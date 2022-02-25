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realme GT 2 ve GT 2 Pro Avrupa Fiyatları Tanıtım Öncesi Ortaya Çıktı!
Bu yılın ilk günlerinde realme, amiral gemisi modeli olan GT 2 ailesini Çin’de tanıtmıştı. Global olarak tanıtımı ise önümüzdeki hafta 28 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek. Ancak tanıtım öncesi GT 2 ve GT 2 Pro’nun Avrupa fiyatları belli oldu.
Bakmakta fayda var: realme, Yeni Amiral Gemisi GT 2 Pro’yu Çin’de Tanıttı
Bugün yeni bir sızıntı, iddiaya göre isimsiz bir Avrupalı perakendeciden doğrudan alındığı iddia edilen her iki modelinde ram ve depolama seçeneklerinin fiyatını ortauau koyuyor. İlk olarak GT2 ile ye bakacak olursal cihaz, 8GB RAM ve 128GB depolama seçeneğiyle 539 euro‘dan satışa çıkacak. Ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü de 589 euro fiyatla tüketicilerle buluşacak. realme GT 2 8GB/128GB versiyonu Kağıt Beyazı ve Kağıt Yeşili renklerinde, daha yüksek bellek ve depolama kapasitesine sahip model ise Çelik Siyah rengiyle satılacak
realme GT 2 Pro ise görünüşe göre yalnızca 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla satışa sunulacak ve GT 2’de olan renklerin (Kağıt Yeşili, Kağıt Beyazı ve Çelik Siyahı) üçü de Pro modelde olacak. realme GT 2 Pro’nun tek versiyonu da 789 euro‘dan satışa sunulacak.
realme GT 2 ve GT 2 Pro teknik özellikleri neler?
GT 2 Pro, ilk biyo-bazlı usta tasarımcıyla iş birliği halinde, en ayrıcalıklı 2K LTPO AMOLED ekrana, en son Snapdragon 8 Gen 1 Platformuna, büyük ısı yayılım alanına, güçlü ancak çekici üçlü kamera sistemine sahip şekilde üretiliyor. Ayrıca bu ürün 65W SüperDart Şarj, 5000mAh Büyük Batarya, ileri Anten Matris Sistemi ve Dolby Atmos Dual Stereo Hoparlörler ile donatılıyor ve Android 12’ye dayalı realme UI 3.0 ön yüklü halde sunuluyor.
Performans amiral modeli olarak GT 2, tasarım, batarya, realme UI 3.0 ve RAM içeren realme GT 2 Pro ile aynı donanıma sahip. Bu ürün bir 120 Hz E4 AMOLED Ekran, güçlü Snapdragon 888 5G İşlemci ve Stainless Steel Vapor Cooling Plus, koordinat GT Mod 3.0 içeriyor ve GT 2 Pro ile aynı performans deneyimini yaşatabiliyor.
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realme GT 2 ve GT 2 Pro Avrupa Fiyatları Tanıtım Öncesi Ortaya Çıktı!
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