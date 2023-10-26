Realme’in yeni amiral gemisi akıllı telefonu Realme GT 5 Pro, merakla bekleniyor. Bir süredir canavar hakkında çok sızıntı duymuyorken, Realme cephesi resmi olarak bu cihazın bazı tanıtım materyallerini paylaştı. Realme’nin yeni amiral gemisi piyasada rakip bırakmayacak.

İçindekiler Realme GT 5 Pro Snapdragon 8 Gen 3 Çipi ve Sony Kameraları ile Ortalığı Karıştıracak

Realme GT 5 Pro Snapdragon 8 Gen 3 Çipi ve Sony Kameraları ile Ortalığı Karıştıracak

Realme, Realme GT 5 Pro’nun gücünü Qualcomm’un geçtiğimiz gün tanıttığı Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alacağını resmi olarak doğruladı. Bu haberin Qualcomm’un en son amiral gemisi mobil platformunun duyurulmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro, bu çipi kullanan ilk telefonlar olacak ve bu cihazların yarın piyasaya sürüleceğini biliyoruz. Realme ise lansman tarihini henüz açıklamış değil, ancak ürünün bazı özellikleri konusunda bilgi sahibiyiz.

Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre Realme GT 5 Pro, kavisli bir ekrana sahip olacak ve bu ekran 1.5K çözünürlük sunacak. Ayrıca, telefonun kamerası da oldukça iddialı. Üçlü bir kamera sistemi taşıyacak olan cihaz, Sony IMX966 ana kamera, IMX581 ultra geniş açı kamerası ve IMX890 3x telefoto kamerası gibi Sony sensörlere sahip olacak.

Bu sensörlerin benzerlerinin OnePlus 12 gibi diğer amiral gemisi akıllı telefonlarda da kullanılmasını bekliyoruz. Bu yeni sensörler mobil fotoğrafçılığa başka bir boyut kazandıracağa benziyor.

Daha önceki sızıntılara göre, Realme GT 5 Pro’nun vegan deri seçeneği ile sunulması bekleniyor. Ayrıca, 10.000mm² VC sıvı soğutma sistemi ve 5.400mAh pil gibi güçlü özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

Realme GT 5 Pro’nun hem 100W kablolu şarjı hem de 50W kablosuz şarjı destekleyeceği de ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, telefon aynı zamanda yeni bir hızlı şarj standardı olan UFCS (Evrensel Hızlı Şarj) standardını da destekleyecek. UFCS, farklı marka ve işletim sistemlerine sahip akıllı telefon üreticilerinin kullanabileceği bir evrensel hızlı şarj çözümü olarak tasarlanan bir teknoloji.

Realme GT 5 Pro, mobil teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmaya aday gibi görünüyor. Lansman tarihi ve diğer detaylar için ise bekleyip görmemiz gerekecek. Realme nedense bu cihazın lansman tarihini devlet sırrı gibi saklıyor. Ancak OnePlus 12’nin Aralık ayı gibi tanıtılacağı düşünüldüğünde, Realme’den de bir adım bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme’nin bir sonraki canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!