realme GT’nin Türkiye’ye gelecek olan rengi belli oldu!

Geçtiğimiz aylarda ilk tanıtımı yapılan realme’nin amiral gemisi konumunda bulunan realme GT, geçn haftalarda yapılan global lansman ile de tanıtılmıştı. Ayrıca bu lansmanda üst seviyede bulunan telefonun Türkiye’ye de geleceğini öğrenmiştik.

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Bakmakta fayda var: realme GT, bütün amiral gemilerine meydan okuyor!

Şimdi ise realme GT’nin hangi rengiyle ülkemize geleceği belli oldu! realme Türkiye Pazarlama Direktörü Merve Yeniev Instagram hikayelerinde realme GT’nin sarı renginin elinde olduğu bir gönderi paylaştı. Bu da videodan anlaşılacağı üzere realme GT ülkemize sarı rengiyle geliyor.

Tüketiciler tarafında da büyük merak uyandıran telefon realme’nin ülkemizde satışa çıkaracağı ilk amiral seviyedeki telefon olacak. Üç farklı renginin yanı sıra bu renginin en dikkat çekici ve en güzel rengi olduğunu söyleyebiliriz. Teknik özellikler konusunda da iddialı bir model olan realme GT’ye yakından bakalım:

realme’nin ilk Snapdragon 888 kullanan telefonu: realme GT

En gelişmiş 5nm işlem teknolojisinden faydalanan Qualcomm Snapdragon 888, realme GT’nin performansını AI işlemci gücünü artırmasını sağlıyor. Daha güçlü ve büyük Cortex-X1 çekirdek ve üç yeni nesil yüksek performanslı A78 çekirdekle birlikte, telefonun CPU performansı %20 artmış ve güç tüketimi önceki nesle göre %50 azalmış durumda.

realme GT’de yeni nesil paslanmaz çelik VC soğutma sistemi kullanılmış. Bu sistem telefonun ısı dağıtma yapısını optimize etmek için paslanmaz çelik kullanarak telefonun uzun süreli üst düzey performans göstermesinde çok önemli bir rol oynuyor. Test sırasında, paslanmaz çelik VC soğutma sistemi, geleneksel bakır VC soğutma sistemine göre %50 daha fazla soğutma gücü ortaya koyarak CPU çekirdek sıcaklığını 15°C’ye kadar azaltmada başarılı olmuş durumda.

Grand Tourer (GT) otomobil konsepti

realme GT, adını Grand Tourer otomobil sınıfından alıyor. Kullanıcılarına GT otomobil konseptini hissettirmek isteyen realme GT, tasarımını da bu segmentten almış. Bu konseptten yola çıkan realme’nin amiral gemisi GT telefon serisi, arka kısmında üç boyutlu ışık yansımalı desene sahip cam kaplamalı tasarımının yanı sıra yarış otomobillerinin ruhunu aktarmak için telefonun uzunluğu boyunca tekrar eden bir hız sembolünün yer aldığı vegan deri kaplamalı bir versiyona da sahip.

realme CEO’su Sky Li, telefon için; “Amiral gemimiz olan muhteşem telefonumuzu dünya çapındaki kullanıcılara sunmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. realme GT, bu yılın başlarında duyurusu yapılan ve orta ila yüksek kaliteli telefon segmentini yeniden tanımlamayı amaçlayan “Çift Platform Çift Amiral Gemi Stratejimiz” kapsamındaki ilk atılımdır. Bütçesine önem veren tüketiciler için maksimum sayıda amiral gemi özelliği sunan realme GT’nin dünya çapında lansmanı, en ileri teknolojiyi tüm dünyadaki genç tüketiciler için daha ulaşılabilir kılma ve böylece günlük yaşamlarında daha fazla güce sahip olmalarını sağlama konusundaki sürekli kararlılığımızı yansıtıyor.’’ açıklamalısında bulunmuştu.

Özet olarak teknik özellikleri ise şöyle:

Ekran: 6,43 inç boyutta ve 120Hz tazeleme hızına sahip Samsung üretimi bir Super AMOLED ekran,

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 işlemci 8GB/12GB RAM 128GB/256GB depolama

Kamera: 64 MP F/1.8 değerinde ana kamera, 8MP F/2.3 değerinde 119 derecelik geniş açı, 2MP F/2.4 değerinde makro kamerası ve ön tarafta 16MP F/2.5 ön kamera.

Pil: 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh büyülüğünde batarya

Ses: Stereo Hoparlör, 3,5mm kulaklık girişi

Bağlantılar: WiFi 6 ve Bluetooth 5.2

Ancak realme GT’nin Türkiye’de hangi depolama ve RAM varyasyonu ile satışa çıkacağı bilinmiyor. Ek olarak fiyatlandırma konusunda da herhangi bir bilgi bulunmuyor.