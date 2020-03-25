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Oyak Renault salgın nedeniyle üretime ara veriyor
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın koronavirüs ile mücadele kapsamında 26 Mart itibarıyla faaliyetlerine kademeli olarak geçici bir süre ara verdiğini açıkladı.
COVID-19 salgını birçok iş alanını etkilediği gibi otomotiv sektörünü de etkilemeye devam ediyor. Dünya üzerinden pek çok otomotiv markası ya üretimini kısıtlandırdı ya da tamamen durdurma kararı aldı. Ülkemizde de faaliyet gösteren otomotiv firmalarından konu ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.
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Oyak Renault’un Otomobil Fabrikaları tarafından yapılan açıklamada, “Her zaman önceliğimiz olan çalışan sağlığını göz önüne alarak, Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda önleyici tedbir ve uygulamaları bugüne kadar devreye aldık, almaya da devam ediyoruz. Global tedarik zincirinde yaşanan aksamaları da dikkate alarak Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’ndaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 26 Mart itibarıyla kademeli olarak geçici bir süre ara veriyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Oyak Renault’un yönetimi, bu süre zarfında, virüsün yayılmasının önlenmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan tavsiyeler doğrultusunda, çalışanlarını evlerinde kalmaya, ulusal ve yerel makamların talimatlarına uymaya çağırdı.
Üretime yeniden başlama tarihinin ülkedeki ve dünyadaki gelişmelere göre Oyak Renault ve Groupe Renault kararları doğrultusunda paylaşılacağı ifade edildi. Söz konusu açıklamada, “Oyak Renault iş paydaşları, faaliyetler ve üretimin yeniden başlatılmasıyla ilgili tüm önemli gelişmeler hakkında şirketin resmi web sitesi üzerinden bilgilendirilecektir.” denildi.
Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de üretim yapan Toyota, Avrupa’da bulunan fabrikalarında üretim faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Toyota Türkiye, “Çalışanlarımızın sağlığını güvence altına alma konusunda hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan arasında üretime ara veriyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.
YouTube
YouTube, varsayılan video kalitesini düşürdü!
Yeni tip Koronavirüs salgını, yanı sıra evden çalışmanın yanı sıra sosyal karantina gibi tedbirleri de beraberinde getirdi. YouTube, salgından dolayı dışarı çıkamayan insanların yarattığı yüksek trafik karşısında çareyi video kalitesini kısıtlamakta buldu.
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YouTube, varsayılan video çözünürlüğünü SD kaliteye çekti!
Dünya genelinde artan yüksek trafik değerleri, başta çevrim içi dijital servisler olmak üzere internet ağında sorunlara yol açıyor. Google ise aldığı karar ile popüler video paylaşım platformu YouTube için önemli sayılabilecek bir karara imza attı. Şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Nisan sonuna kadar video oynatıcının varsayılan çözünürlük değeri HD’den 480P değerine düşürüldü. Bu da kullanıcıların daha kaliteli video izlemek için oynatıcı içinden ayarlama yapması anlamına geliyor.
Google’a göre, YouTube gibi video yayın servisleri nedeniyle internette erişim problemi yaşanması mümkün görünmüyor. Ancak koronavirüs nedeniyle oluşan yüksek trafik sonucu bazı hükümet yetkililerinin bu konuda talepte bulunulduğu iddia ediliyor. Ayrıca yapılan bu değişiklik, servise ait bulut sunucuların güvenliğini sağlamak için de önemli görülüyor.
Daha önce Netflix, Amazon Prime Video ve Disney Plus gibi servisler, Avrupa’daki kullanıcıları için video kalitesini düşüreceklerini açıklamıştı. Sony ve Microsoft da otomatik güncellemeler gibi internet ağına yük bindirebilecek işlemleri bir süreliğine ertelediğini belirtmişti. Dolayısıyla bu önlemler ile dünya genelinde yaşanabilecek olası bir trafik aşımının da önüne geçilmiş olacak.
Apple
Apple, mağazalarının ilk yarısını nisan ayında tekrar açabilir!
Apple, tüm dünyadaki mağazalarını geçtiğimiz haftalarda kapatma kararına gitmişti. Bu karar sonrası mağazaların açılış tarihi firma tarafından açıklanmamıştı. Şirket konuya açıklık getirdi ve tekrardan mağazaların faaliyetlerine önümüzdeki ay devam edeceklerini söyledi.
