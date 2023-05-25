Realme’nin yakında piyasaya sürmeyi planladığı amiral gemisi telefonuyla ilgili temel özellikler, Digital Chat Station tarafından paylaşıldı. Digital Chat Station, cihazın adını vermemiş olsa da Realme GT Neo 6 ile ilgili önemli detayları sızdırmış olabilir. İşte son sızıntıda ortaya çıkan bilgiler.

Realme GT Neo 6’nın, çok dar çerçeveli düz bir OLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. Ekran, 1.5K+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 2160Hz PWM karartma sunacak. Ekranın boyutu hakkında bilgi verilmemiştir. Digital Chat Station’ın paylaştığı ekran özellikleri, iddia edilen cihazın Realme GT Neo 5’te bulunan aynı 6.74 inçlik OLED panelle donatılabileceğini öne sürüyor.

Cihazın gücünü Snapdragon 8 Gen 2 mobil platformunun hız aşırtmalı bir versiyonu sağlıyor olabilir. Bu da telefonun LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile donatılacağını gösteriyor. Büyük bir pil taşıdığı da söyleniyor. Cihazın 100W şarjı desteklemesi beklenmektedir. Önceki raporlara göre, cihazın OIS özellikli 50 megapiksel birincil kameraya sahip olması muhtemel görünüyor.

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Realme GT Neo 6, yeni tasarımıyla dikkat çekmeyi hedefliyor. Belirli ayrıntılar henüz açıklanmasa da, cihazın Realme 11 Pro modellerinde olduğu gibi dairesel bir kamera modülüne sahip olabileceği düşünülüyor.

Digital Chat Station daha önce GT Neo 6 serisinin Realme 11 serisinden sonra piyasaya sürüleceğini iddia etmişti. Muhtemelen bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılacak. İçerisinde Dimensity 9200 Plus’ı barındırması beklenen iQOO 11s ve Redmi K60 Ultra gibi gelecekteki telefonlara rakip olması muhtemeldir. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle güçlendirilmiş OnePlus Ace 2 Pro da bu rekabetin içinde yer alabilir.