Realme orta segmentte oldukça güçlü bir oyuncu. Bu segmentte Çinli rakipleriyle ve Samsung’la yarışan Realme geldiğimiz noktada bugün Realme GT Neo 6 SE üzerinde çalışıyor. Realme GT Neo 6 SE RAM ve depolama özellikleri resmi olarak açıklandı. Detaylara bakalım.

Realme GT Neo 6 SE RAM ve depolama özellikleri

Realme GT Neo 6 SE RAM ve depolama özellikleri resmi olarak açıklandı. Realme GT Neo 6 SE RAM ve depolama özelliklerinde RAM tarafında LPDDR5X RAM teknolojisine sahip olacak. Realme GT Neo 6 SE RAM ve depolama özelliklerinde depolama tarafında ise akıllı telefon UFS 4.0 dahili depolama teknolojisine sahip olacak. Ayrıyeten akıllı telefonun Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setine sahip olacağı da resmi olarak açıklandı.

Realme GT Neo 6 SE neler sunacak?

Bundan önceki sızıntılara göre Realme GT Neo 6 SE, 8T LTPO AMOLED bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 1000 nit parlaklık ve 1600 nit tepe parlaklık sunacak. 1.5K çözünürlüğündeki bu ekranın HDR desteği de bulunacak.

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Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setine sahip olacak. Pil tarafında ise Realme GT Neo 6 SE, 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5500 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olacak.

Tüm bunların haricinde bir süredir Realme GT Neo 6 hakkında da sızıntılar dönüyor. Her iki akıllı telefonun da aynı lansman etkinliğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak bu konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.