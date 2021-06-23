Akıllı Telefonlar
realme GT’nin Türkiye’ye gelecek olan rengi belli oldu!
Geçtiğimiz aylarda ilk tanıtımı yapılan realme’nin amiral gemisi konumunda bulunan realme GT, geçn haftalarda yapılan global lansman ile de tanıtılmıştı. Ayrıca bu lansmanda üst seviyede bulunan telefonun Türkiye’ye de geleceğini öğrenmiştik.
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Şimdi ise realme GT’nin hangi rengiyle ülkemize geleceği belli oldu! realme Türkiye Pazarlama Direktörü Merve Yeniev Instagram hikayelerinde realme GT’nin sarı renginin elinde olduğu bir gönderi paylaştı. Bu da videodan anlaşılacağı üzere realme GT ülkemize sarı rengiyle geliyor.
Tüketiciler tarafında da büyük merak uyandıran telefon realme’nin ülkemizde satışa çıkaracağı ilk amiral seviyedeki telefon olacak. Üç farklı renginin yanı sıra bu renginin en dikkat çekici ve en güzel rengi olduğunu söyleyebiliriz. Teknik özellikler konusunda da iddialı bir model olan realme GT’ye yakından bakalım:
realme’nin ilk Snapdragon 888 kullanan telefonu: realme GT
En gelişmiş 5nm işlem teknolojisinden faydalanan Qualcomm Snapdragon 888, realme GT’nin performansını AI işlemci gücünü artırmasını sağlıyor. Daha güçlü ve büyük Cortex-X1 çekirdek ve üç yeni nesil yüksek performanslı A78 çekirdekle birlikte, telefonun CPU performansı %20 artmış ve güç tüketimi önceki nesle göre %50 azalmış durumda.
realme GT’de yeni nesil paslanmaz çelik VC soğutma sistemi kullanılmış. Bu sistem telefonun ısı dağıtma yapısını optimize etmek için paslanmaz çelik kullanarak telefonun uzun süreli üst düzey performans göstermesinde çok önemli bir rol oynuyor. Test sırasında, paslanmaz çelik VC soğutma sistemi, geleneksel bakır VC soğutma sistemine göre %50 daha fazla soğutma gücü ortaya koyarak CPU çekirdek sıcaklığını 15°C’ye kadar azaltmada başarılı olmuş durumda.
Grand Tourer (GT) otomobil konsepti
realme GT, adını Grand Tourer otomobil sınıfından alıyor. Kullanıcılarına GT otomobil konseptini hissettirmek isteyen realme GT, tasarımını da bu segmentten almış. Bu konseptten yola çıkan realme’nin amiral gemisi GT telefon serisi, arka kısmında üç boyutlu ışık yansımalı desene sahip cam kaplamalı tasarımının yanı sıra yarış otomobillerinin ruhunu aktarmak için telefonun uzunluğu boyunca tekrar eden bir hız sembolünün yer aldığı vegan deri kaplamalı bir versiyona da sahip.
realme CEO’su Sky Li, telefon için; “Amiral gemimiz olan muhteşem telefonumuzu dünya çapındaki kullanıcılara sunmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. realme GT, bu yılın başlarında duyurusu yapılan ve orta ila yüksek kaliteli telefon segmentini yeniden tanımlamayı amaçlayan “Çift Platform Çift Amiral Gemi Stratejimiz” kapsamındaki ilk atılımdır. Bütçesine önem veren tüketiciler için maksimum sayıda amiral gemi özelliği sunan realme GT’nin dünya çapında lansmanı, en ileri teknolojiyi tüm dünyadaki genç tüketiciler için daha ulaşılabilir kılma ve böylece günlük yaşamlarında daha fazla güce sahip olmalarını sağlama konusundaki sürekli kararlılığımızı yansıtıyor.’’ açıklamalısında bulunmuştu.
Özet olarak teknik özellikleri ise şöyle:
Ekran: 6,43 inç boyutta ve 120Hz tazeleme hızına sahip Samsung üretimi bir Super AMOLED ekran,
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 işlemci 8GB/12GB RAM 128GB/256GB depolama
Kamera: 64 MP F/1.8 değerinde ana kamera, 8MP F/2.3 değerinde 119 derecelik geniş açı, 2MP F/2.4 değerinde makro kamerası ve ön tarafta 16MP F/2.5 ön kamera.
