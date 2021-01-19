Realme CEO’su yeni X serisi telefonları duyurdu

Realme, yakın zamanda Snapdragon 888 işlemciye sahip Race isimli yeni amiral gemisi telefonunu yayınlayacak. Şirketin bu yeni telefonunun kendi başına bir seri oluşturacağı düşünülüyor. Ancak aynı zamanda yanında bir X akıllı telefon serisi daha ona eşlik edecek gibi duruyor. Çünkü X serisi için yeni bir cihaz daha yolda.

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Realme’nin Hindistan’daki Avrupa CEO’su Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile kullanıcılara gelecek için hazır olup olmadıklarını sordu. Paylaşımında yer verdiği kısa video ile de telefonu kullanıcılara tanıttı.

Yeni Realme X telefonunun Race cihazından farklı olacağı zaten bilinenler arasında yer alıyor. Geçen seneki Realme X7 serisi telefonlar Mediatek işlemci çiplerinden güçlerini alıyorlardı. Dolayısıyla gelecek olan yeni X9 akıllı telefonunun da aynı yoldan devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Firma Tayvanlı işlemci üreticisinin yarın duyuracağı çipleri bekliyor olabilir ve bu işlemcileri cihazlarında kullanma yoluna gidebilir gibi gözüküyor. Eğer ki gerçekten durum bu ise Mediatek firmasının yeni Dimensity işlemcilerini duyurmasının ardından bununla alakalı olarak Shenzhen merkezli firmadan daha fazla bilginin gelmesi oldukça olası.

Yarın Mediatek tarafından yapılacak olan yeni işlemci tanıtımlarının sadece Realme için değil, diğer akıllı telefon cihazları için de önem taşıdığını hatırlatmakta fayda var.