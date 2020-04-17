Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 10 serisi, 21 Nisan’da geliyor!
Realme, 26 Mart‘ta Narzo 10 serisini bir lansmanla Hindistan‘da duyuracaktı. Fakat COVID-19 salgını yüzünden bu lansman belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Ancak şirket bugün, Türkiye saatine göre saat 10‘da bir video ile 21 Nisan’da Narzo serisini tanıtacağını duyurdu.
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Realme Narzo 10 hangi sebepten duyurulabilir hale geldi?
Narzo 10 serisi ile ilgili bu kararda e-ticaret şirketlerinin 24 Mart’ta uygulanmaya başlayan yasağının kalkacak olması önemli rol aldı. Şirketler artık sipariş alabilir hale geleceği için Narzo 10 serisinin kısa bir süre içinde tanıtılmasına karar verilmesi mümkün oldu. Realme gibi Vivo ve Xiaomi de COVID-19 sebebiyle Hindistan‘daki ürün lansmanlarını iptal etmişti. Vivo 26 Mart‘ta V19‘u, Xiaomi ise 31 Mart‘ta Mi 10‘u duyuracaktı. E-ticaret şirketlerinin 20 Nisan‘dan itibaren faaliyet gösterebilecek olması Vivo tarafında V19, Xiaomi tarafında ise Mi 10‘u yakında görebileceğimizi gösteriyor.
Bu markalar ve cihazlar haricinde, OnePlus 8 serisinin de Hindistan pazarında satışa çıktığını görebiliriz. Realme Narzo 10 serisine gelecek olursak, Narzo 10‘un yeniden markalanmış bir Realme 6i olduğu söyleniyor. Narzo 10A ile ilgili söylentiye gelirsek onun da Tayland ve Endonezya‘da satılan Realme 3C ile benzer özelliklerde olduğu belirtiliyor. Her iki akıllı telefon için de henüz konuşmak için erken. Cihazlar satışa çıktığında ayrıntılı bir şekilde incelenip bu söylentiler incelenecektir.
Akıllı Telefonlar
Honor 9X Lite modeli tanıtıldı!
Honor yeni akıllı telefonu 9X Lite modelini Finlandiya‘da tanıttı. Huawei’nin alt markası olan şirket, orta seviye telefonlarına bir yenisini daha eklendi.
Honor geçtiğimiz yıl çıkan Honor 9X modelinin uygun fiyatlı bir versiyonu olan akıllı telefonunun lansmanını yaptı. Honor’ın yeni telefonu 9X Lite, 6.5 inçlik çentikli Full HD+ çözünürlük sunan bir ekrana, 3.750 mAh bataryaya ve çift arka kameraya sahip.
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Orta seviye telefonun önündeki çentikte 16 Megapiksel bir selfie kamerası yer alıyor. Modelin arkasında ise çiftli kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Burada 48 Megapiksellik ana kamera ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor. Gücünü Kirin 710 yonga setinden alan akıllı telefonda 4 GB RAM ve microSD kart ile artırılabilen 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta.
Siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği olan Honor 9X Lite modelinin fiyatının 199 Euro olduğu açıklandı. Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 arayüzüyle gelen telefonun, ön siparişleri 30 Nisan‘dan itibaren başlayacak ve 14 Mayıs’ta satışa sunulacak. Ancak söz konusu telefonun Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.
Honor 9X Lite modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç Full HD+ LCD panel
- İşlemci: Kirin 710
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP f/1.8 ana kamera, 2 MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 3750 mAh
- Bağlantı: USB Type-C, 3.5 mm jak girişi
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie (EMUI 9)
- Renkler: Yeşil, Siyah
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9, TENAA’da listelendi!
Redmi’nin neredeyse tüm Note 9 ailesini tanıtmasının ardından sıra Redmi Note 9 modeline gelmiş gibi görünüyor. Cihazın TENAA’da listelenmesi tanıtımına az bir süre kaldığı anlamına geliyor.
Çoğu özelliğiyle serinin diğer cihazlarına benzerlik gösteren cihazın özelliklerine yakından bakalım. Modelin kullanıcıya bakan yüzünde, 6.43″ boyutunda 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran bulunuyor. Pil tarafında cihazda 4,920 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Bunlara ek olarak parmak izi okuyucusu, Redmi Note 9 modelinde cihazın arkasında bulunuyor. Cihazı delik çentiği ise ekranın sol üst köşesinde yer alacak.
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Modelin kamera kurulumuna bakacak olduğumuzda ana kamerada 48 megapiksel çözünürlüğünde bir lens yer alıyor. Öz çekim kamerası olarak 13 megapiksel çözünürlüğünde ki lens kullanıcıya bakıyor. Ne yazık ki, kamera modülünde bulunan diğer lensler ile ilgili bilgi bulunmuyor.
Redmi Note 9 modelinin, işlem gücünü MediaTek Helio 80 yonga setinden alması bekleniyor. 32, 64 ve 128 GB depolama seçenekleri sunması beklenen cihazın 3, 4 ve 6 GB RAM seçeneklerine sahip olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca modelde mikro SD kart yuvası da bulunacak.
Şimdilik cihazla ilgili sızdırılan ve kesinleşen özellikler bunlar. Fakat söz konusu özelliklerin kesin olmadığını ve tanıtımda farklı özellikler açıklanabileceğini belirtmiş olalım. Neyse ki tüm özellikleri öğrenmek için çok beklememiz gerekmeyecek.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 7 serisi için resmi bir video yayımlandı!
Huawei Nova 7 modelinin 23 Nisan olan tanıtım tarihinin bir görsel ile sızdırılmasının ardından Huawei model ile ilgili resmi bir video yayımladı.
Yapılan sızıntılarda Nova 7 serisinin delik çentikli ekranı ve P40 serisinden görmeye alışık olduğumuz kare şekilli kamera modülü ortaya çıkmıştı. Huawei bugün itibarıyla Çin’li Weibo üzerinden sızan özellikleri onaylayan bir video yayımladı. Videoda muhtemelen Kirin 990 5G yonga seti ile gelecek olan Pro versiyonun kavisli bir ekrana sahip olduğu görülüyor (00:13). Sizde haberimizin devamından videoyu izleyebilirsiniz.
Ayrıca model adı HNB-AN10 olan ve Nova 7 olduğu tahmin edilen bir akıllı telefon Android 10 ve 8 GB RAM ile ortaya çıktı. Söz konusu akıllı telefon yeni duyurulan, 1,84 GHz taban frekansına ve 7 nm üretim teknolojisine sahip olan Kirin 985 yonga seti ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
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Nova 7 serisinde bulunacak olan Nova 7, 7 SE ve 7 Pro modellerinin ~285$ ile ~600$ arası fiyat etiketlerine sahip olmaları beleniyor.
Haberimize konu olan ve cihazlara ait çoğu özelliğin sızıntılara dayandığını ve resmi tanıtım sonrasında kesinleşeceğini belirtelim. 23 Nisan tarihinde tanıtılacak olan Huawei Nova 7 serisinin tanıtımına 1 haftadan az bir süre kaldı.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!