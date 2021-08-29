realme GT’nin Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Bildiğiniz üzere realme geçtiğimiz aylarda amiral gemisi modeli realme GT’nin Türkiye’ye geleceğini açıklamıştı. Biz de hangi renginin geleceğinin haberini ne yapmıştık. Şimdi ise markanın amiral cihazının Türkiye fiyatı ortaya çıktı!

Bakmakta fayda var: realme GT’nin Türkiye’ye gelecek olan rengi belli oldu!

realme GT herkesin merakla beklediği bir telefon olmasının yanında belki de fiyatının ne olacağı en çok merak edilen modellerin başında geliyordu. Ve artık sonunda realme’nin ülkemizdeki ilk amiral gemisi cihazı satışa çıkıyor! Trendyol üzerinde listelenen model realme Türkiye” garantili olarak 8999TL’ye alıcılarını bekliyor.

Yurt dışında da en sevilen sarı-siyah rengiyle gelen modein teknik özelliklerine bakacak olursak; 5nm işlem teknolojisinden faydalanan Qualcomm Snapdragon 888, realme GT’nin performansını AI işlemci gücünü artırmasını sağlıyor. Daha güçlü ve büyük Cortex-X1 çekirdek ve üç yeni nesil yüksek performanslı A78 çekirdekle birlikte, telefonun CPU performansı %20 artmış ve güç tüketimi önceki nesle göre %50 azalmış durumda.

realme GT’de yeni nesil paslanmaz çelik VC soğutma sistemi kullanılmış. Bu sistem telefonun ısı dağıtma yapısını optimize etmek için paslanmaz çelik kullanarak telefonun uzun süreli üst düzey performans göstermesinde çok önemli bir rol oynuyor. Test sırasında, paslanmaz çelik VC soğutma sistemi, geleneksel bakır VC soğutma sistemine göre %50 daha fazla soğutma gücü ortaya koyarak CPU çekirdek sıcaklığını 15°C’ye kadar azaltmada başarılı olmuş durumda.

Özet olarak teknik özellikleri ise şöyle:

Ekran: 6,43 inç boyutta ve 120Hz tazeleme hızına sahip Samsung üretimi bir Super AMOLED ekran,

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 işlemci 8GB/12GB RAM 128GB/256GB depolama

Kamera: 64 MP F/1.8 değerinde ana kamera, 8MP F/2.3 değerinde 119 derecelik geniş açı, 2MP F/2.4 değerinde makro kamerası ve ön tarafta 16MP F/2.5 ön kamera.

Pil: 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh büyülüğünde batarya

Ses: Stereo Hoparlör, 3,5mm kulaklık girişi

Bağlantılar: WiFi 6 ve Bluetooth 5.2

Eğer siz de realme GT’ye Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz; https://ty.gl/6jb5iq4x0a