasarım çalışması paylaşıldı. Söz konusu tasarım çalışması Kolesa isimli bir sitede yer alıyor.
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Sandero, ülkemiz pazarı da dahil olmak üzere bir çok ülkede Dacia markası altında satılıyor. Aynı zamanda bazı pazarlarda Renault Sandero olarak da satışı olan bir model. Bu nedenle söz konusu tasarımda Renault logoları yer alıyor. Fakat Dacia logosu taşıyacak olan versiyonun, Renault logolu varyasyonundan çok da farklı görünmeyecek.
Söz konusu tasarımda yeni Sandero, eski nesline göre daha şık ve dinamik bir tasarımla hayal edilmiş. Ön kısımda inceltilmiş ön far grubu, sis farları ve siyah ön ızgarasıyla dikkat çekiyor. Yan kısmın tasarımında Renault Clio’nun neredeyse aynısı yer alıyor. Arka kısma geldiğimizde ise Renault Zoe‘yi andıran fakat biraz daha farklı şekle sahip arka far grubu yer alıyor.
Yeni Dacia Sandero’da Clio, Captur ve Nissan Juke modellerinde yer alan CMF-B platformu kullanılacak. Motor gamının en üstünde, en yeni nesil Clio’da bulunan 138 beygir güç üreten 1.6 litrelik E-Tech hibrit ünite yer alması bekleniyor. Sunulması beklenen diğer motor seçenekleri ise 1.0 litrelik atmosferik 74 beygir SCe, 99 beygir güç üreten üç silinidirli 1.0 litrelik turbolu TCe ve 85 beygirlik 1.5 Blue dCi dizel ünitenin sunulması bekleniyor.
Yeni Sandero’nun bu yılın sonuna kadar görücüye çıkması bekleniyor.