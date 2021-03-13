Realme GT Neo olduğu tahmin edilen bir cihaz TENAA’ya uğradı!

Realme GT Neo ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmış olabilir. Merakla beklenen akıllı telefonun TENAA platformuna uğradığı iddia ediliyor.

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Realme GT Neo Dimensity 1200 ile piyasaya çıkacak!

Realme 2021‘e hızlı bir giriş yapmak istiyor. Fiyat performans ürünleriyle takdirleri toplayan firma yeni bir modeli piyasaya sürmek üzere. GT modelini tanıtan akıllı telefon üreticisi, şimdi de GT Neo ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefonun geçtiğimiz günlerde TENAA‘ya uğradığı iddia ediliyor. RMX3116 kod adlı akıllı telefonun bazı tasarım detayları da böylelikle ortaya çıktı.

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Amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken Realme GT Neo, Dimensity 1200 ile piyasaya çıkacak. Ayrıca TENAA üzerinde görüntüleri de ortaya çıkan akıllı telefon, kavisli ekrana sahip olacak. Ayrıca ekranın boyutu 6.55 inç olacak ve AMOLED panel ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte parmak izi sensörü de ekranın altında yer almakta. TENAA sayesinde batarya kapasitesi ortaya çıkan akıllı telefon 4400 mAh pil ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon 65W hızlı şarj desteği ile geliyor. Cihazın arka tarafında da henüz özellikleri belli olmayan üç adet kamera yer almakta. Mart sonu nisan başı gibi akıllı telefonun tanıtılacağı iddia ediliyor.