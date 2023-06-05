Realme 11 Pro serisinin küresel sürümü, Realme 11 Pro 5G ve Realme 11 Pro+ 5G akıllı telefonları içeriyor. Hindistan’da 8 Haziran’da piyasaya sürülmesi planlanan bu cihazlar, kısa bir süre sonra diğer bölgelerde de satışa sunulacak. Sızdırılan bilgilere göre, Realme 11 Pro serisinin küresel fiyatları ortaya çıktı.

Sudhanshu Ambhore, Realme 11 Pro ve 11 Pro+ modellerinin küresel fiyatlandırma ve konfigürasyon detaylarını paylaştı. Realme 11 Pro, 8GB RAM + 128GB depolama ve 8GB RAM + 256GB depolama modelleriyle dünya genelinde piyasaya sürülecek. Bu modeller sırasıyla 289 Dolar ve 309 Dolar fiyat etiketiyle gelecek.

Diğer yandan, Realme 11 Pro+ 8GB + 256GB ve 12GB + 512GB varyantlarıyla 329 Dolar ve 369 Dolar fiyatlarıyla piyasaya sürülecek. Sızdırılan fiyatlar dolar üzerinden verilmiş olsa da, cihazların resmi olarak ABD’de piyasaya sürülmeyeceği belirtilmeli. Ancak Amazon ve diğer perakendeciler muhtemelen ilgilenen müşterilere küresel modelleri sunacaklar.

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Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro+, Çin’deki lansmanlarının ardından teknik özellikleri açıklanan akıllı telefonlardır. Bu cihazlar, 6.7 inç AMOLED ekran, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahiptir. Güçlerini Dimensity 7050 yonga setinden alırlar.

Realme 11 Pro’nun Hindistan pazarında 8GB RAM + 128GB depolama, 8GB RAM + 256GB depolama ve 12GB RAM + 256GB depolama gibi çeşitli konfigürasyonlarda sunulması bekleniyor. Realme 11 Pro+’nın ise 8GB RAM + 256GB depolama ve 12GB RAM + 256GB depolama gibi varyantlara sahip olması tahmin ediliyor. Her iki cihaz da Realme UI 4.0 ile Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışacak.

Realme 11 Pro, 100MP birincil kamera, 16MP ön kamera ve 2MP makro lensle birlikte gelir. Öte yandan, Realme 11 Pro+ OIS destekli 200MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro kamera ile donatılmıştır. Selfie’ler ve görüntülü aramalar için 32MP ön kamera bulunuyor.

Her iki cihaz da 5.000mAh pil kapasitesine sahiptir. Pro varyantı, hızlı şarj için 67W şarjı desteklerken, Pro+ modeli daha hızlı şarj olanakları sunmak için 100W şarj desteğine sahiptir. Ayrıca, her iki cihazda da ekran altı parmak izi sensörü de barındırıyor.