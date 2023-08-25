Realme, kısa bir süre önce Realme GT 5 amiral gemisi akıllı telefonunu 28 Ağustos’ta Çin’de piyasaya süreceğini doğrulamıştı. Şimdi ise firma, akıllı telefonun arka panel tasarımını resmi bir görselle ortaya koydu. Yakın zamanda piyasaya sürülen GT 3’ün halefi olan Realme GT 5, tasarım konusunda selefinden çok şey öğrenmiş! İşte yeni yakışıklı!

Realme GT 5 Çok Can Yakacak!

Geçtiğimiz gün, Realme’nin GT 5’teki ‘Miracle Glass’ adını verdiği teknoloji için BYD Electronics ile işbirliği yaptığını paylaşmıştık. Bu teknoloji, çok daha hoş bir tasarıma ve hissiyata sahip kavisli camların üretilmesine olanak sağlıyor, böylece cam teknolojisinde yeni bir dönem başlamış oluyor.

Realme tarafından paylaşılan resmi görseller, önceki sızdırılan renderlarla uyumlu olduğunu gösteriyor. GT 5’in arka panelinde, selefinde olduğu gibi çift tonlu bir tasarım yer alıyor. Bu tasarım, son Google Pixel telefonlarına benzemekle birlikte, arkada yer alan dikdörtgen kamera modülü daha büyük bir boyuta sahip.

Kamera adasında, sol üstte tek bir sensör ve altta iki lens bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca kamera adasının üzerinde bazı yazı detayları da bulunuyor. Bu detaylar kameradaki PDAF (lazer odaklama) ve OIS desteğini onaylıyor. Kamera modülünde ayrıca f/1.8G 24mm değeri yazıyor.

Kamera modülünün sağ tarafında ise GT 3’ten daha büyük görünen şeffaf bir cam pencere bulunuyor. Bu pencere, Snapdragon logosu ile süslenmiş durumda ve kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 işlemcinin varlığını doğruluyor. Ayrıca, teaser videosunda kameranın etrafını saran dikdörtgen şekilli LED ışık şeritleri farklı renklere dönüşebiliyor. Bu oyuncu telefonlarında gördüğümüz bir özellik ve Realme GT 5’e çok şık bir görünüm katıyor.

Realme GT 5’in özelliklerine dair önceki sızıntılara göre, akıllı telefon 24GB’a kadar RAM ve 1TB depolama alanına sahip olacak. Aynı zamanda PixelWorks tarafından geliştirilen X7 ekran çipi ile ekran oldukça gelişmiş bir görsel deneyim sunacak. Realme GT 5, 28 Ağustos’ta tanıtılacak ve merakla beklenen özellikleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Realme’nin GT 5’ine yıl sonuna doğru Vivo’dan Dimensity 9300’lü bir rakip bekliyoruz. Amiral gemisi segmentinde kılıçlar çekilmiş durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme’nin yeni canavarı nasıl görünüyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!