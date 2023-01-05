Realme 240W hızlı şarj teknolojisini bugün resmen tanıttı. Bu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek olan ilk telefonun ise Realme GT Neo 5 olacağı resmi olarak açıklandı. Ancak merakla beklenen telefon bugün sergilenmedi. Çinli teknoloji devinin açıklamalarına göre prizleri yakacak olan telefonu Şubat ayında göreceğiz. Bu yüzden gelin öncelikle 240W hızlı şarjın özelliklerine değinelim.

İçindekiler Realme GT Neo 5 240W hızlı şarjı ile dikkat çekecek

Realme GT Neo 5 240W hızlı şarjı ile dikkat çekecek

Bu hızlı şarj için geliştirilen güç kaynağı, 20V/12A akımını %98,5 verimlilikle 10V/24 A’ya dönüştürüyor. Özellikle telefon için bu tür bir gücü iletebilen bir USB-C kablosu oluşturmak gerekiyordu. Güç kaynağının fiziksel boyutuna gelince, kasasının hacmi 150W çıkış gücüne sahip bir güç kaynağından sadece %5 daha büyük. Şarj cihazı ayrıca 65W PD, QC ve VOOC teknolojilerini de destekliyor.

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Firma telefonun soğutulmasını sağlamak için 13 sıcaklık sensörüne ve 6580 mm2 alana sahip bir soğutucu kullanacak. Aksi durumda telefon aşırı ısınıp sorunlara yol açabilirdi. Realme’nin soğutma tarafında aksiyon alması oldukça mantıklı olmuş diyebiliriz.

Çinli firma bu kadar güçlü bir şarj kullanırken pilin minimum kapasite verim kaybettiğini vurguluyor. Bu nedenle, 1600 şarj/deşarj döngüsünden sonra etkili pil kapasitesi en az yüzde 80’e düşecek. Kısacası uzun vadede bu telefonu kullanacak olanlar batarya değişimine gidebilir.

240W hızlı şarjı kullanacak ilk telefon olan Realme GT Neo5’in kendisine gelince; telefonun 6.7 inç büyüklüğünde 2772 x 1240 çözünürlüğünde 144 Hz tazelemeli OLED ekran ile geleceği biliniyor. Gücünü Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden alacak olan telefonun 12 GB RAM desteği de yer alacak. Arka bölümde ise telefonun Sony IMX890 sensörlü 50 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olması bekleniyor. Ayrıca Realme GT Neo5’in RGB aydınlatma alacağına dair söylentiler de var.