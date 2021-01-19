Realme C21’in Özellikleri ve Tasarımı Netleşiyor!

Realme‘nin yeni C serisi modeli Realme C21’in özellikleri netleşiyor. İşte Realme C21 hakkında bilinen tüm detaylar.

Geçtiğimiz günlerde NBTC listelerinde ortaya çıkan Realme C21 hakkında yeni bilgiler geliyor. İsminin C20 veya C21 olduğu düşünülen cihazın özellikleri, tasarımı ve fiyatı hakkında bazı gelişmeler mevcut. Gelin bu yeni bilgilere göz atalım. Bu arada modelin sıkca C21 olarak anıldığını bildirmek isterim. Biz de haberimizde C21 olarak adlandıracağız. Ancak cihazın net ismi şu anda belli değil.

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Realme C21 hakkında tüm bilinenler!

Geçtiğimiz günlerde NBTC tarafından onaylanan Realme C21, bu sefer yeni bilgiler ile karşımıza çıkıyor. Cihazın Vietnamlı bir perakende sitesi üzerinde bazı özellikleri fiyatı çıktı. Tabi bu sayede cihazın tasarımı da kesinleşti diyebiliriz.

6.5 inç büyüklüğünde 720 x 1600 piksel HD+ görüntü kalitesine sahip IPS LCD bir ekran ile gelecek olan C21, ön kısmında damla çentikli 5MP‘lik ön kamera taşıyor. Arka kısmında 8MP‘lik bir kamera taşıyan C21, bir Led flaşa da bu kamera grubu içerisinde yer vreiyor.

2GB Ram ve 32GB depolama ile birlikte gelen C21, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik bataryasından alıyor. Bu bataryayı 10W hızlı şarj ile dolduran C21, mavi ve siyah renk seçenekleri ile geliyor. İşlemci olarak MediaTek Helio G35 kullanması beklenilen cihaz, Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelecek.

Realme C21’in fiyatı!

Yine aynı sitede fiyatını da ortaya çıkaran Realme C21, 117 Dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ancak bu fiyatta değişiklik olabilir. Cihaz tanıtıldıktan sonra daha detaylı bilgiler vereceğiz. Realme C21’in tanıtım tarihi bilinmese de cihazın yakında Asya‘da satışa sunulacağı söyleniliyor.

Realme C21 veya C20 hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Bakalım Realme’nin bu yeni modelinin ismi ne olacak? Sizce cihazın ismi C21 mi yoksa C20 mi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.

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