Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S24 serisini piyasaya sürmesinin ardından şimdi de Galaxy S25 serisi üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda Galaxy S25 serisi hakkında bazı sızıntılar duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S25 yapay zeka özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Google’ın gücünü kullanan Galaxy S25 Gemini ile yapay zekada çığır açacak

Galaxy S24 serisinde yapay zeka desteği bulunuyordu. Samsung bunu birinci nesil Gemini nano kullanarak yapmıştı. Önceki nesilde olduğu gibi Galaxy S25 Gemini kullanacak. Ancak bu sefer ikinci nesil Gemini nano kullanacak. Galaxy S25 Gemini nano 2 kullanması sayesinde akıllı telefon yapay zekada çığır açacak.

Bir önceki nesil: Galaxy S24

Ekran tarafında Galaxy S24 6.2 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2340 (FHD+) çözünürlüğünde. Ekran paneli tarafında Dynamic AMOLED bir ekran kullanılan akıllı telefon, 120 hz ekran yenileme hızını ve 418 PPI piksel yoğunluğunu destekliyor.

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Galaxy S24, kamera tarafında oldukça güçlü bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon Samsung’un yeni yapay zekası olan Galaxy AI destekli dörtlü bir üçlü kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlüğünde 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera daha eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.

Akıllı telefon performans kanadında da oldukça güçlü. Galaxy S24 kaputun altında Exynos 2400 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti; 1 adet 3.2 GHz Cortex-X4, 2 adet 2.9 GHz ARM Cortex-A720, 3 adet 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 4 adet 1.95 GHz ARM Cortex-A520 olmak üzere toplamda 10 çekirdeğe sahip. Galaxy S24 ülkemizde iki farklı varyasyonla satılıyor:

8 GB LPDDR5X RAM + 128 GB UFS 3.1 dahili depolama

8 GB LPDDR5X RAM + 256 GB UFS 3.1 dahili depolama

Batarya tarafında ise akıllı telefon 25W kablolu, 15W kablosuz şarj hızına sahip olan 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryayla birlikte geliyor.