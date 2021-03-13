Intel bu sene için üst segment bir ekran kartı hazırlıyor olabilir

Firmanın grafik departmanının yetkililerinden Raja Koduri’nin Twitter paylaşımında; Intel firmasının üst segment ekran kartıyla ilgili yeni bilgiler elde etmiş olabiliriz.

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Koduri’nin Intel Folsom Kampüsü’ndeki test laboratuvarından paylaştığı fotoğrafta prototip bir ekran kartı görülebiliyor. İşlemci soğutması benzeri bir sistemle görüntülenen kart, 3DMark üzerinde testlerden geçiyor. Dolayısıyla bu kartın bahsi geçen oyun odaklı ekran kartı DG2 olabileceği konuşuluyor. Ayrıca Koduri paylaşımında aynı laboratuvarın 2012 yılındaki bir fotoğrafını da paylaşıp; şu anda ellerindeki kartın dokuz sene önceki teknolojiye göre yirmi kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. Bu da mevcut teoriyi güçlendirir nitelikte.

Bununla birlikte paylaşımda kullanılan dilden kesin bir şey söylemek çok zor. Ama Koduri’nin şifreli tanıtım yapma geçmişini de düşününce; bunun üst segment oyuncu ekran kartı olma ihtimali az değil. Üstelik bu paylaşımı tespit eden VideoCardz konuyla ilgili bazı kanıtlar da öne sürüyor.

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Paylaşılan görüntülerde inceleme yapan VideoCardz’a göre; yapılan 3DMark Benchmark süreci, DirectX DXR dahil birçok testi içeriyor. Bilindiği üzere Intel önceki kartları ışın takibi özelliğini desteklemezken yeni gelecek kart bu desteği veriyor. Dolayısıyla bu testin DG2 üzerinde yapılıyor olması muhtemel. Aynı zamanda DG2 kartını yakın zamanda 3DMark Mesh Shader testinde de görmüştük. Dolayısıyla kartın test aşamasında olduğu bariz gibi. Ancak yine de peşin hükümlü olmamakta fayda var.

Bilgilerin doğru olması ve test aşamasının beklendiği şekilde gitmesi durumunda firmanın yazılım ve sürücüleri konusunda da desteğini esirgemediği ekran kartını daha önce de sızdırıldığı üzere bu yıl içerisinde bekleyebiliriz gibi duruyor.