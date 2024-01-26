Realme, geçtiğimiz Şubat ayında Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisiyle güçlendirilmiş Realme GT Neo 5’i tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak, şirketin bu modelin halefini hazırlamak üzere olduğu haberleri hızla yayılmış durumda. Neo 6 ile ilgili detaylar, son birkaç aydır sızan bilgilerle şekilleniyor. Son sızıntı, bu beklenen Realme GT Neo 6 modelinin 24 GB RAM ile gelebileceğini gösteriyor.

Realme GT Neo 6 özellikleri nasıl olacak?

Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, Realme GT Neo 6, Çin pazarında en uygun fiyatlı Snapdragon 8 Gen 2 destekli akıllı telefon olabilir. Bu iddialar, cihazın 2.000 Yuan (~280 $) başlangıç fiyatına sahip olabileceğini öne sürüyor. Bu, Neo 6’nın Redmi K70, iQOO Neo 9, Honor 90 GT ve OnePlus Ace 3 gibi diğer Snapdragon 8 Gen 2 telefonlarıyla rekabet edebilmesine olanak tanıyacak.

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Önemli bir tahminde bulunan Smart Pikachu isimli bir sızıntı kaynağına göre, Realme GT Neo 6’nın mühendislik prototipi tamı tamına 24 GB RAM ile donatılmış. Bu da, cihazın nihai versiyonunun da muhtemelen bu etkileyici RAM miktarına sahip olacağını gösteriyor. Diğer sızıntılar ise, telefonun 1,5K çözünürlüklü bir OLED ekrana ve sağlam bir metal orta çerçeveye sahip olacağını öne sürüyor. Ancak, akıllı telefonun diğer teknik detayları henüz resmi olarak açıklanmış değil.

Ayrıca, Realme’nin başka bir haberle gündemde olduğunu da belirtmekte fayda var. Realme, küresel pazarda Realme 12 Pro serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Raporlara göre, 29 Ocak’ta piyasaya sürülecek olan Realme 12 Pro ve 12 Pro+, sırasıyla Snapdragon 6 Gen 1 ve 7s Gen 2 yonga setleriyle donatılacak. Ancak, Realme, bu serinin Çin lansman tarihini henüz onaylamadığı için, 12 Pro ve 12 Pro+’nın Çin’de Şubat ayında resmiyet kazanabileceği ve GT Neo 6’nın ise önümüzdeki ay içinde piyasaya sürülebileceği spekülasyonları sürüyor.