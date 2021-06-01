Akıllı Telefonlar
realme İlk Yerli Üretimi C21’i Tanıttı
Realme, ilk yerli modeli, aynı zamanda dünyanın ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasına sahip en iyi giriş segment akıllı telefonu C21’i tüketicilerin beğenisine sundu.
Bakmakta fayda var: Strix XG43UQ HDMI 2.1 monitörün yakında piyasada olması bekleniyor
Türkiye’de üretilen ve realme’nin ilk yerli üretimi olması ile dikkat çeken C21, gelişmiş özellikleriyle realme’nin var olan çıtasını bir üst seviyeye taşıyor. realme C21, süper güç tasarrufu moduna sahip, yüksek kapasiteli 5.000 mAh pil özelliği ile uzun süreli kullanım deneyimi sunuyor. Süper Gece Manzarası özellikli Yapay Zeka Destekli Üçlü kamera kurulumu, 6,5 inç HD+ mini damla tam ekran, sekiz çekirdekli 12 NM 2.3 GHz işlemcisi ile realme C21, özellikle iyi bir giriş segment akıllı telefon arayışında olan gençler için ideal seçim oluyor.
İçindekiler
TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını Alan İlk Akıllı Telefon: realme’nin İlk Yerli Üretimi C21
Türkiye pazarına girdiği günden bu yana Türkiye’deki tüketicilerinin deneyimini arttırmak ve taleplerini her açıdan en iyi şekilde karşılamak için çalışan realme’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon C21, sektörün ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını alan akıllı telefonu olmasıyla ön plana çıkıyor. Türkiye’deki tüketicilerinin ihtiyaçlarının ve beklentilerine önem veren realme, en iyi giriş segmet telefonunu Türkiye’de üreterek yeniden bu taahhütünü yerine getirmiş oldu.
Yapay Zeka Destekli Üçlü kamera kurulumu
realme C21’in 13 MP ana kamerası, 4 kata kadar yakınlaştırma ve PDAF otomatik odaklama desteği sunuyor. Hem gün ışığında hem de düşük ışıklı ve karanlık ortamlarda net ve daha canlı sonuçlar veren fotoğraflar çekilebilmesini sağlayan C21, ayrıntı ve renk bakımından da rakipleriyle yarışıyor. Piksel düzeyinde eşleme algoritması aracılığıyla Chroma Boost özelliğine sahip olan cihaz, renkler ve parlaklıkta düzeltmeler yaparak daha iyi bir dinamik aralık, ekran kontrastı ve canlı renkler sunuyor. Fotoğraflar için trend belirleyici özelliklerle tasarlanan selfie kamerası, yapay zeka destekli güzellik, HDR modu, portre modu ve filtre desteğiyle birlikte geliyor.
6,5 inç HD mini damla çentikli tam ekran
realme C21’in ekran/gövde oranı %89,5‘e varan 6,5 inç HD ve mini damla tam ekrandan oluşuyor. 20:9 en boy oranıyla kolayca elde tutulabilen cihaz, sosyal medyada gezinirken daha fazla içeriğin görülebilmesine olanak tanıyor.
Sekiz çekirdekli 12 nm 2.3 GHz işlemci
realme C21, MediaTek Helio G35 Gaming işlemcisiyle segmentindeki en güçlü cihazlardan birisi olarak öne çıkıyor. 2.3 GHz‘ye kadar saat hızına sahip sekiz çekirdekli 12 nm teknolojisiyle üretilen Helio G35, HyperEngine özelliğiyle oyun boyunca sorunsuz ve kesintisiz bir performans sunuyor.
Süper Güç Tasarrufu Moduna sahip 5.000 mAh pil
realme lab’a göre C21, 47 günlük bir bekleme süresine sahip. Süper Güç Tasarrufu Modu sayesinde sadece %5 pile ile WhatsApp 1,41 saat, YouTube 1,36 saat veya Spotify 4,78 saate kadar kullanılabiliyor.
Parmak izi kilidi ile gizliliğinizi koruyun
Arka tarafta bulunan parmak iziyle kilidi açmayı destekleyen realme C21, aynı zamanda tek tıklama veya bakışla kilidin kolayca açılmasını sağlayan yüz tanıma desteğine de sahip. Cihazın üzerinde çift SIM yuvası ve 256 GB’ye kadar genişletilebilen özel SD kart yuvası bulunuyor. Elde rahatça tutulabilen cihaz, sürtmelere ve çizilmeler karşı dayanıklılığıyla dikkat çekiyor ve üzerinde parmak izi bulundurmuyor.
