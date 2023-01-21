Realme GT Neo 5, uzun bir süredir cihaz hakkındaki sızıntı haberleriyle gündemdeydi. Bir sonraki ay Barselona’da düzenlenmesi beklenen Mobil Dünya Kongresi‘nde tanıtılacak olan cihaz, Geekbench’te ortaya çıktı. Firmanın yeni canavarı aynı zamanda dünyanın 240 Watt hızlı şarj destekleyen ilk akıllı telefonu olacak!

16 GB Bellek Kapasitesiyle Geliyor!

Performans testi uygulaması Geekbench’te RMX3708 kod adıyla ortaya çıkan cihaz, 2022 yılının en etkileyici işlemcilerinden biri olan ve TSMC tarafından üretilen Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setiyle geliyor.

Isınma ve sürdürülebilir performans alanında herkesten tam not alan Snapdragon 8+ Gen 1, geçtiğimiz yıl birçok üst seviye cihazda da yer almıştı. Bu yıl da Snapdragon 8+ Gen 1 popülerliğini devam ettirecek gibi görünüyor.

Realme GT Neo 5, Geekbench’in tek çekirdek testinden 1279 puan alarak etkileyici bir başarıya imza atmış. Çoklu çekirdek testinden de 3902 puan alan cihaz, günümüz üst seviye cihazlarına oldukça benzer bir puan almış.

Her ne kadar Snapdragon 8 Gen 2 ve A16 Bionic gibi işlemciler daha üstün bir performansa sahip olsalar da, Snapdragon 8+ Gen 1’li Realme GT Neo 5’in de bu cihazlardan aşağı kalır bir performansa sahip olmadığını söyleyebiliriz.

Cihazın en çok dikkat çeken özelliği ise sunduğu bellek kapasitesi olabilir. Zira Samsung’un en üst seviye cihazlarında 12 GB bellek kapasitesini gördüğümüz bir dönemde Realme GT Neo 5 modeli 16 GB bellek kapasitesiyle öne çıkıyor. Bu bellek kapasitesi, cihazın bir oyuncu telefonu olabileceğini gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse, bu kadar yüksek bellek kapasitelerini daha önce ASUS ROG Phone 6 ve nubia Red Magic 8 Pro gibi oyun telefonlarında görmüştük. Bu bellek kapasitesi cihazın çoklu uygulama deneyimini önemli oranda iyileştirecek.

Performans konusunda iddialı olması beklenen cihaz, diğer konularda da oldukça cömert özellikler sunacak gibi görünüyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre, Realme GT Neo 5’te 6.74 inç boyutlu AMOLED bir ekran bulunacak. 144Hz tazeleme hızına sahip olacağı konuşulan bu ekranda 1240×2772 çözünürlük sunulabilir.

Bu çözünürlük değerinin 2K’dan düşük olduğunu ancak Full HD çözünürlükten daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Bu sayede ekran boyutu büyüse bile ekrandaki içerik keskinliğini kaybetmeyecek.

50 MP çözünürlüklü bir ana kameraya sahip olması beklenen cihazda, ana kameraya 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamerası ve 2 MP çözünürlüklü derinlik algılayıcı kamera bulunacak.

Cihazın dudak uçuklatan özelliği ise şarj gücü olabilir. Zira bu cihazın 240 Watt hızlı şarj desteğine sahip olan bir versiyonu olması bekleniyor. Bu modelde bulunacak olan 4.600 mAh boyutlu bataryanın yalnızca 8 dakikada boş halden tam doluma ulaşması bekleniyor.

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Realme GT Neo 5’in bir de 100 Watt hızlı şarj destekli bir versiyonu olması bekleniyor. Bu modeldeyse 5.000 mAh boyutlu bir batarya bulunacak. Bu modelde sunulan şarj hızının bile Apple ve Samsung gibi devlere kıyasla oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme GT Neo 5 başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!