realme İlk Yerli Üretimi C21’i Tanıttı

Realme, ilk yerli modeli, aynı zamanda dünyanın ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasına sahip en iyi giriş segment akıllı telefonu C21’i tüketicilerin beğenisine sundu.

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Türkiye’de üretilen ve realme’nin ilk yerli üretimi olması ile dikkat çeken C21, gelişmiş özellikleriyle realme’nin var olan çıtasını bir üst seviyeye taşıyor. realme C21, süper güç tasarrufu moduna sahip, yüksek kapasiteli 5.000 mAh pil özelliği ile uzun süreli kullanım deneyimi sunuyor. Süper Gece Manzarası özellikli Yapay Zeka Destekli Üçlü kamera kurulumu, 6,5 inç HD+ mini damla tam ekran, sekiz çekirdekli 12 NM 2.3 GHz işlemcisi ile realme C21, özellikle iyi bir giriş segment akıllı telefon arayışında olan gençler için ideal seçim oluyor.

TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını Alan İlk Akıllı Telefon: realme’nin İlk Yerli Üretimi C21

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Türkiye pazarına girdiği günden bu yana Türkiye’deki tüketicilerinin deneyimini arttırmak ve taleplerini her açıdan en iyi şekilde karşılamak için çalışan realme’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon C21, sektörün ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını alan akıllı telefonu olmasıyla ön plana çıkıyor. Türkiye’deki tüketicilerinin ihtiyaçlarının ve beklentilerine önem veren realme, en iyi giriş segmet telefonunu Türkiye’de üreterek yeniden bu taahhütünü yerine getirmiş oldu.

Yapay Zeka Destekli Üçlü kamera kurulumu

realme C21’in 13 MP ana kamerası, 4 kata kadar yakınlaştırma ve PDAF otomatik odaklama desteği sunuyor. Hem gün ışığında hem de düşük ışıklı ve karanlık ortamlarda net ve daha canlı sonuçlar veren fotoğraflar çekilebilmesini sağlayan C21, ayrıntı ve renk bakımından da rakipleriyle yarışıyor. Piksel düzeyinde eşleme algoritması aracılığıyla Chroma Boost özelliğine sahip olan cihaz, renkler ve parlaklıkta düzeltmeler yaparak daha iyi bir dinamik aralık, ekran kontrastı ve canlı renkler sunuyor. Fotoğraflar için trend belirleyici özelliklerle tasarlanan selfie kamerası, yapay zeka destekli güzellik, HDR modu, portre modu ve filtre desteğiyle birlikte geliyor.

6,5 inç HD mini damla çentikli tam ekran

realme C21’in ekran/gövde oranı %89,5‘e varan 6,5 inç HD ve mini damla tam ekrandan oluşuyor. 20:9 en boy oranıyla kolayca elde tutulabilen cihaz, sosyal medyada gezinirken daha fazla içeriğin görülebilmesine olanak tanıyor.

Sekiz çekirdekli 12 nm 2.3 GHz işlemci

realme C21, MediaTek Helio G35 Gaming işlemcisiyle segmentindeki en güçlü cihazlardan birisi olarak öne çıkıyor. 2.3 GHz‘ye kadar saat hızına sahip sekiz çekirdekli 12 nm teknolojisiyle üretilen Helio G35, HyperEngine özelliğiyle oyun boyunca sorunsuz ve kesintisiz bir performans sunuyor.

Süper Güç Tasarrufu Moduna sahip 5.000 mAh pil

realme lab’a göre C21, 47 günlük bir bekleme süresine sahip. Süper Güç Tasarrufu Modu sayesinde sadece %5 pile ile WhatsApp 1,41 saat, YouTube 1,36 saat veya Spotify 4,78 saate kadar kullanılabiliyor.

Parmak izi kilidi ile gizliliğinizi koruyun

Arka tarafta bulunan parmak iziyle kilidi açmayı destekleyen realme C21, aynı zamanda tek tıklama veya bakışla kilidin kolayca açılmasını sağlayan yüz tanıma desteğine de sahip. Cihazın üzerinde çift SIM yuvası ve 256 GB’ye kadar genişletilebilen özel SD kart yuvası bulunuyor. Elde rahatça tutulabilen cihaz, sürtmelere ve çizilmeler karşı dayanıklılığıyla dikkat çekiyor ve üzerinde parmak izi bulundurmuyor.

Giriş segment akıllı telefon arayışında olan gençler için ideal seçim:realme C21

realme C21, 47 güne kadar bekleme ve ters şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil, MediaTek Helio G35 işlemci, 6,5 inç geniş ekran, mini damla tam ekran, parmak izi sensörü ve çift SIM ve 256 GB‘ye kadar genişleme olanağı sağlayan microSD kart yuvasıyla birlikte geliyor. Tüm bu özellikler Türkiye’ye özel ‘Dem Siyahı’ ve ‘Boğaz Mavisi’ renkleriyle birlikte geliyor.