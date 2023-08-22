Realme, amiral gemisi telefonu Realme GT 5’in lansmanına hazırlanıyor. Firma, kısa bir süre önce cihazın piyasaya sürülme tarihini de Ağustos sonu olarak açıkladı. Bu gönferi heyecanı artırmışken, son bir Weibo gönderisi ise bu heyecanı daha da artırdı. Realme GT 5 dünyadaki “Mucize Cam” teknolojisine sahip ilk cihaz olabilir! İşte yeni canavar!

Realme GT 5 İlklere İmza Atmaya Geliyor!

Realme Çin Pazarlama Direktörü Jessie Chuchu tarafından paylaşılan gönderide, yaklaşan cep telefonunun dünyanın ilk “Miracle Glass” (Mucize Cam) telefonu olacağı açıklandı. Bu duyuru, diğer telefonlardan ayrılan cam özellikleri hakkında merak uyandırdı.

Eğer bu gönderi akıllı telefonun arka camını işaret ediyorsa, dokulu, renk değiştiren veya daha dayanıklı bir arka cam olabileceği spekülasyonları yapılmakta. Gönderi aynı zamanda telefonun resmi lansman tarihini de 28 Ağustos olarak açıkladı. Bu tarih, Realme meraklıları için büyük bir gün olacak.

Realme GT 5’in söylentilere göre sunacağı özellikler ise oldukça iddialı. Telefon, 24GB LPDDR5x RAM ve Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenecek. 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6.74 inç OLED paneli ile dikkat çekecek.

Ayrıca 128GB’dan başlayıp 1TB’a kadar çıkabilen depolama seçenekleri sunacak. İki farklı batarya seçeneği sunan GT 5, 240W şarj ile 4600mAh veya 150W şarj ile 5200mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Son olarak, cihazın amiral gemisi sınıfı Sony IMX89050MP arka kamerası ve 16MP ön kamerası bulunacak.

Bu heyecan verici özelliklerin yanı sıra, telefonun uluslararası pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz net değil. 28 Ağustos’taki lansman, telefonun neler sunacağını ve teknoloji dünyasına hangi yenilikleri getireceğini görmek için heyecan verici bir fırsat sunacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme’nin yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!