Pil: 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh büyülüğünde batarya
Ses: Stereo Hoparlör, 3,5mm kulaklık girişi
Bağlantılar: WiFi 6 ve Bluetooth 5.2
Ancak realme GT’nin Türkiye’de hangi depolama ve RAM varyasyonu ile satışa çıkacağı bilinmiyor. Ek olarak fiyatlandırma konusunda da herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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Akıllı Telefonlar
Apple iPhone 12 Mini’nin fişi beklenenden daha erken çekiliyor
Bir rapora göre, Apple sessiz sedasız iPhone 12 Mini’nin üretimini durdurdu. Kompakt amiral gemisinin, üç kardeşinin aksine satış hedeflerini tutturamadığı bildirildi. Rapor, Apple’ın iPhone 12S veya iPhone 13 modelinin çıkışından önce diğer üç başarılı iPhone 12 modeline odaklanacağını belirtiyor.
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iPhone 12 serisi, Apple için büyük bir olay oldu ancak bu ailedeki her cihazın eşit derecede başarılı olduğu anlamına gelmiyor. TrendForce’un (h/t XDA) yeni bir raporuna göre şirket, iPhone 12 Mini üretimini sessizce durdurdu. Tayvanlı araştırma firması, Mini’nin serideki “diğer modellere kıyasla hayal kırıklığı yaratan satış performansı yaşadığını” söyledi. Sonuç olarak Apple, üç baskın iPhone 12 modelinin satışlarını artırmak için telefonun üretimini durdurdu.
iPhone 12 Mini, özellikle amiral gemisi donanımı, kompakt, cepte taşınabilir ve uygun fiyatlı konumuyla kullanıcılar için çok şey yapıyor. Hızlı şarj, daha büyük bir pil ve yüksek yenileme hızına sahip bir ekrandan yoksun olsa da, mevcut tek amiral gemisi kompakt akıllı telefonlardan biri olmaya devam ediyor. Android tarafında elbette artık 6.1 inç Sony Xperia 5 II’den 5.9 inç Asus Zenfone 8’gibi rakipleri var. Ancak her ikisi de 5.4 inç ekran boyuna sahip iPhone 12 Mini’den oldukça büyük. Bu nedenle, gerçekçi bir şekilde küçük bir amiral gemisi akıllı telefon istiyorsanız, iPhone 12 Mini’nin tek seçenek olduğunu söyleyebiliriz.
Peki Apple iPhone 12S Mini veya iPhone 13 Mini çıkaracak mı?
Tabii ki, Apple’ın iPhone 12 Mini’yi erken sonlandırması, bir sonraki yeni iPhone modellerinde Mini sersinin olup olmayacağı hakkında arkasında soru işaretleri bırakıyor. TrendForce, söylentilere göre yıl sonu iPhone 12S veye iPhone 13 serisinin daha küçük çentikler ve genel optimizasyonlar içereceğini ancak büyük bir revizyon olmayacağını öne sürüyor. Ancak, bir Mini modelin bu planlarının bir parçası olduğuna dair hiçbir sızıntı veya belge yok. Bazı küçük telefon sever kullanıcılar hala Samsung ve OnePlus gibi markaların kompakt akıllı telefonlar ve hatta Mini modellerinin satış grafiği az olsa bile piyasaya sürülme fikrini konuşuyor. Ancak iPhone 12 Mini’nin fişinin çekilmesi, büyük akıllı telefonların – en azından büyük iPhone’ların – Apple tarafında fazlasıyla ilgi gördüğünü, satışlarının iyi olmaya devam ettiğini gösteriyor. Peki sizler Apple piyasaya çıkarsa iPhone 13 Mini satın alır mıydınız?
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M22’nin tüm özellikleri ortaya çıktı!
Samsung‘un yeni orta segment modeli Samsung Galaxy M22‘ye ait yeni teknik özellikler ortaya çıktı. İşte Galaxy M22’nin tüm özellikleri.
Akıllı telefon pazarında her segmente hitap eden Samsung, yeni uygun fiyatlı ve yüksek özellikli modeli Galaxy M22 ile anılıyor. Dün Galaxy M32 modelini tanıtan Samsung, şimdi Galaxy M22 modelinin özellikleri ile konuşuluyor. Bugün gelen sızıntılarda Galaxy M22’nin de 25W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıktı. İşte orta segmente hitap eden Galaxy M22’nin bilinen tüm özellikleri.
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Samsung Galaxy M22’nin bilinen tüm özellikleri!
İlk olarak Mayıs ayında karşımıza çıkan Samsung Galaxy M22, şirketin orta segment cihazları arasında yer alacak. Henüz tanıtımı gerçekleşmeyen Galaxy M22, hemen hemen tüm özelliklerini ortaya döktü diyebiliriz. Bunların en başında bugün ortaya çıkan hızlı şarj detayı geliyor.