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Firmanın çalışanları tarafından da doğrulanan habere göre, “Apple Satış Mağazaları“nın bir kısmı önümüzdeki ay itibarıyla tekrardan faaliyetlerini sürdürmeye başlayacak.
Apple, tedbir amacıyla Koronavirüs’ün yayılmasını sürdürdüğü alanlardaki mağazalarını açmayacak. Bunun yerine salgın tehditin azaldığı noktalar tercih edilecek.
Apple çalışanları tarafından verilen bilgi de aynen şu şekilde paylaşıldı:
Mağazalarımızı kademeli olarak açıyor olacağız. Toplumların koşullarına bağlı olarak Nisan 2020 itibarıyla mağazalarımızın ilk yarısını açmayı planlıyoruz. Yakın zamanda, mağazalarımızın her biri için belirlenmiş olan özel tarihleri sizlere bildireceğiz.
Apple, 14 Mart’ta Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararı almıştı. Kapandığı tarihlerde ortaya çıkan detaylara göre, satış yerlerinin 27 Mart’a kadar kapalı kalacağı belirtiliyordu.
Bu bilginin üzerinden çok zaman geçmeden firma, kendi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuruya kadar kapalı kalacak şekilde bilgilendirme yapmıştı.
Şirketin satış şefi Deirdre O’Brien bugün çalışanlarına yaptığı açıklamada, 5 Nisan’a kadar çalışmaların evden sürdürülecek şekilde genişletildiğini belirtmiş. Fakat bu tarihten sonra, belirtildiği üzere çalışma koşulları belli bölgeler için yine olağan rutinine geri dönebilir vaziyette gözüküyor.
Umarız, en yakın zamanda tüm dünya için daha sağlıklı daha güvenli bir ortam yaratılabilir. Uluslararası anlamda bir salgın tüm insanlığa mağduriyet yaratmaya başladı bile.
Haber
Plague Inc. dünyayı kurtarma modu geliyor.
Gerçek zamanlı strateji oyunları arasında önemli bir popülaritesi olan Plague Inc., bünyesine yeni bir mod katıyor. Normalde salgın hastalık yaratıp dünyaya etkilerini simüle ettiğimiz oyun bu kez tersine senaryo ile karşımıza çıkacak.
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Dünyayı kurtarıp hastalıklara tedavi bulabileceksiniz.
Corona virüsünün dünya gündemini çok sert bir şekilde meşgul etmeye devam ediyor. Plague Inc. de bu virüsten oldukça etkilendi. Dünya üzerine yaydığınız hastalık ile dünya nüfusuna olan etkilerin gözlemlediğimiz bir oyun olarak bilinen Plague Inc., halkın psikolojisini bozduğu gerekçesiyle Çin‘de yasaklanmıştı. Dünya genelinde yaşanan zorlu sürecin etkilerinden midir bilinmez ama Plague Inc. yeni bir oyun içi moduyla bizleri selamlıyor. Şöyle ki salgın hastalık geliştirdiğimiz bu oyuna artık dünyayı hastalıklardan da koruyacağımız bir senaryo ekleniyor. Senaryo, dünyada patlak veren hastalığın yayılmasını önlemek ve ölü sayısını azaltmak üzerine kuruluyor. Aynı zamanda şu dönemde insanların bilinçlenmesi de amaçlanıyor. Senaryonun yapımında Dünya Sağlık Örgütü ve CEPI kuruluşlarından yardım alan yapımcı firma Ndemic Creations, bu modla birlikte insanların psikolojilerinin de düzelmesini umduğu belirtildi.
Ndemic Creations bu senaryonun tanıtımını YouTube‘dan paylaştı. Daha önce CEPI ve Dünya Sağlık Örgütü‘ne 250 bin dolarlık bağışta bulunan firma insanların evlerinde kalmaları için çaba harcamaya devam ediyor. Modun çıkış tarihi henüz belli değil. Ayrıca Ndemic Creations’ın, oyun içerisine kullanıcıların Corona virüs ile savaş için kurulan fona da bağış yapmalarını sağlayan bir bölüm olacağı da öğrenildi. Bu zor zamanlarda eleştiri odağı olan ve insanların radarında duran oyun, bu hamleyle bir nebze olsun okları üzerinden alabilecek mi göreceğiz.