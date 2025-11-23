Apple’ın uygun fiyatlı modeli iPhone 17e hakkında son günlerde ortaya çıkan söylentiler teknoloji dünyasında büyük bir merak yarattı. Türkiye’de kullanıcıların aklındaki soru şu: bu model gerçekten amiral gemisi seviyesinde bir kamera güncellemesi alarak sınırları zorlayacak mı? Bu iddialar doğruysa Apple, uygun fiyat segmentinde tüm dengeleri alt üst edebilir.

iPhone 17e geliyor! İşte ucuz iPhone’un kamera özellikleri!

iPhone 17e hakkında paylaşılan yeni araştırma notu, Apple’ın bu modelde beklenenden daha güçlü bir donanım güncellemesine yöneldiğini öne sürüyor. Ünlü analist Jeff Pu’nun iddiasına göre cihaz, iPhone 17 ailesindeki diğer modellerde bulunan 18 MP çözünürlüklü selfie kamerayla gelecek. Ayrıca yeni kameranın iOS ekosistemindeki görsel kalite standartlarını da yükseltmesi bekleniyor.

Paylaşılan bilgilere göre bu yeni kamera modülü kare bir sensör yapısına sahip. Böylece telefonu döndürmeye gerek kalmadan hem dikey hem de yatay özçekimler çekmek mümkün oluyor. Kullanıcıların pratik kullanım konusunda uzun süredir talep ettiği bu yapı, iPhone 17e için önemli bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor. Üstelik Apple’ın genellikle en üst modellerde tuttuğu yenilikleri uygun fiyatlı bir cihaza erken getirmesi, markanın stratejisinde dikkate değer bir değişim sinyali veriyor.

Analist Jeff Pu’nun değerlendirmesine göre iPhone 17e 2026’nın ilk çeyreğinin ortalarında, muhtemelen Şubat döneminde piyasaya çıkacak. Kamera dışında cihazın bir diğer önemli yükseltmesi ise A19 çipi olacak. Bu çipin, temel iPhone 17 modelinde bulunan performans seviyesini uygun fiyatlı modele taşıyacağı düşünülüyor. Türkiye’de uzun ömürlü ve hızlı telefon isteyen kitlenin ilgisinin bu nedenle bu model üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Apple, iPhone 17e ile uygun fiyat sınıfında yine rekabeti kızıştıracak gibi duruyor. Kamera iyileştirmesi, sensör yapısı ve yeni chipset kombinasyonu, cihazı kendi sınıfında oldukça iddialı bir noktaya getiriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni modelin Apple ekosistemindeki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!