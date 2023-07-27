Realme’nin yeni modeli C53, 108MP ana sensörle donatılmış çift arka kamera özelliği sunuyor ve UNISOC T612 çip platformu tarafından destekleniyor. Bu model, piyasaya sürüldü ve yüksek çözünürlüklü bir kameranın bu kadar uygun fiyata sunulduğu ilk örneği oluşturuyor.

UNISOC ve realme, sadece orta ve üst düzey modellerde sunulan yüksek megapiksel fotoğraf performansını daha geniş bir tüketici yelpazesine ulaştırmak için iş birliği yapmış. UNISOC’nin 6 serisi mobil platformu ilk etapta 108 megapikseli desteklemiyor olsa da, şirketin her bir çipi, pazar değişikliklerine ve tüketici taleplerine yanıt verme hedefiyle sürekli olarak güncelleniyor ve iyileştiriliyor.

Bu kapsamda, UNISOC 6 Serisi mobil platformun multimedya görüntüleme kapasitesini 108 megapikseli destekleyecek şekilde yükseltti. Bu, sadece daha net fotoğraflar sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların optik zoom özelliğini kullanarak görüntü kalitesini korumasına da olanak tanıyor. 108 megapiksel lensin telefoto lens olarak da kullanılabilme özelliği ise çeşitli sanatsal fotoğrafların çekilmesine imkan sağlıyor.

İlginizi Çekebilir: Realme GT 5 Amiral Gemilerine Diz Çöktürebilir!

UNISOC’un yaptığı bu yükseltme, 108MP HD fotoğrafların yanında, optik zoom özelliğini de getiriyor. Bu sayede, kullanıcılar net fotoğraflar elde edebiliyorlar, hatta iki veya üç kez zoom yaptıktan sonra bile. Kullanıcılar ayrıca, bu 108 megapiksel lensi telefoto lens olarak kullanarak çeşitli sanatsal görüntüler yakalayabiliyorlar.

Telefon pazarının 5G’ye doğru hızla ilerlemesiyle birlikte, UNISOC’un bu alanda nasıl bir ilerleme kaydettiği merak konusu olmuştu. 2025 yılına kadar Hindistan’ın 5G ağına 145 milyon yeni abonenin eklenmesi beklenirken, UNISOC zengin bir 5G çip portföyüne sahip. Bu portföy; T820, T770, T760, T750 ve S8000 gibi çeşitli kategorilere ayrılan ve mükemmel AI ve multimedya özelliklerine sahip tabletler için özel bir platform oluşturan çipleri içeriyor. Ayrıca bir dizi Hintli operatör, UNISOC V510 ile donatılmış 5G CPE terminallerini kullanıyor. UNISOC’un 5G yongalarına dayalı 5G terminalleri, bugüne kadar çeşitli küresel pazarlarda yüzden fazla endüstri uygulamasını destekliyor. Sektörde giriş segmentte UNISOC büyük bir pay sahibi olmak istiyor gibi görünüyor.