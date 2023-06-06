Realme, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2023’te amiral gemisi modeli Realme GT3’ü tanıttı. Bu cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri, hızlı tempolu kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için 240W hızlı şarj desteği olmuştu. Realme, bu etkileyici şarj hızına, 240W gücü sağlamak için üç gelişmiş şarj yonga setini uyumlu bir şekilde çalıştıran bir tasarımla ulaşmıştı. Şirket, GT3’ün 4600mAh bataryasının sadece 9 dakika 30 saniyede tamamen şarj olabileceğini ve bu şekilde önceki 17 dakikalık rekoru geride bıraktığını iddia ediyor.

Kısa bir süre önce bir sızıntı, Realme GT3 240W’nin 12 Haziran’dan itibaren küresel pazarlarda satışa sunulacağını duyurdu. Telefonun hangi bölgelerde satışa sunulacağı tam olarak açıklanmamış olsa da, bu duyuru, Hintli kullanıcılar arasında heyecan uyandırarak onların da bu modele erişebileceği beklentisini artırdı. Ayrıca, Realme GT3 240W’nin TDRA ve BIS sertifikalarını aldığı görüldü, bu da onun dünyanın diğer pazarlarında da piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

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Teknik özellikler açısından, Realme GT3, Android 13 ve Realme UI 4.0 işletim sistemiyle önceden yüklenmiş olarak gelecek. Etkileyici bir 144Hz yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.74 inç 1.5K AMOLED ekranı bulunuyor. Cihaz, Sekiz çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 SoC tarafından desteklenen LPDDR5X RAM’e kadar 16 GB ve 1 TB depolama kapasitesi sunuyor.

GT3’ün arkasındaki kamera kurulumu, f/1.88 diyaframa sahip bir lens ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteği olan bir Sony IMX890 birincil sensörden oluşan üçlü kamera sistemiyle birlikte geliyor. Ayrıca, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP mikro sensör bulunuyor. Ön tarafta, özçekimler için 16MP bir kamera bulunuyor. Özellikle, kamera modülünün yanına bir RGB LED paneli yerleştirilmiş olup, özelleştirilebilir renklerle bildirimleri, düşük pil durumunu ve daha fazlasını göstermeye olanak tanır. Realme ayrıca Realme 11 Pro serisini 8 Haziran’da dünya çapında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.