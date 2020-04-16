Realme X50 Youth, 3C testinde görüldü!

Aralık ayında taban model Realme X50 5G‘nin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olacak olan Realme X50 Youth, Geekbench testinde görüntülenmişti. Şimdi ise RMX2052 model numarasıyla aynı telefon, Çin‘in 3C ajansının veritabanında görüldü. Paylaşılan bilgilere göre tıpkı standart Realme X50 5G gibi 5G bağlantı özelliğine sahip olacak. Ayrıca 30W hızlı şarj ile birlikte gelecek.

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Realme X50 Youth hakkında neler biliyoruz?

Realme X50 Youth, geçtiğimiz aylarda öğrendiğimiz Geekbench testi sonuçlarına göre Realme X2‘den daha iyi bir sonuç aldı. Cihazın Snapdragon 730G‘den daha iyi bir işlemciye sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefonda 8 GB RAM miktarı bulunacak. Fakat farklı miktarlarda RAM çeşitliliği görmeyi bekliyoruz. Bunun haricinde Geekbench testinde standart sürüme yakın çekirdek skorları aldı. Ayrıca cihazın kutudan Android 10 ile çıkacağını da biliyoruz.

Bugün öğrendiklerimize gelirsek X50 Youth, test sonuçlarına göre 5G destekli olacak. Ayrıca ortaya çıkan bir başka bilgi ise 30W değerinde hızlı şarja sahip olacak olması. Bunların haricinde cihazın üçlü bir kamera kurulumu ve 6.57 inçlik IPS bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ön tarafta ise artık çokça gördüğümüz sağ veya sol tarafta bulunacak olan nokta delik tasarımı tercih edilecek. Realme genel olarak maliyetleri düşürmek için cihazda bazı kısıntılara gidecektir. Yakın zamanda cihaz hakkında daha fazla bilgi almayı umuyoruz.