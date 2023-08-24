Samsung’un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S24 serisi hakkındaki sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Serinin tepe modeli Galaxy S24 Ultra ise yeni ekranıyla resmen gözlerinizi kör edecek. S24 Ultra güneşten bile parlak ekranıyla güneş gözlüksüz kullanılamayacak!

Samsung Galaxy S24 Ultra, Muhteşem Ekran Parlaklığıyla Geliyor!

Ünlü bir sızıntı kaynağı, X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımla Galaxy S24 Ultra’nın ekranının muazzam bir parlaklığa sahip olacağını paylaştı. Bu yeni bilgiye göre, Galaxy S24 Ultra’nın ekran parlaklığı 2200 nit ve hatta daha fazlasını bulabilir.

Koreli devin farklı prototiplerde 2500 nit ile 2800 nit arasında değişen parlaklık seviyelerini test ettiği iddia ediliyor. Bu iddiayı güçlendiren bir diğer kaynak ise Ice Universe adlı güvenilir sızıntı kaynağı oldu. Ice Universe aynı konuda yaptığı yorumla 2200 nit parlaklığın üstüne çıkabileceğini belirtti.

Ancak, böylesine yüksek bir parlaklığın pratikte nasıl işleyeceği konusu hala belirsizliğini koruyor. Bu seviyede bir parlaklığın pil tüketimini artırabileceği ve yalnızca Ultra Parlaklık Modu gibi belirli özel koşullar altında kullanılabileceği düşünülüyor.

Akıllı telefonun, iPhone 15 Pro’da kullanılması beklenen M13 adlı OLED paneli kullanması bekleniyor. Ancak ilginç şekilde Samsung bu ekranı daha yüksek parlaklıkla sunabilir.

Galaxy S24 Ultra’nın ekranıyla ilgili bilgilerin yanı sıra, diğer özelliklere de dair sızıntılar mevcut. Sızıntılara göre, telefonun arka kameralarında 200MP birincil sensör, 12MP ultra geniş sensör, 50MP telefoto lens ve 10x optik yakınlaştırmalı 10MP telefoto lensi bulunacak.

Batarya kapasitesi konusunda da bilgiler paylaşıldı. Standart Galaxy S24 modeli 4000 mAh batarya ile gelirken, Galaxy S24 Plus 4900 mAh bataryaya sahip olacak. En üst model Galaxy S24 Ultra ise 5000 mAh bataryayla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu kapasitenin 5100 mAh olabileceğine dair duyumlar da var. Ancak 5000 mAh de gayet büyük bir batarya.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra, Galaxy S24 Serisi’nin geleceği Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle de gündemde. Özel olarak üretilmiş olan bu 4nm işlemci, telefonun performansını daha da artıracak. Bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama da eşlik ederek performansı katlayacak.

Samsung Galaxy S24 Serisi’nin tüm bu özellikleriyle beraber ne zaman tanıtılacağı ve kullanıcıların beklentilerini ne kadar karşılayacağı merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S24 Ultra’nın ekran parlaklığını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!