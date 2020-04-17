Realme Narzo 10 serisi, 21 Nisan’da geliyor!

Realme, 26 Mart‘ta Narzo 10 serisini bir lansmanla Hindistan‘da duyuracaktı. Fakat COVID-19 salgını yüzünden bu lansman belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Ancak şirket bugün, Türkiye saatine göre saat 10‘da bir video ile 21 Nisan’da Narzo serisini tanıtacağını duyurdu.

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Realme Narzo 10 hangi sebepten duyurulabilir hale geldi?

Narzo 10 serisi ile ilgili bu kararda e-ticaret şirketlerinin 24 Mart’ta uygulanmaya başlayan yasağının kalkacak olması önemli rol aldı. Şirketler artık sipariş alabilir hale geleceği için Narzo 10 serisinin kısa bir süre içinde tanıtılmasına karar verilmesi mümkün oldu. Realme gibi Vivo ve Xiaomi de COVID-19 sebebiyle Hindistan‘daki ürün lansmanlarını iptal etmişti. Vivo 26 Mart‘ta V19‘u, Xiaomi ise 31 Mart‘ta Mi 10‘u duyuracaktı. E-ticaret şirketlerinin 20 Nisan‘dan itibaren faaliyet gösterebilecek olması Vivo tarafında V19, Xiaomi tarafında ise Mi 10‘u yakında görebileceğimizi gösteriyor.

Bu markalar ve cihazlar haricinde, OnePlus 8 serisinin de Hindistan pazarında satışa çıktığını görebiliriz. Realme Narzo 10 serisine gelecek olursak, Narzo 10‘un yeniden markalanmış bir Realme 6i olduğu söyleniyor. Narzo 10A ile ilgili söylentiye gelirsek onun da Tayland ve Endonezya‘da satılan Realme 3C ile benzer özelliklerde olduğu belirtiliyor. Her iki akıllı telefon için de henüz konuşmak için erken. Cihazlar satışa çıktığında ayrıntılı bir şekilde incelenip bu söylentiler incelenecektir.