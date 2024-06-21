Realme, GT 6T modelinin lansmanından sadece birkaç hafta sonra, amiral gemisi akıllı telefon serisinin en yeni üyesi olan Realme GT 6 tanıtıldı. Şirketin iddialı ve yenilikçi yaklaşımını sürdüren bu yeni model, etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor.

İçindekiler Realme GT 6 özellikleri ile şov yapıyor

Realme GT 6 özellikleri ile şov yapıyor

Realme GT 6, 6.78 inçlik 1,5K çözünürlüğe sahip LTPO AMOLED ekranla geliyor. Bu ekran, 1-120Hz arasında değişen yenileme hızına, Pro-XDR ekran teknolojisine ve 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartma özelliğine sahip. Ekran, 6000 nite kadar en yüksek parlaklığa ve 1600 nit küresel maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ayrıca 1,36 mm ultra dar yan çerçeve, 1,94 mm ultra dar çene ve Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması ile donatılmış durumda.

Telefon, Snapdragon 8s Gen 3 işlemciyle güçlendirilmiş olup, 16GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 512GB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı sunuyor. 9 katmanlı soğutma sistemi, 10014mm² 3D temperli çift VC ve geek güç ayarı gibi özelliklerle donatılan bu telefon, en yoğun kullanımlarda bile serin kalmayı başarıyor.

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Android 14 tabanlı realme UI 5 ile çalışan Realme GT 6, şirket tarafından 3 Android güncellemesi ve 4 yıllık güvenlik güncellemesi sözüyle destekleniyor. Yeni AI Akıllı Döngü özelliği, kullanıcıların ekranda seçtikleri içeriği tanıyarak üçüncü taraf uygulamalarla hızlı paylaşım yapmalarını sağlıyor. Ayrıca fotoğraflarda AI Akıllı Kaldırma ve kamerada AI Gece Görüş Modu gibi ileri düzey özellikler de sunuluyor.

Fluid Silver ve Razor Green renk seçenekleriyle sunulan telefon, cam arka yüz ve Parlak Metal Ayna Dokusu için Nano Ayna Tasarımı ve lens için Misty AG Process kullanıyor. Kamera özellikleri arasında Sony LYT-808 1/1.4″ sensörlü 50MP arka kamera, OIS destekli 8MP ultra geniş kamera ve 50MP 2x telefoto kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 32MP bir kamera yer alıyor.

Realme GT 6, 120W SuperVOOC hızlı şarj desteği ile sadece 10 dakikada %50 şarj seviyesine ulaşabilen 5500mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Şirket, telefonun 1600 şarj döngüsünden veya 4 yıllık kullanımdan sonra bile %80’in üzerinde pil sağlığını koruyacağını belirtiyor.

Realme GT 6, sunduğu üst düzey özellikler ve yenilikçi teknolojilerle Hindistan pazarında büyük ilgi göreceğe benziyor. Yüksek performansı, uzun pil ömrü ve gelişmiş kamera yetenekleriyle kullanıcıların beğenisini kazanması beklenen bu model, Realme’nin amiral gemisi serisinde çıtayı bir kez daha yükseltiyor.