Realme, Realme GT Neo 5 SE üzerinde çalışıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre akıllı telefon 4 Nisan tarihinde Çin’de tanıtılacak. Lansman tarihi yaklaşırken akıllı telefonun birtakım özellikleri resmi olarak onaylandı. Detaylara göz atalım.

Resmi olarak yayınlanan postere göre akıllı telefon 100W kablolu hızlı şarj destekli 5500 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip olacak. Bunun dışında posterde herhangi bir şey gözükmüyor.

Bundan önceki günlerde Realme GT Neo 5 SE hakkında birtakım sızıntılar yapılmıştı. Sızıntılara göre cihazın kalınlığı 8,95 mm ve ağırlığı 193,1 gram olacak.

Donanım tarafında ise akıllı telefon 6.74 inç büyüklükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekranda OLED bir panel kullanılmış. Ekran 1.5K çözünürlükte ve 144hz ekran yenileme hızını destekliyor.

Realme GT Neo 5 SE, kaputun altında Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti ile birlikte gelecek. Yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB UFS 3.1 dahili depolama eşlik edecek. Bu yonga setini 28 Mart’ta tanıtılan Redmi Note 12 Turbo’da da gördük.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda 64 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Markanın paylaştığı bir başka görselde de akıllı telefonun tasarımı gözler önüne serilmişti.

Posterde akıllı telefonun Final Fantasy rengi görünüyor. Postere dikkatli baktığımızda arka panelinin üst kısmında iki kamera halkası, bir LED flaş ve “Matrix PDAF F1.79 / EFL 25mm” yazısı bulunuyor. Sol altta ise çift şeritlerin içine yerleştirilmiş “Realme” ve “Dare to Leap” logoları göze çarpıyor.