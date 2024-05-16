Yurt dışından telefon getirme işi yatıyor. Sabah gazetesi tarafından paylaşılan habere göre yurt dışından Türkiye’ye gelen yolcuların telefonlarına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı ve bu düzenleme yurt dışından telefon getirenleri yakından ilgilendiriyor. Artık gümrük vergisi ödense bile ikinci telefon Türkiye’ye sokulmayacak. Eşe dosta yurt dışından telefon getirtenler üzgün. Yurt dışından telefon getirme işi sallantıda.

Yurt Dışından Telefon Getirme İşi İptal: İkinci Telefon Getirmek Artık Yasak!

Yurt dışından getirilen telefonlar için getirilen bu yeni düzenlemeyle sınırlar belirlendi. Yolcular, gümrük vergisini ödese dahi ikinci telefonu ülkeye sokamayacak ve bu telefonlara gümrükte el konulacak. Yurt dışından telefon getirme işi yatacak desek yanlış olmaz.

Bu yeni düzenleme çerçevesinde, yolcu yeniden yurt dışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek. Ancak bu süreçte cep telefonlarının 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilmesi talep edilebilecek. Yeni düzenleme ile yurt dışı telefon almak isteyenler biraz üzülecek gibi duruyor.

Önceki düzenlemede ise yurt dışında yaşayan ve Türkiye’ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından daha önce yapılan açıklamada, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceği ifade edilmişti. “Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler” şeklinde yapılan açıklama ile kullanıcılara esneklik sağlanmıştı.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti ise Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL’ye yükseltilmişti. Bu artışla birlikte, yurt dışından telefon getirenlerin kayıt ücretlerinde ciddi bir artış yaşanmıştı. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışından telefon getirenlerin dikkatli olmaları ve güncel düzenlemelere uygun hareket etmeleri önem arz ediyor.

Yurt dışından telefon getirme konusundaki yeni düzenlemeler ile bu iş biraz yatmış gibi duruyor. Eğer yurt dışı telefon ile ilgileniyorsanız sipariş etmeden önce bunu bilmekte fayda var. Yurtdışı telefon düşünenler bu haberle sarsılmış durumda.

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Bakalım yeni düzenlemenin Türkiye’deki akıllı telefon satışlarına etkisi ne olacak. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu düzenlemenin amacı ne? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!