Çinli teknoloji devi Realme, bir süredir yeni akıllı telefonu olacak olan Realme C65 üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Realme C65 lansman tarihi açıklandı. Detaylara bakalım.

Realme C65 lansman tarihi ne zaman olacak?

Realme C65 lansman tarihi açıklamasını şirketin Başkan Yardımcısı Chase Xu paylaştı. Xu’nun paylaşımına göre Realme C65 lansman tarihi 4 Nisan olacak.

Bir önceki nesil: Realme C55

Realme C55, Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.72 inç büyüklükteki bu ekranda IPS LCD bir panel kullanılmış.

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Realme C55, kaputun altında MediaTek Helio G88 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz 8 GB’a kadar sanal RAM sunuyor. MediaTek Helio G88 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Birçok kullanıcının telefon alırken en dikkat ettiği konulardan birisi ise kamera. Kamera tarafında Realme C55 ahım şahım özellikler sunmuyor. Ancak kendi fiyat bandında yadsınamayacak bir kamerası var. Realme C55 64 MP çözünürlükte bir ana kameraya sahip. 64 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte ikincil bir kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.