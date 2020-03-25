Oyak Renault salgın nedeniyle üretime ara veriyor

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın koronavirüs ile mücadele kapsamında 26 Mart itibarıyla faaliyetlerine kademeli olarak geçici bir süre ara verdiğini açıkladı.

COVID-19 salgını birçok iş alanını etkilediği gibi otomotiv sektörünü de etkilemeye devam ediyor. Dünya üzerinden pek çok otomotiv markası ya üretimini kısıtlandırdı ya da tamamen durdurma kararı aldı. Ülkemizde de faaliyet gösteren otomotiv firmalarından konu ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

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Oyak Renault’un Otomobil Fabrikaları tarafından yapılan açıklamada, “Her zaman önceliğimiz olan çalışan sağlığını göz önüne alarak, Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda önleyici tedbir ve uygulamaları bugüne kadar devreye aldık, almaya da devam ediyoruz. Global tedarik zincirinde yaşanan aksamaları da dikkate alarak Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’ndaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 26 Mart itibarıyla kademeli olarak geçici bir süre ara veriyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Oyak Renault’un yönetimi, bu süre zarfında, virüsün yayılmasının önlenmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan tavsiyeler doğrultusunda, çalışanlarını evlerinde kalmaya, ulusal ve yerel makamların talimatlarına uymaya çağırdı.

Üretime yeniden başlama tarihinin ülkedeki ve dünyadaki gelişmelere göre Oyak Renault ve Groupe Renault kararları doğrultusunda paylaşılacağı ifade edildi. Söz konusu açıklamada, “Oyak Renault iş paydaşları, faaliyetler ve üretimin yeniden başlatılmasıyla ilgili tüm önemli gelişmeler hakkında şirketin resmi web sitesi üzerinden bilgilendirilecektir.” denildi.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de üretim yapan Toyota, Avrupa’da bulunan fabrikalarında üretim faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Toyota Türkiye, “Çalışanlarımızın sağlığını güvence altına alma konusunda hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan arasında üretime ara veriyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.