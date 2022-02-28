realme, Yeni Şarj Teknolojisini Tanıttı: 200 Watt Gücüne Ulaşabiliyor!

Android telefon üreticileri, hızlı şarj konusunda görenleri şaşırtan bir yarış içerisine girmiş durumda. OPPO’nun çatısı altında faaliyetlerini sürdüren realme ise MWC 2022’de (Mobil Dünya Kongresi) tanıttığı yeni şarj teknolojisi ile herkesin ağzını açık bıraktı. Firmanın “UltraDart” adını verdiği bu şarj teknolojisi, 200 Watt’a varan güçler sunabilmesiyle dünyanın en güçlü akıllı telefon şarj teknolojisi oldu.

İlk Olarak realme GT Neo 3’te Kullanılacak!

Bu teknolojinin sağladığı gücün alt sınırı 100 Watt iken, üst sınır ise 200 Watt olarak belirlenmiş. Yani bu teknoloji, 100-200 Watt aralığındaki şarj gücünü destekleyen cihazlarda kullanılabilecek. MWC’nin en çok ses getiren duyurularından biri olan UltraDart teknolojsini ilk kullanacak cihaz ise realme’nin GT Neo 3 modeli olacak.

Ancak realme GT Neo 3, bu teknolojinin desteklediği en yüksek hız olan 200 Watt yerine 150 Watt’lık bir güçle şarj olacak. 200 Watt’ın yanında 150 Watt az gibi görünse de, Samsung cephesinin amiral gemisi segmentinde konumlandırdığı Galaxy S22 Ultra‘nın sadece 45 Watt gücünde şarj olabildiği göz önünde bulundurulursa, 150 Watt’ın dudak uçuklatan bir rakam olduğu söylenebilir.

Hızlı Şarjın Pile Verdiği Zarar En Aza İniyor!

Her ne kadar hızlı şarj teknolojileri birçok kullanıcının vazgeçilmezi olsa da, artan Watt değerlerinin cihazlarda kullanılan piller üzerinde olumsuz etkileri olduğu bir gerçek.

Bu konuda da çeşitli geliştirmeler yapan realme, “Sıcaklık Yönetimi Algoritması” adını verdiği sistem ile pil dolumu sırasında batarya sıcaklığının 43°C sınırının altında kaldığından emin olacak. Bu sayede, pil sağlığının en büyük düşmanlarından biri olan sıcaklığın da kontrol altında tutulması amaçlanıyor. Ayrıca, bu algoritma sayesinde pil dolumu esnasında cihazlar kulllanımda olsa bile 43°C sınırı geçilemiyor. Bu da özellikle cihazlarını şarj ederken oyun oynayan kullanıcıların cihazlarının aşırı ısınmasını önlüyor.

Tanıtımda değinilen bir diğer nokta ise “Ultra Batarya Koruma Sistemi” adı verilen teknoloji sayesinde 1.000 adet şarj döngüsünden sonra bile bataryaların kapasitelerinin %80’lik bir kısmını koruyacağı oldu. Bu sayının birçok firma tarafından işaret edilen 500 döngüye kıyasla büyük bir ilerleme olduğu söylenebilir.

Önceki nesil şarj teknolojisi olan “Dart” teknolojisi, 18-65 Watt aralığında şarj hızları sunabiliyor ve firmanın en hızlı şarj olan telefonu 35 dakikalık bir sürede tam doluma ulaşabiliyordu. Yeni teknoloji sayesinde, cihazların sadece 5 dakikada %50 doluma ulaşması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce firmaların hızlı şarj yarışı nerede son bulacak? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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