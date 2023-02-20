Bu yıl Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip amiral gemisi modellerini fazlasıyla görmeye başladık. Realme’nin amiral gemisi serisi olan Realme GT2 geçtiğimiz yılın Ocak ayında tanıtılmıştı. Ancak Şubat ayı bitmek üzere ve Çinli teknoloji devi Realme GT3 ile hala karşımıza çıkmadı. Bu gecikme firmanın yeni planlarının olduğunu ortaya çıktı.

Realme Çin başkanı Xu Qi tarafından yayınlanan en son bilgilere göre, Realme GT3 serisi beklenenden daha geç piyasaya sürülebilir. Xu Qi, yeni nesil amiral gemisi olarak Realme GT3’ün yaklaşmakta olan diğer amiral gemisi akıllı telefonlarla rekabet edeceğini söyledi.

Duyurulan zaman dilimine ve yeni nesil amiral gemisinden bahsedilenlere göre Realme GT3 serisi, Snapdragon 8 Gen 3 ile piyasayı domine edecek ilk telefon olabilir. Son gelen bilgilere göre; Snapdragon 8 Gen 3, mevcuttaki Snapdragon 8 Gen 2’den daha fazla enerji tasarruflu bir çekirdeğe sahip olan 1+5+2 çekirdek mimarisini kullanacak. Ayrıca performans konusunda da doğal olarak daha iyi olacak.

Performans açısından Snapdragon 8 Gen 3’ün Geekbench testine tek iş parçacıklı modda 1930 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 6236 puan aldığı iddia ediliyor. Henüz Snapdragon 8 Gen 3 için konuşmak için erken. Çünkü Qualcomm 2023’ün 2. yarısında Snapdragon 8+ Gen 2’yi tanıtacak. Gen 3’ün tanıtılması Kasım ayını bulabilir.

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Realme’nin yeni canavarını Kasım ayına kadar ertelemesi çok mantıklı görünmüyor. Xu Qi’nin açıklamaları bize göre yanlış yorumlanmış olabilir. Bakalım ilerleyen süreçte neler olacak?