Daha öncesinde 15W hızlı şarj desteği ile yetersiz kalan orta segment Samsung modelleri artık 25W desteğine kavuşuyor. Dün 25W hızlı şarj desteği ile tanıtılan Galaxy M32’nin ardından, Galaxy M22‘nin de 25W hızlı şarj desteğine sahip olacağı açıklandı. Öte yandan 6.4 inç büyüklüğünde 90Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED Infinity-U ekran ile birlikte gelmesi beklenilen Galaxy M22, içerisinde tıpkı M32 gibi 6000mAh‘lik bir batarya taşıyacak.
Performansını MediaTek Helio G80 yonga setinden alması beklenilen Galaxy M22, 4GB ve 6GB RAM bellek desteği sunacak. Depolama tarafında 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı seçenek sunacak olan M22, ön tarafında 13MP‘lik bir ön kameraya, arka tarafında ise 48MP‘lik bir ana kameraya ev sahipliği yapacak.
Depolamayı yetersiz bulanlar için bir microSD kart yuvasına sahip olan Galaxy M22, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü, 4K video kaydı, USB 2.0 Type-C bağlantı noktası, 3.5mm kulaklık girişi, NFC, LTE, Bluetooth 5.0 gibi teknolojilere ve özelliklere de sahip olacak.
Özelliklerini bu kadar hızlı ortaya döken Galaxy M22‘nin ne zaman tanıtılacağı şimdilik bilinmiyor. Cihazın fiyatı ve net özellikleri Samsung‘un yapacağı tanıtımda belli olacak. Bakalım Galaxy M22’nin özellikleri gerçekten böyle mi. Sizce Samsung yeni modeli olan Galaxy M22‘ye ne kadar fiyat biçecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Mini’nin üretimi durduruldu!
Apple‘ın yeni uygun fiyatlı modeli iPhone 12 Mini için üzücü haber geldi. Apple’ın sevilen modeli iPhone 12 Mini’nin üretimi durduruldu.
Yıllardır akıllı telefon pazarında köklü bir yere sahip olan Apple, yeni modelleri ile her ne kadar insanları heyacanlandırsa da, fiyatlar ile üzmeye devam ediyor. Ülkemizde iPhone‘un en yeni modellerinin fiyatlarının 10.000TL üzerinde olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, iPhone 12 Mini gibi modellere ihtiyaç duyuluyor.
Henüz 2020 yılının sonunda karşımıza çıkan iPhone 12 Mini çok sevilen bir model olmuştu. Hem yeni hem uygun fiyatlı hem de Apple logolu bir akıllı telefon kullanmak isteyenlerin ihtiyacını en iyi şekilde karşılayan iPhone 12 Mini, şimdi üzücü bir haber ile karşımıza çıktı. Görünüşe göre iPhone 12 Mini’nin üretimi durduruldu.
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Tüm dünyada beklenilen bir model olan iPhone 12 Mini, her ne kadar fiyatı ile diğer modellere göre uygun olsa da, satışları diğer modellere göre yetersiz kaldı. Şu anda Apple‘ın resmi sitesinde 9999TL fiyat etiketi ile satılan iPhone 12 Mini, iPhone 12’den sadece 1000TL daha ucuz. Aslında 1000TL çok cazip bir fark olsa da o fiyatlara telefon alan kişilerin tercihi genellikle iPhone 12’den yana oldu. Bu da iPhone 12 Mini satışlarını etkiledi. Bugün gelen sızıntılara göre Apple iPhone 12 Mini’nin üretimini durdurdu.
Apple‘ın resmi Web sitesinde hala satışları bulunan iPhone 12 Mini, stoklar bitene kadar satışta olacak. Ancak elde kalan stoklar bittiğinde iPhone 12 Mini’nin hem üretimi ve satışı bitmiş olacak. iPhone 12 Mini her ne kadar diğer modellere göre uygun fiyatlı olsa da, cihazın fiyatı iPhone 12 Mini‘nin ömrünü uzatmaya yetmedi. Bakalım Apple başka bir uygun fiyatlı model ile karşımıza çıkacak mı?
iPhone 12 Mini’nin teknik özellikleri ve fiyatı!
- Ekran: 5.4 inç Super Retina XDR
- İşlemci: Apple A14 Bionic
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB, 128GB ve 256GB
- Batarya: 2227mAh
- Ön kamera: 12MP
- Arka kamera: 12MP+12MP
Tekrar hatırlatmak gerekirse iPhone 12 Mini‘nin stokları bittiğinde iPhone 12 Mini’nin satışı durdurulacak. Ancak şu anda hala Apple’ın web sitesinde satışta olan iPhone 12 Mini‘nin 64GB depolamalı versiyonu 9999TL fiyat etiketine sahip. 128GB‘lık versiyon 10499TL iken 256GB‘lık versiyon ise 11499TL fiyat etiketine sahip.
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Forumdan Son Mesajlar
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Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 2 gün önce
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Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 5 gün önce
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Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
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Yazan: kadirosmanselim, 4 hafta önce
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