Giriş segment akıllı telefon arayışında olan gençler için ideal seçim:realme C21
realme C21, 47 güne kadar bekleme ve ters şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil, MediaTek Helio G35 işlemci, 6,5 inç geniş ekran, mini damla tam ekran, parmak izi sensörü ve çift SIM ve 256 GB‘ye kadar genişleme olanağı sağlayan microSD kart yuvasıyla birlikte geliyor. Tüm bu özellikler Türkiye’ye özel ‘Dem Siyahı’ ve ‘Boğaz Mavisi’ renkleriyle birlikte geliyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Xiaomi yeni 200W ve 120W Kablosuz Şarj Teknolojisini Duyurdu!
Bugün Xiaomi, teknoloji dünyasında devrim sayılabilecek bir atılım yaptı. Bu sefer şirket, bir telefonu hem kablosuz hem de kablolu şarjda sırasıyla 15 ve 8 dakika şarj etme konusunda yeni bir dünya rekoruna sahip oldu!
Bakmakta fayda var: Xiaomi-ABD mahkemesinde son karar açıklandı!
Xiaomi’nin 2021 yılında piyasaya sürdüğü yeni Mi 11 ailesinden içerisinde 4000 mAh pil ile gelen Xiaomi Mi 11 Pro, 200W hızlı şarj teknolojisini kullanarak kablolu şarj şeklinde sadece 44 saniyede %10′a ulaşabiliyor. Ayrıca bununla da kalmıyor, 3 dakikada %50‘ye ulaşıyor ve sonunda 8 dakikanın altında %100 tam şarj oluyor.
Xiaomi ayrıca 120W kablosuz şarj yuvası kullanarak aynı telefonu sergiledi. Bir dakikada %10’a, 7 dakikadan daha kısa sürede %50’ye ve son olarak da 15 dakikada %100’e ulaşabildi ki buşimdişye kadar kablosuz olarak yapılan testlerdeki en hızlı sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, çoğu telefon markası gibi Xiaomi’de buna en uygun isim olarak HyperCharge adını verdi, ancak gelecekte ticari olarak piyasaya sürmeyi planlayıp planlamadıkları konusunda kesin bir bilgi yok.
Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge
Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl
— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021
Bildiğiniz gibi daha öncesinde de Xiaomi 10.yılı için özel olan 120W desteğini Xiaomi Mi 10 Ultra modelinde kullanmıştı. Devrim niteliğinde olan bu 200W’lık kablolu şarj ve 120W kablosuz şarjın bataryaya herhangi bir zararın olup olmadığı da ek bilgi olarak verilmedi.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
TCL, Arçelik iş birliğiyle akıllı telefonlarını Türkiye’de üretmeye başladı!
TCL, Arçelik ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle TCL markalı akıllı telefonların üretimine başladı. Yerli üretimin başlamasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Arçelik’in Çerkezköy’de bulunan fabrikasını ziyaret etti.
Bakmakta fayda var: Cuma Raporu #150: Sony ve TCL telefonları, çip krizi ve dahası
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la birlikte TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Arçelik ve TCL yetkilileri de fabrika ziyaretinde yer aldı.
Dünyanın en hızlı büyüyen tüketici elektroniği üreticilerinden biri olan TCL; Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerindeki 160’ı aşkın ülkede ürün ve çözümlerini tüketicilere ulaştıran marka ile Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Arçelik, TCL markalı akıllı telefonların yerli üretimine başladı.
Yerli üretim sürecini TCL ve Arçelik’in yöneticileriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yakından takip etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank düşüncelerini şöyle ifade etti. “TCL, Arçelik ile bir iş birliğine girişti ve beraberce üretim gerçekleştiriyorlar. Buranın yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon. Şu anda SKD sistemiyle üretim gerçekleştiriliyor ama önümüzdeki dönemde hem CKD sistemiyle daha fazla parçayı Türkiye’ye getirip burada montajını gerçekleştirecekler hem de 2022 yılında üretim kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarma niyetleri var.” dedi.
