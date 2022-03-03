realme, GT Neo 3 Üzerinde UltraDart Şarj Teknolojisini Denedi!

OPPO’nun çatısı altında faaliyetlerini sürdüren realme, MWC 2022’de (Mobile World Congress/ Mobil Dünya Kongresi) düzenlediği etkinlikte dünyanın en hızlı akıllı telefon şarj teknolojisi olan UltraDart teknolojisini duyurmuş ve etkinliğe damga vuran markalardan biri olmayı başarmıştı. Bu teknolojiyi kullanacağı duyurulan ilk telefon ise GT Neo 3 modeli olmuştu. Firma, yayınladığı videoda GT Neo 3 üzerinde UltraDart teknolojisinin gösterimini yaptı. Sonuçlar için oldukça şaşırtıcı diyebiliriz.

Sadece 5 Dakikada 0’dan %50’ye Dolum Sağlayabiliyor!

MWC’de yapılan etkinlikte UltraDart teknolojisi sayesinde realme GT Neo 3’ün yalnızca 5 dakikalık bir süre içerisinde %50 doluma ulaşabildiği söylenmişti. Firma, yayınladığı video ile de bunu doğruladı. Videoda 5 dakikalık bir sayaç ayarlanıyor ve cihazın gerçekten de bu sürede %50 doluma ulaştığı görülüyor.

Ancak videoda telefonun tam şarj olması için gereken süre hakkında herhangi bir bilgi yok. Tahminler, bu sürenin 10 dakikanın biraz üzerinde olacağı yönünde. 100-200 Watt aralığındaki güçleri destekleyen UltraDart teknolojisi, realme GT Neo 3 modelinde 150 Watt’lık güç ile karşımıza çıkacak. Halihazırda satışta olan akıllı telefonlardaki en güçlü şarj teknolojisinin 120 Watt olduğu düşünüldüğünde, 150 Watt’ın oldukça etkileyici bir rakam olduğu söylenebilir.

Her ne kadar realme bu teknolojiyi dünyanın en hızlısı olarak görse de, Xiaomi geçtiğimiz yıl HyperCharge adını verdiği bir teknoloji ile 200 Watt değerine çıkabilmiş ve özel olarak üretilmiş 4.000 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olan bir Mi 11 Pro modeli üzerinde bu teknolojiyi kullanmıştı. Bu bataryayı 8 dakikada tümüyle doldurmayı başaran Xiaomi, testin yapıldığı dönemde çok dikkat çekmişti.

Xiaomi’nin HyperCharge teknolojisi büyük ses getirse de, firma bu teknolojiyi satışa çıkardığı cihazlarda kullanamamıştı. Hızlı şarj konusunda önemli bir çalışma yürüten realme ise satışa çıkaracağı telefonlarda da bu gücü sunmayı başararak en güçlü akıllı telefon şarj teknolojisine sahip firma unvanını almaya hak kazandı.

Firmanın bu teknolojisinde kullanılan özel algoritmalar sayesinde pilin aşırı ısınması engelleniyor ve bu denli yüksek güçlere rağmen pil sağlığı büyük ölçüde korunabiliyor. Realme cephesinin iddiası, 1000 adet şarj döngüsünden sonra bile pilin kapasitesinin %80’lik bir kısmını koruyabildiği yönünde. Bu sayının birçok firma tarafından işaret edilen 500 döngüye kıyasla büyük bir ilerleme olduğu söylenebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Telefonunuzda hızlı şarj teknolojisinden yararlanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: realme GT Neo3, ilk Dimensity 8100’lü telefon olacak