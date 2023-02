Çinli teknoloji devi Realme, 28 Şubat 2023 tarihinde MWC 2023’te Realme GT3 ile karşımıza çıkacak. Küresel pazara açılacak olan bu telefon hakkında bugün firmadan Android severleri heyecanlandıran haberle geldi. Counterpoint’in son yaptığı araştırması, realme’nin hızlı şarj teknolojilerine öncülük ederek “Dare to leap” ruhuna sadık kalacağını gösteriyordu. Realme bugün ise 4.600 mAh bataryalı telefonun 80 saniyede 1“den yüzde 20’ye, 4 dakikada yüzde 50’den ve 9 dakika 30 saniyede yüzde 100’e şarj olduğunu gösteren bir video yayınladı.

Counterpoint’in bir diğer araştırması ise Realme’nin 100-149 dolarlık telefon portföyünün pazar lideri yüzde 85’lik satış penetrasyonunu yakalayabildiğini ve 2022’de hızlı şarj özelliğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu, realme’nin en son teknolojiyi daha düşük fiyat noktalarında sunma ve akıllı telefon endüstrisini onu benimsemeye teşvik etme konusundaki uzun geçmişini sürdürüyor.

Bu süre zarfında realme, 2022’de orta-yüksek giriş prim pazarında (250-599 dolar) 65W özellikli akıllı telefonlar için ikinci sırada yer aldı. Bu da realme’nin daha yüksek fiyat noktalarında pazar lideri teknolojiler sağladığını gösteriyor.

Yeni canavarda kullanılacak olan 240W hızlı şarj 20-25 dakikada tam şarj elde edebilen 100W’dan fazla özellikli şarj teknolojisi ile şarj süresini önemli ölçüde azaltacak. realme’nin sektördeki en son 240W güç çıkışı, hızlı şarjı bir sonraki seviyeye taşıyor.

We asked you to guess how long it takes the #240Wcharging #realmeGT3 to charge. Watch the video to see the results.

⚠️ Be warned, it’s gonna blow you away ⚠️

———————–#SpeedtotheMax pic.twitter.com/3C1cvBMi39