TCL’in ülkemizde yerli üretime başlamasıyla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca ise şunları belirtti: “Akıllı telefon, modem, tablet ve akıllı saat gibi farklı alanlardaki ürünlerimizi ülkemizdeki kullanıcılarla buluşturmanın mutluluğuna, 2019’dan bu yana yaptığımız yatırımların devamı olarak TCL markalı akıllı telefonlarımızın ülkemizde üretimine başlamanın gururu ve heyecanı eklendi. Yerli üretimle birlikte ülkemizdeki kullanıcılara artık ‘Made in Türkiye’ etiketine sahip akıllı telefonlarımızı sunmaya başlayacağız. AR-GE kabiliyeti ve üretim teknolojileri ile ülkemizin ve dünyanın lider şirketlerinden Arçelik ile yaptığımız bu önemli iş birliği sayesinde ürün ve çözümlerimizi hem hızlı hem de elverişli şartlarda tüketicilere ulaştırabileceğiz.”
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Ebiçlioğlu, TCL’nin cep telefonunda dünyanın önemli üreticilerinden olduğunu ifade ederek, “Kendileriyle öncelikle Türkiye pazarı, bilahare ihracat olmak üzere iş birliği başlattık. Kendi üretim tesislerimizde TCL markalı cep telefonu üretimine başladık.” dedi.
TCL Electronics hakkında
TCL Electronics, dünyanın en hızlı büyüyen tüketici elektroniği şirketlerinden, dünyanın öncü televizyon ve mobil cihaz üreticilerinden birisidir (TCL Communication, TCL Electronics’in yüzde yüz iştirakidir). Yaklaşık 40 yıldır dünya çapında kendi üretim ve Ar-Ge merkezlerini yöneten TCL, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik’teki 160’dan fazla ülkede ürünlerini satmaktadır. TCL, “AI x IoT” stratejisi kapsamında televizyon, akıllı telefon, ses cihazları ve akıllı ev ürünleri gibi tüketici ürünlerinin araştırılmasında, geliştirilmesinde ve üretilmesinde uzmanlaşmaktadır.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
General Mobile GM21 Pro İnceleme | GM Ailesinin En Güçlüsü!
General Mobile 2021’de merakla beklenen GM21 serisini tanıttı ve ön siparişe de açtı. GM21 ailesinin en güçlüsü olan General Mobile GM21 Pro’ya yakından bakıyoruz.
Bakmakta fayda var: İç Moğolistan ve Sichuan Bitcoin madencilik makinelerini satıyor!
TEKNİK ÖZELLİKLER:
-165x77x8.99mm 205gr Süper Siyah, İnci Mavisi
-6.67″ IPS LCD FHD+ 395PPI ekran, %90.23 ekran/gövde oranı
-MediaTek Helio G90 işlemci
-Mali-G76 MC4 grafik birimi
-6GB RAM LPDDR4 / 128GB hafıza UFS 2.1 256GB MicroSD Kart Desteği
-48MP ana kamera HDR destekli
-5MP geniş açı kamera 115 derece
-2MP makro kamera
-2MP derinlik kamerası
-5000mAh batarya 15W Hızlı Şarj
-Bluetooth 5.0
-WiFi802.11 a/b/g/n/ac
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: hasanaydogdu, 5 gün önce
-
Yazan: kadirosmanselim, 5 gün önce
-
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
-
Yazan: techwarn, 1 ay önce
Stellar için önemli bir güncelleme geri sayımı!
realme İlk Yerli Üretimi C21’i Tanıttı
Strix XG43UQ HDMI 2.1 monitörün yakında piyasada olması bekleniyor
0x API artık Polygon Network’te yayında!
Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu Başlıyor!
Bitcoin paranın yerini alabilir mi? | Nedir bu Bitcoin!
Poco X3 Pro İnceleme | Mekanın Sahibi Geri Geldi!
General Mobile GM21 Pro İnceleme | GM Ailesinin En Güçlüsü!
EDIFIER TWS200 Plus İnceleme | Ah 100₺ daha ucuz olsaydı!!
Cuma Raporu #156 | Harmony OS, Türkiye’nin fiber altyapısı ve dahası
Bitcoin paranın yerini alabilir mi? | Nedir bu Bitcoin!
Poco X3 Pro İnceleme | Mekanın Sahibi Geri Geldi!
General Mobile GM21 Pro İnceleme | GM Ailesinin En Güçlüsü!
EDIFIER TWS200 Plus İnceleme | Ah 100₺ daha ucuz olsaydı!!
Cuma Raporu #156 | Harmony OS, Türkiye’nin fiber altyapısı ve dahası
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.