Realme, Mayıs 2021’de Buds Wireless 2 boyun bandı tarzı kablosuz kulaklığını piyasaya sürdü ve iki yıldan uzun bir süre sonra şirket, Realme Buds Wireless 3’ü piyasaya sürüyor.

Realme Buds Wireless 3, Realme’nin Narzo 60 ve Narzo 60 Pro’yu tanıtacağı gün olan 6 Temmuz’da tanıtılacak. Her üç ürün de Hindistan’da yerel saatle öğlen başlayacak bir etkinlik aracılığıyla tanıtılacak.

Realme, Buds Wireless 3’ün teknik özellik sayfasını ayrıntılı olarak açıklamadı. Ancak şirket resmi web sitesinde, tasarım ve renk seçeneklerini ortaya koyan resimlerini paylaştı – Canlılık Beyazı, Bas Sarısı ve Saf Siyah.

Realme, Buds Wireless 3 Bluetooth kulaklıkların “açıkça güçlü bas için yapıldığını” ve her bir kulaklıkta 13,6 mm Dinamik Bas Sürücüsü bulunduğunu söylüyor. Buds Wireless 3 ayrıca 30dB Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğine sahip.

Ayrıca şirket 360 derecelik bir Mekânsal Ses deneyimi sağladığını iddia ediyor. 42 x 10,2 x 2,2 cm boyutlarında olacak şekilde tasarlanan Realme Buds Wireless 3, 30,1 gram ağırlığında olacak. Ancak selefleri gibi IPX5 su direncine sahip olup olmayacağı henüz belli değil.

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Daha önceki bir sızıntı, yaklaşmakta olan Realme kulaklıklarının suya dayanıklı olması ve 10 metreye kadar Bluetooth bağlantı aralığı sunmasının beklendiğini öne sürdü. Boyun bandının ise bir Uygulama Kontrolü ile donatıldığı söyleniyor.

Şirket ayrıca 6 Temmuz’da Realme Narzo 60 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Seride Amazon’da da satılacak olan Realme Narzo 60 5G ve Realme Narzo 60 Pro 5G yer alacak. Telefonların çok ince çerçeveli 61 derecelik kavisli bir ekranla gelmesi bekleniyor ve temel varyantın Realme 11 5G’ye benzer bir tasarıma sahip olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki perşembe günü gerçekleşecek etkinlikten sonra Realme Buds Wireless 3’ün teknik özellikleri, özellikleri, fiyatı ve bulunabilirliği hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.