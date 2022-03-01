realme GT Neo3, ilk Dimensity 8100’lü telefon olacak

realme GT Neo3, MediaTek’in MWC 2022’de tanıttığı Dimensity 8100 yonga seti ile geliyor. Cihazın Snapdragon 888 yonga setiyle çıkacağı söylentileri de mevcuttu. Ancak bugün realme China’nın baş pazarlama yöneticisi Xu Qi, Realme GT Neo3’ün D8100 yongası ile piyasaya çıkacağını doğruladı. GT Neo3’ün firmanın MWC 2022’de tanıttığı 150W UltraDart hızlı şarj teknolojisine de sahip olması bekleniyor. UltraDart teknolojisi 100-200W hızlarda şarj imkânı sağlayacak.

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realme GT Neo3, UltraDart şarj mimarisi ile %50’ye 5 dadikada sarj edilebilecek

Dimensity 8100, 2,85 GHz dört Cortex-A78 çekirdeği ve 2.0 GHz dört Cortex-A55 çekirdeği kullanan 5 nm teknolojisi ile üretiliyor. Yonga, Mali-G610 MC6 GPU tarafından destekleniyor. Daha önce TENAA üzerinde akıllı telefonun 6.7″ FullHD+ AMOLED ekrana, ekran içi parmak izi okuyucusuna, 12 GB’a kadar RAM’e ve 512 GB’a kadar depolama alanına sahip olacağı ortaya çıkmıştı.

GT Neo3 UltraDart hızlı şarj teknolojisini ilk kullanan model olacak. Bu sayede pilinin %50’sini sadece 5 dakikada dolduracak. TENAA’da telefonun RMX3562 ve RMX3560 numaralarıyla tanımlanmış iki versiyonu görülmüştü. İlkinin 80W-5.000 mAh, ikincinin ise 150W-4.500 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. Realme UltraDart şarj mimarisi sıcaklık yönetim algoritmasına sahip olacak. Bu sayede telefon şarj olurken termal sıcaklığın 43 derecenin altında kalması sağlanacak. Ayrıca, Multi Boost teknolojisi, telefonun daha kısa sürede tamamen şarj olmasını sağlayacak.

Kamera tarafında ise akıllı telefon dört kameraya sahip olacak. Ön tarafta 16MP selfie ve arkada 50MP, 8MP ve 2MP kameraları barındıracak. Ayrıca birincil kameranın OIS desteği de sunması da bekleniyor.